Mike Tindall, mari de la petite-fille de la reine Elizabeth, apparaît dans une émission de téléréalité et révèle un premier rendez-vous « arrosé »

Mike Tindall parle de la première fois qu’il a rencontré sa femme, la petite-fille de feu la reine Elizabeth, Zara Phillips.

Dans un épisode récent de l’émission de télé-réalité, “Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici!” Tindall, 43 ans, a révélé qu’il avait rencontré Phillips, 41 ans, au Manly Wharf Bar lors de la Coupe du monde de rugby 2003 en Australie.

“J’étais à la Coupe du monde, elle regardait”, a-t-il partagé.

“J’ai été éliminé de la demi-finale. J’étais énervé et je suis donc allé boire une bière avec un autre gars qui a été abandonné et un gars qui était fini [in Sydney]. Ils l’avaient déjà rencontrée et ils nous ont présentés et ont ensuite discuté.”

Tindall a partagé que lui et Zara – qui est la fille de la princesse Anne – se sont bien entendus lors de leur première sortie ensemble.

“Premier vrai rendez-vous, je suis juste sorti pour déjeuner sur place. Et ça a fini par être assez arrosé”, a expliqué Tindall. “Ensuite, nous avons compris que nous aimions tous les deux être écrasés. C’était un bon début.”

Owen Warner, un concurrent de l’émission de télé-réalité britannique, a demandé : “Donc, si vous n’aviez jamais été largué, vous ne l’auriez jamais rencontrée ?”

“La meilleure décision de la vie de Clive Woodward”, a répondu Mike, faisant référence à l’ancien entraîneur de rugby de l’équipe d’Angleterre.

Le couple s’est fiancé en 2010 et s’est marié l’année suivante. Ils partagent trois enfants : Mia, 8 ans, Lena, 4 ans et Lucas, 1 an.

Tindall tourne actuellement “Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici!” en Australie. L’émission de télé-réalité extrême britannique a fait ses débuts en 2002.

Le spectacle emmène des célébrités dans la nature où elles sont entourées par la nature et obligées de survivre.

Le spectacle rigoureux commence avec 12 candidats qui sont lentement éliminés en fonction du vote du public. Tindall et ses collègues concurrents s’affrontent dans des défis et des courses d’obstacles.

À la fin du défi de trois semaines, il restera trois candidats. Le lendemain, un roi ou une reine de la jungle est couronné.