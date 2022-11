Mike Tindall de I’m A Celeb se fraye un chemin à travers I’m A Celebrity Cyclone et obtient une étoile

MIKE Tindall atterrit sur le mouillé pour se frayer un chemin vers une star alors que Celebrity Cyclone revenait à I’m A Celeb.

Les camarades de camp ont été battus par le vent et les canons à eau lors de la tâche de la nuit dernière alors qu’ils ont obtenu les quatre étoiles.

Rex

Rex

Le député Matt Hancock, 44 ans, portait un short en bronze pour l’occasion alors qu’il abordait le parcours avec la Lionne Jill Scott, 35 ans.

Le défi était de retour après une absence alors que le spectacle se déroulait dans le nord du Pays de Galles pendant la pandémie.

Les célébrités ont reçu des glaces au chocolat en récompense – sur lesquelles certains des scores de la Coupe du monde ont été gravés sur les bâtons.

En apprenant que l’Angleterre avait battu l’Iran 6-2, Owen Warner, 23 ans, a chanté “It’s Coming Home!”

En savoir plus sur Mike Tindall GRONDEMENT DE LA JUNGLE Les fans sont furieux alors que Matt Hancock atteint la finale après la sortie de Mike Tindall I’m A Celeb s’attaquer à mat Mike Tindall frappe Matt Hancock alors qu’il repère le signe qu’il veut gagner

Plus tard dans l’épisode, les camarades de camp ont été chargés de faire correspondre la citation correcte au camarade de camp.

Malgré la perte de la juste part des défis Dingo Dollar tout au long de la série, les quatre célébrités ont remporté leurs friandises choisies par Kiosk Kev.

Matt a demandé du fromage et des craquelins, Owen a opté pour un brownie, Jill a demandé Dairy Milk et Mike a glissé dans une assiette de nachos et de guacamole.