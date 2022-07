Mike Shouhed de ‘Shahs Of Sunset’ obtient 14 accusations criminelles après son arrestation – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Suite à son arrestation choquante le 27 mars pour violence domestique présumée, Mike Shouhed43 ans, fait maintenant face à 14 chefs d’accusation pour l’incident. PERSONNES a rapporté le mardi 26 juillet que Los Angeles Procureur de la ville Mike Feuer a déposé les accusations la semaine dernière, le mercredi 20 juillet. Elles comprennent huit accusations de violence domestique, de tentative illégale de dissuader une victime de signaler et de voies de fait. Il fait également face à six accusations d’armes, notamment la possession d’une arme d’assaut et l’entreposage criminel d’une arme à feu chargée.

Les accusations découlent de l’incident du printemps, qui a été initialement signalé aux autorités par la fiancée de Mike Paulina Ben Cohen. HollywoodLa Vie obtenu une déclaration d’un avocat Josué Ritterqui représente Paulina dans l’affaire. “L’objectif principal de Paulina est d’assurer sa sécurité et celle de ses enfants”, a déclaré Joshua dans le communiqué. “Elle soutient le travail accompli par la police et le bureau du procureur de la ville, et elle continue de coopérer avec eux, tout en étant impatiente de mettre cette triste situation derrière elle et de poursuivre sa vie.”

La Shahs du coucher du soleil La star a été arrêtée le 27 mars et inculpée de crime par la police de Los Angeles juste après 1 h du matin. Il a été libéré sous caution de 50 000 $ plus tard le même jour. L’avocat de Mike a dit PERSONNES en avril qu’il croyait son client innocent. “Ma propre enquête révèle qu’aucun acte de violence domestique n’a été commis par mon client”, Alex Kessel dit le point de vente. “Je ne doute pas que Mike sera exonéré. Veuillez respecter la présomption d’innocence.

Mike et Paulina se sont fiancés en août 2021. “Je veux partager quelque chose avec vous les gars”, a-t-il déclaré lors d’un épisode du hit de réalité Bravo. “Nous sommes fiancés … et nous voulions partager cela avec tout le monde aujourd’hui.” Mais les choses ont mal tourné quelque part, et Page 6 signalé en avril que Mike avait publié et supprimé des messages cryptés via ses histoires Instagram.

« Votre vie est votre responsabilité », aurait-il écrit. « Votre succès est votre responsabilité. Votre échec est votre responsabilité. Votre réaction est de votre responsabilité. Votre comportement est votre responsabilité. Mike était auparavant marié à Jessica Parido. Le couple n’a pas d’enfants ensemble, mais Paulina a deux enfants avec son ex-mari, Tal Bahari.