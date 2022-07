Mike Schroepfer, ancien CTO de Facebook, parle de son nouveau focus sur le changement climatique

Mike Schroepfer, directeur de la technologie de Facebook Inc., écoute la conférence technologique mondiale Wall Street Journal Tech Live à Laguna Beach, Californie, États-Unis, le lundi 21 octobre 2019. L’événement rassemble des investisseurs, des fondateurs et des dirigeants pour favoriser l’innovation et stimuler la croissance au sein de l’industrie technologique. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Lorsque Mike Schroepfer, cadre de longue date de Facebook, a quitté son poste de directeur de la technologie de Meta plus tôt cette année, il a déclaré qu’il consacrerait son nouveau temps libre et son énergie à se concentrer sur la lutte contre la crise climatique. Cette décision fait de lui l’un des nombreux travailleurs de la technologie qui consacrent leur attention, leur temps et leurs compétences au changement climatique. Schroepfer a commencé à donner au climat de manière philanthropique au début de 2020 en finançant la recherche scientifique fondamentale par le biais de son organisation, Entreprises supplémentaires. Il n’y a pas eu un seul “aha !” moment qui a poussé le dirigeant technologique à décider qu’il voulait essayer d’utiliser ses ressources pour contribuer à répondre au changement climatique. C’est une combinaison de plusieurs facteurs qui l’ont collectivement poussé au-dessus du point de basculement pour décider d’agir. “Quelque chose a basculé en 2020. Je ne sais pas quoi, je pense que cela pourrait être l’âge de mes enfants”, a déclaré Schroepfer à CNBC dans une interview vidéo mercredi. (Il a refusé d’être plus précis sur ses enfants ou sa famille pour des raisons de confidentialité.) Il a imaginé un avenir hypothétique où ses enfants pourraient le regarder et lui demander : ” Papa, qu’est-ce que tu faisais ? Pourquoi n’as-tu pas essayé aider?'” De plus, le changement climatique a commencé à affecter sa vie quotidienne et celle de sa famille. “Nous vivons en Californie, et nous avons maintenant une chose appelée saison des feux de forêt et saison de la fumée où nous vérifions l’IQA tous les jours avant de sortir”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’indice de qualité de l’air, une mesure de la pollution de l’air et de son potentiel. impact sur la santé humaine. “Et nous avons maintenant des filtres et des masques HEPA. C’est un vrai risque pour la santé des gens immédiatement. Et des incendies de forêt se produisent – mais ils sont bien pires, à cause de la sécheresse. Et c’est directement lié au changement climatique.” Ainsi, en 2020, Schroepfer a commencé à accorder des subventions pour la recherche scientifique liée au climat par le biais d’Additional Ventures, une organisation philanthropique qu’il a créée. Il s’est renseigné sur le changement climatique, a parlé à des gens qui en savaient plus que lui sur la question et a embauché des gens pour faire des recherches pour lui et le mettre au courant.

Nous voulons une planète vivable pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et, vous savez, ce n’est pas gagné d’avance. Nous avons une agence ici. Commençons à progresser. Mike Schröpfer CTO sortant, Facebook

L’une des parties les plus difficiles et les plus critiques de la décision d’agir pour répondre au changement climatique, pour Schroepfer et d’autres à qui il a parlé, est de déterminer comment leurs compétences pourraient être les plus utiles. “La bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c’est qu’il y a beaucoup d’options. Et donc c’est une bonne nouvelle. Mais cela devient rapidement écrasant. C’est un peu comme si le menu était beaucoup trop volumineux. Et donc vous ne pouvez tout simplement pas choisir quoi faire , droit?” Schroepfer a déclaré à CNBC. “Parce que ce dont nous parlons change presque tout dans l’économie – les transports, la nourriture, tout ce que nous faisons, les bâtiments, partout où nous vivons va changer. Et c’est bien et excitant, mais c’est aussi un peu écrasant, mais ça le fait c’est-à-dire qu’on a besoin de tout le monde.”

