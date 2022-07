Mike Shouhed, star de “Shahs of Sunset”, fait face à 14 accusations criminelles dans un incident domestique présumé – National

Shahs du coucher du soleilMike Shouhed de , fait face à 14 accusations criminelles découlant d’un prétendu incident de violence domestique impliquant sa fiancée Paulina Ben-Cohen.

Shouhed, 43 ans, a été accusé de plusieurs délits le 20 juillet, dont huit chefs de violence domestique, coups et blessures et tentative illégale de dissuader une victime de faire un signalement.

La star de la télévision fait également face à six accusations d’armes, dont le stockage criminel d’une arme à feu chargée et la possession d’une arme d’assaut.

Lire la suite:

Shouhed n’a pas commenté publiquement les accusations portées contre lui.

Les représentants de Ben-Cohen ont confirmé au magazine People qu’elle était la victime dans l’affaire. On ne sait pas si elle et Shouhed sont actuellement liés de manière romantique.

L’histoire continue sous la publicité

«Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen» Épisode 18135 – Sur la photo: Mike Shouhed et Paulina Ben-Cohen.

Getty Images



Joshua Ritter, l’avocat de Ben-Cohen, a fait une déclaration, affirmant que l’objectif actuel de son client est de “se protéger, elle et ses enfants”.

Histoires tendance Une femme ouvre le feu à l’aéroport de Dallas, blessée par balle par la police, selon les autorités

L’avocat dit que l’acquittement de Jake Virtanen montre la barre haute pour la justice dans les affaires d’agression sexuelle

“Elle soutient le travail accompli par la police et le bureau du procureur de la ville, et elle continue de coopérer avec eux tout en ayant hâte de mettre cette triste situation derrière elle et de poursuivre sa vie”, a déclaré Ritter au nom de Ben-Cohen.

Les accusations portées contre Shouhed découlent d’une arrestation le 27 mars pour “violence entre partenaires intimes avec blessure”. Il a été libéré le lendemain moyennant une caution de 50 000 dollars américains.

L’avocat de Shouhed a maintenu l’innocence de la star, tandis que l’avocat de Ben-Cohen a fait une déclaration à Page Six en avril : « Nous travaillons avec les autorités pour rechercher un résultat juste et équitable à cette triste situation », a-t-il déclaré. “La famille apprécie votre espace et le respect de leur vie privée pendant cette période.”

L’histoire continue sous la publicité

Shouhed doit comparaître devant le tribunal pour un procès le 29 août.

Lire la suite:

Environ une semaine après l’arrestation de Shouhed, la chaîne de télévision Bravo a annulé Shahs du coucher du soleil après neuf saisons.

La série a débuté en mars 2012. Shahs du coucher du soleil a suivi un groupe d’amis perses-américains essayant de jongler avec leur vie personnelle, leurs calendriers sociaux et leurs carrières naissantes à Beverly Hills.

Shouhed et son entreprise immobilière ont été régulièrement présentés au cours des neuf saisons de l’émission.

—

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise et avez besoin d’aide, des ressources sont disponibles. En cas d’urgence, veuillez appeler le 911 pour une aide immédiate.

















4:32

Karen LeBlanc discute de la nouvelle saison captivante de “Departure”





Vidéo précédente



Vidéo suivante