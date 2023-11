Mike Shuster, correspondant de longue date à l’étranger de NPR, décède à 76 ans : NPR

basculer la légende Radio Nationale Publique

Note de l’éditeur : Daniel C. Sneider, professeur d’études est-asiatiques à l’université de Stanford, ancien correspondant à l’étranger et ami de Mike Shuster, était le chef du bureau de Moscou du Moniteur de la Science Chrétienne dans les années 1990, lorsque Shuster y était basé. Il offre cette appréciation :

Mike Shuster, correspondant étranger et diplomatique primé de la National Public Radio, est décédé lundi. Pendant plus de trois décennies en tant que journaliste et rédacteur en chef, son travail s’est répandu dans le monde entier et a fait de lui un témoin oculaire de certains des événements les plus marquants de l’histoire moderne.

Shuster est décédé chez lui, dans le sud de la Californie, des suites de complications liées à la maladie de Parkinson, a indiqué sa famille. Il avait 76 ans.

Shuster a eu une longue carrière, commençant au début des années 1970 en Afrique, où il a passé cinq mois à couvrir la guerre civile angolaise et à voyager dans toute la région, travaillant ensuite pour Liberation News Service.

Il a rejoint NPR en 1980 et a publié plus de 3 000 articles couvrant à la fois les guerres du Golfe, les conflits en Israël et en Palestine, la guerre civile en Bosnie et la guerre du Kosovo, ainsi que l’effondrement de l’Union soviétique.

En tant que correspondant diplomatique principal, Shuster a couvert les questions de non-prolifération nucléaire et d’armes de destruction massive, de terrorisme et de la région du Pacifique. Il s’est notamment rendu fréquemment en Iran – au moins sept fois après 2004 – où il a été l’un des rares correspondants américains à passer beaucoup de temps.

Shuster a commencé sa carrière chez NPR à New York. Dans une affaire désormais célèbre, son reportage sur le procès du célèbre gangster John Gotti a conduit à une décision de justice historique assouplissant l’interdiction de la FCC sur la diffusion de jurons après que Shuster ait insisté sur le fait que les auditeurs devaient entendre les tirades de Gotti enregistrées sur une écoute électronique du FBI.

Il est envoyé à Londres en 1989. De là, il couvre l’unification de l’Allemagne, depuis l’annonce de l’ouverture du mur de Berlin jusqu’à l’instauration d’une monnaie unique pour ce pays, qu’il qualifiera plus tard de « l’histoire la plus extraordinaire de l’histoire ». ma vie.”

Il s’est rendu chaque mois en Allemagne pendant cette période pour retracer la révolution, depuis l’euphorie du peuple face à la liberté de voyager, jusqu’au déclin du Parti communiste, jusqu’aux premières élections libres du pays nouvellement indépendant.

Durant son séjour à Londres, Shuster a également couvert la première guerre du Golfe.

Il a eu l’occasion de couvrir un autre moment historique lorsqu’il a déménagé à Moscou en 1991 en tant que chef du bureau de la NPR. Il a couvert la fin du communisme soviétique, l’effondrement de l’Union soviétique et la montée des nouveaux États indépendants. Il a voyagé des confins de la Russie jusqu’au Tadjikistan ravagé par la guerre civile.



Stan Barouh/NPR

En tant que correspondant diplomatique, Shuster a façonné la couverture du Moyen-Orient par NPR, y compris la couverture de la deuxième guerre du Golfe et de la guerre en Irak. Il a souvent fait des reportages sur Israël, couvrant la guerre de 2006 avec le Hezbollah, le retrait de Gaza en 2005 et la deuxième Intifada qui a éclaté en 2000.

Il s’est rendu fréquemment en Iran à partir de 2004, notamment pour couvrir sur place les élections iraniennes de 2009 et les manifestations massives qui ont suivi. Sa série d’une semaine de 2007, « Les Partisans d’Ali », explorait l’histoire de la foi et de la politique chiite, offrant un regard rare et complet sur les complexités de la religion islamique et son impact sur le monde occidental.

Shuster a remporté de nombreux prix pour ses reportages. Il faisait partie de l’équipe de NPR News qui a reçu un Peabody Award pour sa couverture du 11 septembre et de ses conséquences. Il faisait également partie des équipes de NPR News pour recevoir les prix Alfred I. duPont-Columbia University pour sa couverture de la guerre en Irak (2007 et 2004); Le 11 septembre et la guerre en Afghanistan (2003); et la guerre du Golfe (1992).

En 2003, Shuster a été honoré pour sa série « Le Moyen-Orient : un siècle de conflit » avec un prix Lowell Thomas du Overseas Press Club et le premier du reportage documentaire des National Headliner Awards. Il a également reçu une mention honorable de l’Overseas Press Club en 1999 et le SAJA Journalism Award en 1998.

Après sa retraite de NPR en 2013, Shuster est devenu producteur et scénariste indépendant, créant Le projet de la Grande Guerre, un site Web, un blog et un podcast qui racontait l’histoire de la Première Guerre mondiale et son impact un siècle après son déclenchement. Il a siégé à la Commission présidentielle du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il a travaillé sur plusieurs projets de séries télévisées et a été chercheur principal au Burkle Center for International Relations de l’UCLA.

Shuster laisse dans le deuil sa partenaire de longue date, Stephanie Boyd, son frère Lee Shuster, ainsi que son neveu Cory Shuster et sa nièce Amanda Shuster.

Il est né le 7 juillet 1947 à Philadelphie, fils de Morris Merle Shuster et de Beatrice Ritta Gerber Shuster. Il a fréquenté le Williams College à…