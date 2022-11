Mike Tindall de I’m A Celebrity révèle la “vraie raison” pour laquelle il va dans la jungle

La star de I’M A Celebrity Mike Tindall a révélé la vraie raison pour laquelle il va dans la jungle – et ce n’est pas pour l’expérience.

Le joueur de rugby royal a plaisanté en disant qu’il prévoyait d’utiliser son temps pour se rapprocher de Boy George et a dit un bon mot à son meilleur ami James Haskell pour l’aider à dynamiser sa carrière de DJ.

S’exprimant sur son podcast avec James, intitulé The Good, The Bad and The Rugby podcast, Mike a taquiné: «On m’a déjà expliqué comment j’ai ce très bon ami DJ qui s’appelle James Haskell.

«Donc, en gros, je vais dans la jungle en tant que PR de Haskell. Ce sera comme s’il était de nouveau là-dedans, juste sans la douleur.

James – qui est marié à Chloe Madeley – est maintenant connu pour faire tourner les decks après avoir quitté le rugby.

Mike est entré dans la jungle ce week-end et a ravi les téléspectateurs en ne perdant pas de temps à renverser la mèche sur sa royale épouse Zara, la petite-fille de la reine.

L’ancien as du rugby, 44 ans, est marié à la fille de la princesse Anne, après leur rencontre à Sydney, en Australie, lors de la Coupe du monde de rugby 2003.

S’exprimant à l’intérieur du camp principal, Mike a raconté à Babatúndé et Owen leur première rencontre et a déclaré: «J’étais à la Coupe du monde, elle regardait.

« J’ai été éliminé de la demi-finale. J’étais p****d et donc je suis allé boire une bière avec un autre gars qui s’est fait larguer et un gars qui était au-dessus [in Sydney]. Ils l’avaient déjà rencontrée et ils nous ont présentés et ont ensuite discuté.

Owen a répondu: “Donc, si vous n’aviez jamais été largué, vous ne l’auriez jamais rencontrée?”

Mike a déclaré: “Meilleure décision de la vie de Clive Woodward.”





Owen a ajouté: “Dieu merci, il vous a laissé tomber.”

Parlant de son premier rendez-vous, Mike a ajouté: “Premier rendez-vous réel, je viens de sortir déjeuner localement.

«Et a fini par être assez alcoolisé. Ensuite, nous avons compris que nous aimions tous les deux nous faire défoncer. C’était un bon début. »

Avant de se rendre dans la jungle, Mike a révélé qu’il avait eu des discussions avec la famille royale avant de rejoindre la jungle I’m A Celebrity.

S’adressant à la presse avant de se rendre dans la jungle, l’as du rugby a déclaré: “Nous l’avons fait, eh bien, j’ai eu quelques conversations, mais elles sont entre moi et eux.”

