Mike Tindall de I’m A Celeb se glisse dans un pantalon classé X alors que Jill Scott sirote du champagne lors de l’émission finale

Mike Tindall de I’M A Celebrity a volé la vedette à la fin de l’after-party de la série avec un pantalon très osé.

La star du rugby à la retraite a fait la une des journaux dans le camp grâce à ses dynamiques contrebandiers de perruches, et tous les yeux étaient à nouveau tournés vers son dos avec un slogan classé X sur son pantalon.

Rex

Rex

Rex

Quand il s’est retourné, ses camarades de camp ont vu « Nibble My Nuts » écrit sur son pantalon blanc.

Souriant, Mike a complété son look amusant avec une chemise tropicale décorée de palmiers et de vagues bleues.

Le député Matt Hancock et le DJ radio Chris Moyles ont été photographiés en train d’admirer la note de cul alors que Mike montrait ses fesses.

Pendant tout ce temps, la gagnante de la série, Jill Scott, a célébré sa victoire et sa liberté avec style avec du pétillant.

Elle avait l’air beaucoup plus glamour dans un costume noir élégant que ses kakis jungle.

Et le moral était au beau fixe lorsque les camarades de camp lavés, nourris et abreuvés ont finalement pu traîner en ressemblant davantage à eux-mêmes bien soignés.

Hier, Mike a révélé qu’il lançait sa propre gamme de “passeurs de perruches” après avoir été accusé d’avoir porté le bas de bikini de sa femme Zara dans la jungle.

Il a conçu deux paires de minuscules maillots de bain pour hommes dans le but de collecter des fonds pour des œuvres caritatives.





Une paire comporte à nouveau le slogan “Nibble My Nuts” en bas, tandis que l’autre paire indique “These Are Not My Wife’s…”

Les minuscules nageurs portent la marque “Vanilla Mike” sur le devant et tout l’argent des ventes sera reversé à Cure Parkinson’s.

La légende du rugby Mike, qui portait de minuscules maillots dans la jungle, a dévoilé sa collection de mini contrebandiers de perruches aux fans sur Twitter.

Il a posté un lien vers les malles à 35 £ et a déclaré: “L’équipe a été occupée pendant mon absence … vous pouvez maintenant commander une édition très limitée de @GoodBadRugby ‘Nibble my Nuts’ et ‘Ce ne sont pas les perruches de ma femme’ @budgysmuggleruk

“Tous les bénéfices iront à @CureParkinsonsT.”

Les informations sur le produit se lisent également sur le site Web: «Enveloppez un peu de la jungle australienne autour de vous et plongez dedans.

“Les bénéfices de chaque vente vont directement à Cure Parkinson’s pour aider à alimenter leurs recherches dans la recherche d’un remède contre la maladie de Parkinson.”

“Fabriqué en Australie, inspiré par Mike.”

Mike a terminé la série I’m A Celebrity de cette année à la quatrième place.

Rex

Rex

Twitter/Mike Tindall

Il a lancé sa propre mini-gamme de mini malles pour la charité[/caption]