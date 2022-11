Mike Tindall et sa femme Zara se préparent pour une soirée au golf alors qu’ils restent en Australie après que leurs camarades de camp sont rentrés chez eux

I’M A CELEB’S Mike Tindall profite au maximum de son séjour en Australie en se rendant au golf avec sa femme, Zara Phillips.

La royale de rugby s’est classée quatrième de la série jungle d’ITV cette semaine, la lionne anglaise Jill Scott étant couronnée reine de la jungle dimanche soir.

Mike et Zara ont rejoint des amis à Melbourne pour l’Open d’Australie[/caption] Instagram

La star a partagé des photos avec des amis alors qu’ils profitaient de la soirée ensemble.[/caption]

Dans de nouvelles photos partagées sur Instagram ce soir, Mike a bel et bien mis ses gommages dans la jungle derrière lui et s’est habillé pour rejoindre Zara et ses amis lors d’un gala de golf avant le début de l’Open d’Australie.

À côté de la photo, il a dit: «Retournez-y! Prochaine ouverture du golf ISPS Handa Aussie ! Super d’être de retour à Melbourne pour la première fois depuis longtemps.

“C’est le premier Open à réunir les hommes, les femmes et les golfeurs de tous niveaux sur les mêmes parcours !! Je ne sais pas comment le swing sera!”

Parallèlement à un doux selfie avec Zara, Mike a partagé des photos avec le golfeur Adam Scott et le joueur de rugby des All Blacks Richie McCaw.

Depuis sa sortie samedi soir, Mike profite des retrouvailles avec sa femme royale, qui est la fille d’Anne, la princesse royale.

Lors d’une réunion émouvante sur le pont, on pouvait entendre l’as du rugby, 44 ans, dire: “Tu m’as tellement manqué” alors qu’il berçait sa femme bien-aimée.

Depuis, il a retrouvé leurs enfants Mia, huit ans, Lena, quatre ans et son fils Lucas, un an, et leur a offert du temps en famille bien mérité.

Ils avaient l’air de bonne humeur alors qu’ils profitaient d’une journée en famille au parc marin Sea World sur la Gold Coast, en Australie.

Il a également rejoint le reste de la distribution pour un dernier souper et a prononcé un discours chargé de jurons pendant la soirée arrosée.

Se levant pour faire un discours, l’as du rugby Mike a commencé : « Je voudrais dire que ce fut un privilège absolu, un honneur, de vous rencontrer tous, d’être ensemble, de passer ce temps précieux ensemble.

“Pour 30 personnes, en fait 26, de se réunir et de s’entendre pendant le temps que nous avons passé, très très rare, très très spécial et nous devrions tous l’apprécier.”

Mike n’a pas pu résister à une blague effrontée, continuant: “Maintenant, nous nous disons de grandes choses, mais quand nous reviendrons au Royaume-Uni, ne nous contentons pas de foutre le camp, c’est facile à faire, mais ne le faisons pas.

«Je pense que nous avons créé quelque chose de très spécial ici et cela vaut la peine de continuer, de prendre le temps, de s’engager sur ce que nous avons réellement fait. Cela pourrait être le meilleur spectacle qu’ils aient fait en 22 ans – c’est le meilleur spectacle.

