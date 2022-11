Mike Tindall embarrasse la famille royale et regrettera l’apparition de I’m A Celebrity, déclare un expert royal

La star de I’M A Celebrity Mike Tindall, 44 ans, a été critiquée par des experts royaux comme “embarrassante” pour la famille royale.

L’ancien joueur de rugby anglais de 44 ans est le premier membre de la famille royale à s’inscrire à I’m A Celeb.

Mike est marié à Zara Tindall

Il est marié à la petite-fille de la reine, Zara Tindall, et l’expert et commentateur royal, Michael Cole, pense qu’il regrettera sa décision d’apparaître dans l’émission ITV.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Michael a pesé sur la conversation et a déclaré: “J’ai pensé immédiatement, Mike Tindall. C’est une décision très imprudente.

« C’est une honte. Il n’y a rien à gagner, sauf de l’argent. Maintenant, je suis assez surpris que Mike Tindall ne le sache pas, je ne peux qu’imaginer qu’il a besoin d’argent ou qu’il veut de l’argent pour financer ce que j’imagine être un style de vie assez coûteux avec trois jeunes enfants.

“Il devrait savoir mieux, c’est tout ce que je peux dire, car la seule chose qu’il a à gagner, c’est l’argent.”

Tindall aurait 15,7 millions de livres sterling, grâce à des partenariats de marque, des accords sportifs et son podcast The Good, The Bad & The Rugby.

Selon la rumeur, il aurait été payé jusqu’à 150 000 £ pour son apparition.

Le commentateur a poursuivi en disant qu’il aurait pensé que Mike aurait eu “assez d’excitation sur le terrain de rugby” et n’aurait pas besoin de participer au spectacle.

“Votre dignité est laissée à la porte lorsque vous entrez dans l’une de ces sortes d’émissions de téléréalité ou à la porte de la jungle. Et cependant, il s’avère qu’il est peu probable qu’il améliore sa personnalité personnelle », a commenté Michael.

Ajoutant : « On se demande pourquoi il doit le faire. Je reviens à ce que j’ai commencé. Je pense que c’est une décision très imprudente. Et c’est peut-être celui qu’il regrettera.

«Ce sont des parents du roi. Ce sont les petits-enfants de sa sœur la princesse royale, les trois petits enfants qu’ils ont. Cela va les empiéter. Que va-t-il se passer dans la jungle qui va en quelque sorte améliorer sa réputation ?

“Ce n’est pas une entreprise qu’un membre de la famille royale devrait envisager.”

Depuis son entrée dans la jungle, Mike a déjà renversé le thé sur la vie dans la famille royale.

Il a raconté l’histoire de sa femme Zara donnant naissance de manière dramatique à leur fils Lucas sur le sol de leur salle de bain, après qu’une sage-femme ait insisté sur le fait qu’elle ne se rendrait pas à l’hôpital.

Il a également révélé des détails amusants sur son premier rendez-vous avec la petite-fille de la reine.

S’exprimant à l’intérieur du camp principal, Mike a raconté à Babatúndé et Owen leur première rencontre et a déclaré: «J’étais à la Coupe du monde, elle regardait.





« J’ai été éliminé de la demi-finale. J’étais p****d et donc je suis allé boire une bière avec un autre gars qui s’est fait larguer et un gars qui était au-dessus [in Sydney]. Ils l’avaient déjà rencontrée et ils nous ont présentés et ont ensuite discuté.

Owen a répondu: “Donc, si vous n’aviez jamais été largué, vous ne l’auriez jamais rencontrée?”

Mike a déclaré: “Meilleure décision de la vie de Clive Woodward.”

Owen a ajouté: “Dieu merci, il vous a laissé tomber.”

Parlant de son premier rendez-vous, Mike a ajouté: “Premier rendez-vous réel, je viens de sortir déjeuner localement.

«Et a fini par être assez alcoolisé. Ensuite, nous avons compris que nous aimions tous les deux nous faire défoncer. C’était un bon début. »

Selon la rumeur, Mike aurait été payé 150 000 £ pour avoir participé à I'm A Celeb