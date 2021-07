Mike ‘The Situation’ Sorrentino de Jersey Shore célèbre être ‘sobre et papa’ dans un joli message d’anniversaire avec son fils Romeo

Mike « The Situation » Sorrentino de JERSEY Shore a fêté ses 39 ans dans un joli message d’anniversaire avec son fils, Romeo.

La femme de la star de télé-réalité, Lauren, a donné naissance à leur premier enfant le 26 mai.

6 Mike ‘The Situation’ Sorrentino de Jersey Shore a partagé un message d’anniversaire avec son fils Romeo

6 La star de télé-réalité a partagé d’adorables clichés de son fils

Alors qu’il berçait son bébé de six semaines, papa fier Mike portait un tee-shirt kaki avec les mots « sobre et réussi » gravés dessus.

Il a légendé son cliché sur Instagram : « Je suis un père, un mari, sobre et réussi.

« C’est le meilleur anniversaire de tous les temps, joyeux 4 juillet à tous. »

Le message a fait fondre le cœur de ses 2,7 millions de followers, qui se sont précipités pour féliciter la star de télé-réalité vétéran.

6 Sa femme Lauren a accouché en mai

6 Ils ont jeté un coup d’œil aux fans peu de temps après avoir accueilli le petit Crédit : Instagram/Lauren Sorrentino

L’un d’eux a dit: « Joyeux anniversaire amigo et joyeux 4 juillet. »

Un autre admirateur a jailli: « Tellement fier de toi mike tu es un homme incroyable que Dieu te bénisse et ta petite famille. »

Le couple a annoncé qu’ils attendaient lors d’un épisode de Jersey Shore: Vacances en famille.

« Romeo Reign Sorrentino », ont-ils légendé la publication Instagram de leur bébé.

Mike et sa femme Lauren ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble l’année dernière

6 Mike a tenu le petit Roméo après l’avoir accueilli Crédit : Instagram/Lauren Sorrentino

Mike sangloté comme il a partagé les nouvelles passionnantes de la naissance à venir avec le casting de Jersey Shore au cours de la saison la plus récente

Peu de temps après la naissance du petit Roméo, il pesait six livres et huit onces et mesurait 19 pouces.

Mike est sobre depuis cinq ans et demi.

Mike était autrefois surtout connu comme un fêtard sauvage qui se battait souvent avec ses costars et des étrangers lors des premières saisons de Jersey Shore.

Il a admis plus tard qu’il souffrait d’une dépendance aux analgésiques et a demandé de l’aide en cure de désintoxication.

La star de la télévision a été condamnée à 8 mois de prison pour évasion fiscale en octobre 2018.