Mike Shouhed, « Shahs of Sunset », semble agresser son ex-fiancée dans une vidéo choquante

Mike Shouhedentre dans un programme de déjudiciarisation après son agression présumée en 2022 contre sa fiancée d’alors Paulina Ben Cohen … et TMZ a obtenu une vidéo choquante de l’incident violent.

L’ancien de « Shahs of Sunset » s’est rendu au tribunal mardi… où un juge a décidé qu’il devait suivre un an de programme de déjudiciarisation en santé mentale après avoir été arrêté en 2022 et accusé de voies de fait et de coups et blessures.

Ben-Cohen a intenté une action civile contre Shouhed plus tôt cette année pour l’incident présumé… et, même si elle et son avocat ont inclus des captures d’écran de ce clip dans le procès, c’est la première fois que la vidéo complète est vue. Elle dit que cette vidéo a également été partagée avec les forces de l’ordre.

Dans le clip, vous voyez Paulina retirer des vêtements d’un portant dans son placard lorsqu’un homme qu’elle dit être Mike arrive derrière elle, l’attrape par les cheveux et la jette au sol pendant que le portant tombe sur elle.

Il l’attrape ensuite, semblant étouffer son visage alors qu’elle est au sol avant d’essayer de lui prendre son téléphone. Paulina jette alors des objets pour le chasser du dressing.

La vidéo se déplace ensuite vers la salle de jeux d’un enfant où l’homme attrape Paulina par derrière et lui met ses bras autour de la gorge, semblant l’étouffer tout en la projetant dans la pièce. Paulina répond par plusieurs gifles et coups de poing au visage et à la tête.

Au cours de cet incident, Paulina affirme que Mike a dit qu’il ne quitterait jamais la maison et est allé chercher une arme à feu… c’est à ce moment-là qu’elle dit qu’elle et leur nounou résidante ont appelé la police. À leur arrivée, Mike a été arrêté après que les flics ont déclaré avoir vu des marques visibles sur le corps de Paulina.

Selon des documents judiciaires, les procureurs ont accepté de laisser Mike participer à un programme de déjudiciarisation en 2022 qui comprenait des cours de gestion de la colère, des travaux d’intérêt général et un cours sur la sécurité des armes à feu. Mais on nous dit que le bureau du procureur de la ville a fait appel de certaines décisions, c’est pourquoi il n’entre dans le programme que maintenant.

Dans le procès, Paulina affirme que ce n’était pas la première fois que Mike l’attaquait, affirmant qu’ils s’étaient battus à nouveau en 2021 parce que Mike aurait envoyé des SMS à une autre femme.

Paulina poursuit Mike pour coups et blessures, souffrance émotionnelle intentionnelle et violence de genre.

L’avocat de Mike Shouhed, Georges Mgdesyanraconte à TMZ… « Ce n’est pas la vidéo complète. L’altercation a commencé dans le salon. Ma cliente essayait de l’empêcher de crier parce que les enfants dormaient. Ma cliente ne voulait pas qu’elle fume à l’intérieur de la maison car il y a un enfant a un problème de santé et ce n’est pas dans son intérêt supérieur. »