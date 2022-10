LA FAMILLE ROYALE a de nombreux rôles différents qui soutiennent sa fonction et ils doivent tous travailler ensemble pour s’assurer qu’elle fonctionne aussi bien que possible.

Cependant, ils ne travaillent pas toujours et eux aussi ont besoin de passer du temps à se détendre, et deux membres de la famille royale qui le font étonnamment ensemble sont Mike Tindall et le prince William.

Le prince Williams a une amitié surprenante avec le mari de Zara Tindall, Mike Crédit : Fonctionnalités Rex

Mike Tindall et le prince William sont-ils des amis proches ?

Au fil des ans, Mike Tindall et le prince Williams ont noué une étroite amitié.

On peut les voir se saluer et s’embrasser lorsqu’ils se rencontrent pour des fiançailles royales ou assistent à des matchs de polo.

En 2019, Mike a déclaré au Telegraph que les deux familles aiment passer du temps ensemble, d’autant plus que leurs enfants ont le même âge.

En grandissant, William et Harry ont grandi dans le Gloucestershire, à quelques kilomètres de Zara et de son frère Peter Phillips.

Ils passaient beaucoup de temps ensemble, et William a également admis que les cousins ​​Phillips le faisaient beaucoup rire, en particulier lors des fiançailles royales.

Dans un documentaire de Channel 5 intitulé Zara & Anne: Like Mother Like Daughter, Victoria Arbiter a expliqué à quel point Zara et William étaient devenus proches.

Elle a déclaré: “William est assez sérieux par nature, il est en fait assez timide – Zara est en quelque sorte la cousine comique vers laquelle vous pouvez vous tourner pour soulager la pression sur tout.

“Cette amitié est si authentique, il y a des dizaines de photos de William et Zara ensemble au fil des ans, riant et plaisantant.

“Il fut un temps où le prince William tenait un parapluie au-dessus de Zara, il la protégeait de la pluie.

“Je pense qu’il se sent très protecteur envers elle et elle se sent également protectrice envers lui.

“Pour William en particulier, la confiance est primordiale, donc quand vous avez un cousin qui comprend ce que c’est que d’être membre de la famille royale, mais qu’il n’a pas les mêmes pressions qui y sont associées, il peut être une tour de force et soutien.

“C’est la loyauté et le dévouement total de Zara envers sa famille qui ont fait d’elle un tel atout pour les cousins ​​qui ont dû endurer le côté négatif de la vie royale.”

Au fur et à mesure qu’ils grandissaient et trouvaient les amours de leur vie, l’amitié s’est développée et Mike Tindall a également révélé qu’ils avaient un groupe Whatsapp.

Il a dit: “Moi, mon frère et quelques-uns des côtés de Zara comme son frère Pete [Phillips] et les cousins ​​sont sur des groupes WhatsApp.

“Je ne dirais pas que nous sommes à la pointe, mais c’est juste plus facile pour une raison quelconque sur WhatsApp.

“C’est juste ce que vous faites pour essayer d’organiser des rencontres et nous allons vers quelque chose qui est pareil.

“Si tu vas y aller, [we discuss things like] « Vas-tu emmener les enfants ?

“Beaucoup de gens ont des groupes WhatsApp familiaux.”

Mike et le prince William sont vus en train de jouer et de se greffer à leurs enfants à de nombreuses reprises.

Quand Mike Tindall a-t-il épousé Zara et est-il devenu membre de la famille royale ?

Mike n’a pas seulement remporté la Coupe du monde de rugby en 2003, mais il a également conquis le cœur de Zara Tindall lorsqu’il l’a rencontrée dans un bar de Sydney, en Australie.

Leur relation est devenue officielle en avril 2004 puis a annoncé leurs fiançailles six ans plus tard en décembre 2010.

La reine leur a donné sa bénédiction devant un Conseil privé en mai 2011 et le couple s’est marié le 30 juillet 2011 à Édimbourg.

Que fait Mike Tindall dans la vie ?

Mike Tindall a joué au rugby professionnel entre 1997 et 2014.

Il a représenté l’Angleterre 75 fois entre 2000 et 2011, portant sept fois le brassard de capitaine.

Il a également fait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde de rugby 2003 et les Championnats des Six Nations 2003.

Après sa retraite en 2014, il a joué et entraîné l’équipe amateur Minchinhampton RFC.

Le club est idéalement situé pour Tindall, qui vit avec sa famille dans le domaine de Gatcombe Park près de Minchinhampton.

Mike partage sa passion pour le rugby en co-animant le podcast hebdomadaire “The Good, The Bad & The Rugby” avec son compatriote anglais James Haskell et le diffuseur Alex Payne.

En octobre 2022, il a été annoncé que Mike deviendrait le tout premier membre de la famille royale à s’inscrire à l’émission de téléréalité d’ITV I’m A Celebrity Get Me Out of Here.

Il est également devenu le premier royal à faire de la publicité pour la pizza après être apparu dans une publicité Dominos.