Mike ‘The Situation’ Sorrentino et sa femme Lauren attendent leur troisième enfant – Hollywood Life

Mike « La situation » Sorrentino41 ans, et sa femme Lauren Sorrentin, 38 ans, attend son troisième enfant ! Les tourtereaux se sont rendus sur Instagram pour partager l’heureuse nouvelle sous la forme de plusieurs adorables photos de famille mettant en vedette leurs deux enfants, Roméo règnefille de 2 et neuf mois Mia Bella, ainsi qu’une photo échographique de leur prochain petit bout de chou. « Les bonnes choses vont par trois 🥹 Ajouter une autre citrouille à notre patch 🙏🏼 Bébé n°3 à venir en mars 2024 », lit-on dans la légende du message.

Dans les clichés épiques, Mike portait une chemise blanche à manches longues avec un jean bleu foncé et des baskets blanches. Lauren portait une robe à col roulé marron à manches courtes avec des collants noirs et transparents à motifs et des bottes noires. Le petit Roméo portait une chemise à manches courtes blanche et orange « Big Brother », un jean foncé et des baskets noires, et Mia portait une chemise « Big Sister » assortie avec une salopette en jean et des pantoufles blanches.

Peu de temps après la publication de l’annonce, de nombreux abonnés se sont rendus dans la section des commentaires pour partager des messages de félicitations. Certains des Mike Jersey Shore co-stars, dont Nicole « Snooki » Polizzi a également répondu avec des commentaires. « Bienvenue au club des 3 !!!! 💕💙 », a lu Snooki, qui est également parent de trois enfants.

Avant que Mike et Lauren ne partagent leur heureuse nouvelle, le premier a évoqué la possibilité d’avoir un troisième enfant, lors de la première de Côte du New Jersey : vacances en famille le mois dernier. « Notre chiffre magique était toujours trois », a-t-il déclaré. HollywoodVie exclusivement. « Nous nous amusons en ce moment à être maman et papa et nous essayons d’équilibrer les deux. La porte est toujours ouverte pour le numéro trois à l’avenir.

Mike et Lauren ont commencé à se fréquenter à l’université, mais se sont séparés avant que Mike ne se fasse remarquer. Jersey Shore. Ils ont finalement repris contact et se sont fiancés en avril 2018. Leur mariage a eu lieu en novembre 2018, puis Mike est parti purger une peine de prison pour fraude fiscale. Après sa libération en septembre 2019, lui et Lauren ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant fin 2020, et Roméo est né en mai 2021. Mia a ensuite été accueillie en janvier 2023.