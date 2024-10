Mike Tindall défend la famille royale contre les attaques de Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

Mike Tindall a semblé défendre la famille royale contre les attaques vicieuses du prince Harry et de Meghan Markle. Dans un livre qu’il a co-écrit avec ses amis James Haskell et Alex Payne, Mike a défendu avec passion la famille royale et a déclaré que son expérience de rejoindre le cabinet avait été « assez facile ». Le trio est connu pour co-animer son podcast, The Good, The Bad and The Rugby. L’ancien professionnel du rugby, âgé de 45 ans, a épousé Zara Tindall, fille unique de la princesse Anne et nièce du roi Charles, en juillet 2011. Mike a écrit : « Croyez-le ou non, me marier avec un membre de la famille royale a été assez facile pour moi. Ils ont toujours été gentils avec moi, et j’ai toujours été gentil avec eux. C’est vraiment simple. » Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont tous deux démissionné de leurs fonctions royales en 2020, ont lancé de nombreuses attaques contre la famille royale – sous la forme des mémoires de Harry et d’une série documentaire Netflix.

Au début de 2021 – un an après avoir quitté leur poste de membres de la famille royale – Meghan et Harry se sont également assis pour une interview révélatrice avec Oprah Winfrey. Comme Mike, Meghan est entrée dans la famille royale par le mariage. L’homme de 43 ans a rencontré le prince Harry en 2016 et le couple s’est fiancé en 2017. Meghan et Harry se sont mariés à Windsor le 19 mai 2018. Mike et Zara, qui partagent trois enfants ensemble, sont connus pour partager une relation étroite avec le prince et la princesse de Galles. Leurs enfants – Mia, 10 ans, Lena, six ans et Lucas, trois ans – seraient également proches de Prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis.

Mike, qui a rencontré Zara pour la première fois en 2003, a également fait l’éloge de sa belle-mère, Anne, dans le livre. Il a écrit : « Avec la princesse Anne, c’est la conversation que nous avons sur le rugby à Gloucester, ou sur l’Écosse après chaque match des Six Nations. La plupart du temps, il s’agira d’un joueur. Elle me dira : » Devrait-il tu ne fais pas ça plus ? Et je penserai : « En fait, vous n’êtes pas si loin. » « Nous posions les mêmes questions que je leur avais posées auparavant, mais cette fois, ils donnaient les réponses au public, plutôt qu’à moi. »

