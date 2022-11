Mike Tindall et sa femme Zara, le câlin de la réunion I’m A Celebrity montre qu’ils vont parfaitement bien, selon un expert en langage corporel

Le câlin de 12 secondes de MIKE Tindall et de sa femme Zara sur le pont I’m A Celebrity au sommet d’un arbre a montré qu’ils étaient parfaitement adaptés, selon un expert en langage corporel.

Le couple adoré ne pouvait cacher sa joie de se retrouver après plus de trois semaines de séparation.

La star du rugby Burly Mike a révélé son côté sensible comme visiblement fondu en voyant sa femme.

Et leur long câlin était un départ complet des brefs et fugaces moments publics d’affection que nous avons vus d’autres membres de la famille royale.

Langage corporel Judi James nous a dit: “Le couple crée une parfaite harmonie physique ensemble, montrant que l’amour et l’affection sont totalement réciproques. Leurs corps s’inclinent et Zara lève son bras droit pour le tisser autour des épaules et du cou de Mike et il fait de même avec son bras droit tandis que leurs bras gauches resserrent l’étreinte autour du dos de l’autre. Mike presse son visage contre la joue de Zara et ils se serrent si fort que Zara est presque soulevée du sol.

L’intensité et la durée de l’étreinte sont également révélatrices de la nature de la relation du couple, dit Judi.

Elle a poursuivi: «Leur étreinte est serrée mais au lieu de tapoter et de rompre après quelques secondes, ils bougent tous les deux pour l’intensifier un peu plus en ramenant leurs bras plus haut autour du dos de l’autre. Au lieu de s’embrasser, ils ont besoin de communiquer pendant qu’ils s’étreignent, chacun parlant à l’oreille de l’autre.

«Le gémissement de Mike et le son de tristesse et de larmes possibles dans leur ton alors qu’il dit à quel point elle lui a manqué et demande si elle va bien suggère qu’ils ont pleuré la compagnie de l’autre pendant son séjour dans la jungle.

“Ce câlin dure près de 12 secondes, ce qui n’est peut-être pas un record en termes non royaux, mais pour la famille royale, c’est au moins 11,9 secondes de plus que tout ce qui a été vu auparavant.”





Les fans ont été stupéfaits de voir Zara rencontrer son mari Mike, 44 ans, sur le célèbre pont.

La femme de 41 ans, qui est la petite-fille de feu la reine, est la première royale née à apparaître dans la série.

Zara, qui portait une combinaison bleue, a couru pour embrasser son mari après avoir perdu une place après 22 jours de camp.

Matt Hancock, Owen Warner et Jill Scott deviennent les trois derniers debout et ils s’affronteront pour être nommés roi ou reine de la jungle demain soir.

En serrant Zara dans ses bras, il a dit: “Tu m’as tellement manqué.”

S’adressant à Ant et Dec à propos de son expérience, il a déclaré: «Cela a fait beaucoup rire.

“Je veux dire que c’est la meilleure chose que vous puissiez faire quand l’humour est bon et en toute justice pour tout le monde, tout le monde a son humour distinct et Seann restera toujours dans ma tête. J’adore ce gars.

Mike a ajouté: “En entrant, je n’étais pas inquiet pour le séjour, je n’étais pas inquiet pour la nourriture, je me suis en quelque sorte retrouvé à cet endroit, mon expérience allait être ce qui s’est passé au camp et aux essais parce que je savais que Mia voudrait que je fasse des essais avec des bestioles effrayantes parce que c’est comme ça qu’elle aime ça.