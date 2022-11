Mike Tindall de I’m A Celeb révèle l’habitude que Zara craint de rendre ses camarades de camp fous

MIKE Tindall a révélé qu’il craignait d’exaspérer les camarades de camp I’m A Celebrity avec ses habitudes alimentaires bruyantes – un trait que sa femme Zara méprise.

L’ancien capitaine de rugby anglais a déclaré que le Royal l’avait averti de surveiller ses manières non raffinées pendant son séjour au camp.

Mike, 44 ans, a déclaré: «La plus grande inquiétude de Zara est de savoir à quel point je suis bruyant quand je mange.

“Elle sera très heureuse si quelqu’un commente à quel point je respire fort quand je mange parce que c’est toujours un point qu’elle soulève.

“Mais quand votre nez a été mutilé autant que le mien, ce n’est qu’un sous-produit.

“Zara m’a dit d’y aller et d’être moi-même, c’est tout ce que tu peux être.

“Elle a dit d’aller s’amuser et d’être soi-même.”

Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003 a subi sa première blessure au nez à l’âge de cinq ans avant de la casser au moins huit fois de plus tout au long de sa carrière sportive.

Mike rejoindra le politicien Matt Hancock, Olivia Attwood de Love Island et la légende de la radio Chris Moyles dans la jungle ce demain.

Mais il se sent déjà chez lui.





Mike a rencontré Zara pour la première fois à Sydney, en Australie, lors de la Coupe du monde de rugby 2003.

Se référant affectueusement à sa femme comme “Z”, il a déclaré : “Évidemment, c’est difficile, mais la grâce salvatrice va à un pays que nous connaissons très bien, et Zara comprend et comprend et cela rend les choses beaucoup plus faciles.”

Zara, 41 ans, et leurs enfants Mia, huit ans, Lena, quatre ans et Lucas, un an, resteront à la maison sur le domaine de la princesse Anne, Gatcombe Park dans le Gloucestershire, mais pourraient s’envoler si Mike se qualifie pour la finale.

Il a déclaré: “Nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs, nous n’avons pas complètement pris cette décision et c’est probablement à quelle profondeur nous allons dans le spectacle.

«Nous avons du travail ici, donc si ça arrive à la fin, j’espère qu’elle pourra sortir. Nous devrons attendre et voir vraiment.

Cela fera 19 ans jour pour jour que Mike, alors âgé de 25 ans, a rencontré la petite-fille aînée de feu la reine Elizabeth en boudant une bière dans un pub de Sydney après avoir été renvoyé de l’équipe de rugby d’Angleterre avant la Coupe du monde. .

Il a ensuite reçu son numéro par son coéquipier Austin Healey et le couple a commencé à envoyer des messages avant de se rendre à leur premier rendez-vous en avril 2004.

Mais Mike, qui a remporté 75 sélections pour l’Angleterre entre 2000 et 2011 et Zara, qui a décroché l’argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012, savent très bien que la longue distance peut s’accompagner de la poursuite d’objectifs personnels.

Il a poursuivi: «Zara comprend et soutient – ​​avec nos deux carrières, elle part en compétition pendant des semaines à la fois et je suis toujours parti en tournée pendant trois à quatre semaines en été, donc notre relation a toujours été construite pour faire face à cela et nous sommes doués pour compartimenter et trouver des moyens de le gérer.

“C’est une de ces choses avec les enfants, j’ai eu quelques appels téléphoniques avec eux pendant que je suis ici.

“Ils disent que tu vas leur manquer quand tu pars mais quand tu les appelles, ils disent : ‘Salut papa ! Au revoir!’ Ensuite, ils font n’importe quoi. Je m’attendais à ce qu’il y ait plus de larmes qu’il n’y en a en réalité.

“Ils seraient au lit avant la fin de l’émission un soir normal, alors ce sera à Z de leur donner les meilleurs moments – seulement les bonnes choses probablement.”

I’m A Celebrity sera lancé dimanche à 21h sur ITV.