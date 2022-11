Mike Tindall de I’m A Celebrity retrouve sa fille Mia pour une journée en famille avec sa femme Zara après la sortie du spectacle

La star de I’M A Celebrity Mike Tindall a partagé un doux moment avec sa famille alors qu’ils se réunissaient après son séjour dans la jungle.

L’as du rugby – qui a terminé quatrième de la série de cette année – a passé du temps de qualité avec sa femme Zara et leurs enfants Mia, huit ans, Lena, quatre ans et son fils Lucas, un an.



Mike Tindall a retrouvé ses trois enfants après son passage sur I'm A Celeb

L'as du rugby a partagé un doux moment avec sa fille Lena

Zara avait l'air incroyable dans une robe chemise longue blanche

Mike a tendrement étreint son fils d'un an, Lucas

Ils avaient l’air de bonne humeur alors qu’ils profitaient d’une journée en famille au parc marin Sea World sur la Gold Coast, en Australie.

Vêtu d’un t-shirt bleu marine et d’un short assorti, Mike a été vu en train de soulever sa fille Lena alors qu’ils exploraient le parc d’attractions.

Le papa adoré Mike a également été aperçu tenant son bébé Lucas et lui donnant tendrement un câlin.

Leur fille aînée, Mia, a été vue aux côtés de ses parents alors qu’ils profitaient d’une journée amusante.

Faisant profil bas, Mike a opté pour une casquette bleu foncé et une paire de lunettes de soleil, tandis que Zara avait l’air sensationnelle dans une robe chemise longue blanche et une paire de baskets.

La petite-fille aînée de la reine Elizabeth II, Zara, 41 ans, portait ses cheveux blonds en queue de cheval basse et portait une paire de nuances de corail et de petites boucles d’oreilles en or.

La cavalière professionnelle a été vue en train de pousser son fils Lucas dans une poussette et plus tard de se promener avec son mari.

Ils semblaient ravis d’être de retour en compagnie l’un de l’autre après plusieurs semaines d’écart.

La sortie survient après que la nièce du roi a été vue pieds nus alors qu’elle quittait la fête de fin d’année I’m A Celeb.

Le couple a été rejoint par les co-stars de Mike’s I’m A Celeb, dont Owen Warner, qui était le finaliste de la série jusqu’à la nouvelle reine de la jungle Jill Scott.

Le couple royal Zara et Mike ont été vus en train de quitter la soirée arrosée.

Ils étaient arrivés plus tôt dans la nuit, tous habillés, avec Zara portant des talons aiguilles beiges.

Mais les talons hauts ont dû s’avérer trop pour la fille de la princesse Anne, et on l’a vue choisir d’aller pieds nus à la place.

Mike et Zara ont été rejoints à la fête par ses co-stars, dont Matt Hancock.

Pendant ce temps, l’heureux couple a déjà rattrapé le temps perdu à être séparé en profitant d’un rendez-vous romantique avec un café.

Et plus tôt dans la journée, Mike n’a pas pu s’empêcher de jaillir sur sa femme dans un post partagé sur son histoire Instagram.

La légende du sport a republié une photo de Zara sur le compte de Magic Million avec un autocollant qui disait « ça a l’air bien ».

Mike et Zara sont ensemble depuis 2004 et se sont mariés sept ans plus tard.

Au cours de son passage dans la jungle, Mike a donné un aperçu de leur relation, y compris leur premier rendez-vous arrosé.

Plus tôt dans la journée, Mike a révélé que Zara avait enfreint une règle stricte pendant qu’il était dans l’émission.

S’exprimant sur Good Morning Britain aujourd’hui, Mike, papa de trois enfants, a déclaré: “La chose la plus difficile dans tout le spectacle, surtout quand vous avez aussi trois petits, c’est d’être absent pendant cette période de temps.

« À l’origine, elle [Zara] n’allait pas m’écrire la note. je les porte [the family] assez près de la surface en tout cas.

“Dans cette situation, j’ai essayé de mettre les émotions assez bas, alors je voulais que mon frère écrive la lettre et il me retirerait un peu plus le mickey pour que ce soit une mise à la terre plutôt que de tout ramener à la surface .

« Elle était sournoise avec moi. C’était une petite sournoise, elle était là, donc ça m’a un peu fait ça.



La famille a passé une journée à Seaworld sur la Gold Coast

Le papa adoré était ravi d'être réuni avec ses enfants