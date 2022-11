Mike Tindall de I’m A Celeb a un bar secret à la maison qu’il partage avec Zara et fait la fête jusqu’à 7h du matin, dit sa star de rugby

Mike Tindall de I’m A Celebrity a un bar secret dans sa maison cossue et fait la fête jusqu’à 7 heures du matin, selon son compagnon.

L’ancienne star du rugby est l’une des célébrités participant à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! alors qu’il retourne Down Under.

Le copain proche de Mike Tindall a révélé que l'ancien joueur de rugby était un fêtard

Alors que l’homme de 44 ans s’installe dans la jungle loin du confort de sa maison, son compagnon a révélé qu’il était un fêtard.

S’adressant à OK ! Magazine, son compatriote star du rugby Danny Care a déclaré: «C’est toujours un sacré fêtard. Lui et Zara aiment faire la fête quand ils le peuvent.

«Je sais que Mike a un bar secret dans la maison quelque part d’où il m’a plusieurs fois contacté par FaceTime.

“J’étais très jaloux de ça pendant le confinement. Il apportera la fête à I’m A Celeb.





Mike est marié à Zara Phillips, la fille d’Anne, la princesse royale et du capitaine Mark Phillips.

Le couple s’est marié en 2011, a trois enfants ensemble et vit dans le Gloucestershire.

Zara et Mike ne travaillent pas dans la famille royale et ont des carrières indépendantes de la monarchie.

Il n’a pas perdu de temps pour dévoiler quelques secrets de la famille royale alors qu’il racontait à ses camarades de camp la première fois qu’il avait rencontré sa femme.

Mike a dit à Babatúndé et Owen : « J’étais à la Coupe du monde, elle regardait.

« J’ai été éliminé de la demi-finale. J’étais p****d et donc je suis allé boire une bière avec un autre gars qui s’est fait larguer et un gars qui était au-dessus [in Sydney]. Ils l’avaient déjà rencontrée et ils nous ont présentés et ont ensuite discuté.

Owen a répondu: “Donc, si vous n’aviez jamais été largué, vous ne l’auriez jamais rencontrée?”

Mike a déclaré: “Meilleure décision de la vie de Clive Woodward.”

Mike est marié à Zara Phillips – la fille d'Anne, de la princesse royale et du capitaine Mark Phillips

Zara et Mike ne travaillent pas dans la famille royale et ont des carrières indépendantes de la monarchie