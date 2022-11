Mike Tindall a enquêté sur une infraction à la réglementation I’m A Celeb Covid après avoir attaqué un membre d’équipage en route vers la jungle

MIKE Tindall a fait l’objet d’une enquête pour avoir enfreint les règles strictes de Covid de I’m A Celeb en s’attaquant de manière ludique à un producteur adjoint, a-t-il été révélé.

L’ancien as du rugby anglais, qui est marié à la petite-fille de feu la reine Zara Philips, aurait pu enfreindre les règles d’ITV qui dictent que les membres de la distribution et de l’équipe doivent rester à au moins deux mètres l’un de l’autre à tout moment.

Mike, 44 ans, a été aperçu en train de faire semblant de jeter le membre d’équipage, qui portait un masque facial, d’un ponton tout en riant de bon cœur dans les jours précédant son entrée dans la jungle.

Une source a déclaré au Daily Mail: «Toute l’équipe doit rester à deux mètres des membres de la distribution, ce qui est une réglementation Covid. Le son et la sécurité, qui font des tests, sont les seules personnes qui peuvent entrer en contact avec les célébrités.

« L’équipage est également invité à porter des couvre-visages pour éviter une épidémie de Covid sur le plateau, ce qui ruinerait complètement le spectacle.

“Mike ayant un contact physique avec l’assistant producteur était une infraction à la règle et il n’aurait pas dû l’approcher.”

La source a ajouté: “Elle a été prise complètement par surprise et ne s’attendait pas à ce que Mike se comporte comme il l’a fait.”

Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby a été photographié en train de jouer à la lutte avec le producteur blond sur la Gold Coast australienne, avant d’entrer dans la jungle vendredi dernier.

Un témoin oculaire a déclaré que la star du sport était pleine d’énergie après sa mise en quarantaine complète.

Ils ont déclaré à The Sun Online : “Mike a couru effrontément derrière la jolie membre de l’équipage avant de la balancer sur le ponton. À un moment donné, il a fait semblant de la pousser à bout alors qu’il tuait le temps en attendant d’être emmené à son premier procès.





“Mike débordait certainement d’énergie après avoir été enfermé dans l’isolement pendant une semaine et est forcément plein de blagues pratiques dans le camp.”

Mike, le premier type de royal à apparaître dans l’émission de téléréalité, a beaucoup de forme pour de tels jinks depuis ses jours de rugby.

En effet, un expert royal a déclaré au Sun que le comportement de Mike dans la série ne passerait pas bien à huis clos parmi les parents royaux.

Depuis son entrée dans la jungle, Mike est devenu un favori des fans, montrant son surprenant talent caché, tout en faisant bien rire les téléspectateurs en luttant pour allumer un feu.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: «ITV Studios et Lifted Entertainment appliquent un ensemble strict de protocoles et de procédures Covid pour assurer la protection et la sécurité de nos acteurs et de notre équipe.

“Nous avons mis en place des évaluations détaillées des risques tout au long du tournage et nous sommes convaincus qu’aucun protocole n’a été enfreint.”

Les représentants de Mike Tindall ont refusé de commenter.

Cela survient après qu’Olivia Atwood a été forcée de manière choquante de se retirer de la série après avoir brisé la stricte bulle Covid, comme The Sun l’a révélé en exclusivité.

Elle avait quitté le camp pour faire face à un problème médical et voulait revenir pour participer à la série à succès.

Cependant, les patrons d’ITV craignaient qu’elle ne puisse potentiellement infecter les autres candidats avec le virus.

L’ancienne star de Love Island est ensuite rentrée au Royaume-Uni depuis Brisbane, bien que le mystère entoure toujours son départ.

