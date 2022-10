Mike Tindall de I’m A Celebrity est arrivé en Australie

MIKE Tindall a atterri en Australie prêt à devenir le premier membre de la famille royale à participer à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !

L’ancien as du rugby anglais, 43 ans, est arrivé à l’aéroport de Brisbane sur un vol yeux rouges en provenance de Londres, confirmant sa place dans l’émission ITV.

Mike est marié à la petite-fille de feu Queen, Zara Phillips, ce qui en fait la plus grande signature de l’émission de longue date.

Vêtu d’une casquette de baseball et de lunettes de soleil, il a souri lorsque les agents de manutention et la sécurité l’ont conduit à travers l’aéroport jusqu’à un véhicule en attente.

Les détails de l’accord de Mike restent un secret bien gardé, mais une source a déclaré au Sun : « C’est un coup d’État massif. Mike a eu droit à certains des moments les plus importants de l’histoire royale depuis des générations.

“Il est sûr d’être discret, mais sa simple présence signifie que cette série sera un must absolu.”

Mike rejoint les stars qui sont déjà arrivées sur la Gold Coast prêtes à rencontrer Ant et Dec dans le camp de la jungle, notamment le DJ radio Chris Moyles et Olivia Attwood de Love Island.

Mike était membre de l’équipe anglaise de rugby lorsqu’ils ont remporté la Coupe du monde en 2003 et remporté 75 sélections internationales et marqué 14 essais au cours de sa carrière stupéfiante de 17 ans.

Il a épousé Zara en 2011 à Canongate Kirk sur le Royal Mile d’Édimbourg et le couple vit maintenant à Gatcombe Park dans le Gloucestershire avec leurs enfants Mia, huit ans, Lena, quatre ans, Lucas, un an.

Mike a pris sa retraite du rugby en 2014 et a reçu un MBE en 2007 pour ses services au sport.

Lors d’événements royaux, il porte sa médaille MBE aux côtés de deux autres – une qui lui a été remise pour marquer le jubilé de platine et une autre qui commémorait les célébrations du jubilé de diamant.





Aujourd’hui, des images révélées montrent des membres d’équipage assemblant le célèbre essai Walk the Plank au sommet d’un gratte-ciel sur la Gold Coast.

Il semble qu’il y aura une tournure cette année car les photos montrent trois plates-formes au lieu de deux.

Les nouvelles stars en lice pour devenir roi ou reine de la jungle seront obligées d’affronter leurs peurs lors de la rentrée du spectacle le 6 novembre en marchant jusqu’au bout des plateformes suspendues de 32 étages dans les airs.

Nous avons déjà raconté comment les stars ont reçu des MOT de santé mentale pour s’assurer qu’elles ne craquent pas sous l’atmosphère d’autocuiseur de l’émission.

Cela comprenait la divulgation de tout problème de santé mentale antérieur et l’admission de tout problème d’alcool et de drogue.

Les camarades de camp – dont la star de Corrie Sue Cleaver et la star de Loose Women Charlene White – ont tous subi des processus stricts.

Ils ont été contrôlés pour voir s’ils pouvaient supporter le stress d’être privés de sommeil, la pression des essais en équipe et d’être séparés de leurs proches.

Les célébrités ont été interrogées sur leurs peurs, leurs phobies et leurs angoisses et sur ce qui déclenche des problèmes ou des épisodes.

On leur a également demandé de parler de tout problème de santé mentale, ainsi que de toute dépendance et des détails sur les médicaments qu’ils prennent ou ont pris.

Une source d’ITV a révélé : « La projection a lieu avant la signature des contrats.

« Les processus évaluent la capacité de quelqu’un à faire face à l’émission. Peu importe que quelqu’un soit célèbre – il est toujours humain et avec les mêmes fragilités que le reste de la population.

