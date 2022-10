Mike Tindall de I’m A Celebrity révèle la douce connexion romantique de sa femme Zara avec l’Australie

Mike Tindall de I’M A Celebrity a révélé la relation amoureuse que lui et sa femme Zara ont avec l’Australie alors qu’il atterrissait pour la nouvelle série.

L’ancienne star du rugby anglais, 43 ans, a admis que le pays occupait une place spéciale dans son cœur alors qu’il parcourait les arrivées.

Mike Tindall et sa femme Zara se sont rencontrés en Australie

Mike photographié avec Zara et leurs enfants en août

Il a dit : “L’Australie est un endroit spécial ouais, j’ai rencontré Zara à Sydney. Il n’y a pas de vacances prévues pour le moment après.

Lorsqu’on lui a demandé ce que sa femme royale pensait de l’émission, Mike a poursuivi: «Elle va bien, sinon je ne l’aurais pas fait, n’est-ce pas?

“J’étais toujours sur la clôture, mais je pense que ce sera très amusant à la fin de la journée. C’est l’autre chose, j’aime les groupes de personnes et j’aime les choses qui peuvent être très amusantes alors voyons voir. Je pourrais le regretter.

Mike sera le premier membre de la famille royale à participer à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !

Mike est marié à la petite-fille de feu la reine, Zara Phillips, ce qui en fait la toute première signature de la famille royale de l’émission de longue date.

Vêtu d’une casquette de baseball et de lunettes de soleil, Mike a déclaré au Sun : « C’est probablement l’une des plus longues périodes où nous avons été complètement absents sans communication. Lorsque vous partez, vous avez toujours la communication, donc ce sera évidemment le plus difficile.

“Vous devez juste vous mettre en tête de faire ce que vous faites et essayer de gagner des étoiles et des trucs et voir où vous allez à partir de là. Je veux gagner des étoiles parce que je veux manger !

"Le cintre sera toujours la plus grande chose dont vous aurez à vous soucier, mais j'ai aussi trois enfants, donc le manque de sommeil vient avec le territoire."





Son rôle dans la série signifie qu’en cas de succès, Mike pourrait être le “roi de la jungle” avant le couronnement du roi Charles.

Mais le père de trois enfants a ri: “Je ne pense pas vraiment à ça pour être honnête.”

Il a ajouté qu’il n’avait “aucune idée” si les princes William et Harry seraient à l’écoute pour le regarder affronter Bushtucker Trials.

Mike rejoint les stars qui sont déjà arrivées sur la Gold Coast prêtes à rencontrer Ant et Dec dans le camp de la jungle, y compris le DJ radio Chris Moyles et Olivia Attwood de Love Island.

Ce n’est pas la première fois que le Royal apparaît dans une émission de divertissement, avec lui sur les pistes pour The Jump de Channel 4 et Mission Survive de Bear Grylls en 2015.

Mike était membre de l’équipe anglaise de rugby lorsqu’ils ont remporté la Coupe du monde en 2003 et remporté 75 sélections internationales et marqué 14 essais au cours de sa carrière stupéfiante de 17 ans.

Il a épousé Zara en 2011 à Canongate Kirk sur le Royal Mile d’Édimbourg et le couple vit maintenant à Gatcombe Park dans le Gloucestershire avec leurs enfants Mia, huit ans, Lena, quatre ans, Lucas, un an.

Mike a pris sa retraite du rugby en 2014 et a reçu un MBE en 2007 pour ses services au sport.