Financer la recherche sur l’élimination du carbone dans les océans

Schroepfer reste chez Meta en tant que chercheur principal, travaillant entre autres sur le recrutement et l’intelligence artificielle. Mais une grande partie de son attention s’est déjà tournée vers de nouvelles entreprises. “En tant que responsable de la R&D, j’ai supervisé de nombreuses choses, de la construction de centres de données à la création d’un laboratoire d’intelligence artificielle, en passant par la mise à l’échelle des produits pour des milliards de personnes. Et une partie de ce que vous réussissez à faire est d’essayer de comprendre le paysage et où les opportunités sont », a déclaré Schroepfer. Pour ses premières recherches sur le climat, Schroepfer et l’équipe d’Additional Ventures se concentrent sur l’étude du potentiel de stockage du dioxyde de carbone dans l’océan. L’élimination du carbone est un domaine de la technologie climatique et du paysage de l’innovation que Schroepfer considère comme désespérément nécessaire et très loin derrière où il doit être. “Nous devons retirer environ 10 gigatonnes de carbone de l’atmosphère chaque année. Et nous ne faisons presque rien”, a déclaré Schroepfer. “Et cela coûte très cher. Nous avons donc besoin de plus d’argent pour le faire. Et nous avons besoin de technologies et de solutions évolutives et moins chères.” Meta faisait partie d’un ensemble d’entreprises, dirigées par Stripe, et comprenant également Google et McKinsey, pour se joindre à un engagement de 925 millions de dollars à payer pour éliminer le carbone afin de relancer l’industrie naissante et de donner aux innovateurs dans le domaine une certaine certitude qu’il y aura une demande pour la technologie qu’ils construisent. Mais cela, a-t-il dit, n’est qu’un début, et c’est “1 000 fois moins que ce qui doit être dépensé chaque année”, a-t-il déclaré.

Un domaine du paysage de l’élimination du carbone qui suscite beaucoup d’intérêt mais qui n’est pas encore proche de la commercialisation est l’idée de stocker le carbone dans l’océan, ou “d’améliorer cette pompe naturelle déjà existante”, comme l’a dit Schroepfer. “Plus important encore, il n’y avait presque aucun financement dans cet espace. Et ce sont des questions scientifiques profondes”, a déclaré Schroepfer. “C’est le début. Et donc c’était comme un endroit où nous pouvions vraiment contribuer parce qu’il y avait si peu de financement ici que nous pouvions vraiment aider à catalyser les questions scientifiques fondamentales de savoir si cela fonctionne ? Et est-ce sûr ? Ce que nous devons savoir si nous voulons explorer cela comme une possibilité à l’avenir.” Toujours avec ses efforts philanthropiques, Schroepfer a également donné de l’argent à Plan Carboneune organisation à but non lucratif de données scientifiques sur le climat, et Carbone180une organisation à but non lucratif qui œuvre pour faire progresser les politiques d’élimination du carbone, et Activerune organisation à but non lucratif qui aide les scientifiques à transformer leurs recherches en une entreprise commerciale pour lutter contre le changement climatique.

Innovation, pas limitation

En plus de son travail philanthropique, Schroepfer investit dans des entreprises qui luttent contre le changement climatique. Il a refusé de nommer l’un de ses investissements, mais a déclaré que ce sont toutes des entreprises en démarrage, certaines encore en mode furtif sans encore de site Web. Mais il a été impressionné par la sophistication des innovateurs qui travaillent sur le climat. “Je vois des tonnes d’entrepreneurs vraiment passionnés démarrer des tonnes d’entreprises différentes axées sur le climat, de la capture du carbone de manière créative à la fusion, en passant par la décarbonation massive du transport maritime”, a déclaré Schroepfer à CNBC. Sans surprise, Schroepfer croit au potentiel de la technologie pour lutter contre le changement climatique, car il dit qu’elle ouvre la porte à de nouvelles façons de faire les choses au lieu de demander aux consommateurs de faire moins avec moins. “Pourquoi je suis dans la technologie depuis 25 ans, c’est que la technologie a cette capacité magique de supprimer les décisions difficiles, de supprimer les contraintes”, a-t-il déclaré. Au lieu de penser à la façon dont les gens doivent réduire, limiter et contraindre leur consommation, Schroepfer est d’avis que les nouvelles technologies peuvent alimenter une croissance continue, mais d’une manière soucieuse du climat. “Si nous changeons notre économie, nous pouvons décarboner une grande partie de ce que nous faisons. C’est bon pour la santé des gens en ce moment, c’est bon pour nous à l’avenir, et cela peut en fait créer beaucoup de prospérité, de meilleurs produits.” Les véhicules électriques en sont un excellent exemple, a-t-il déclaré. “Si vous avez déjà conduit une voiture électrique, c’est juste mieux qu’une voiture à essence. Cela nécessite moins d’entretien, c’est plus rapide, comme c’est plus silencieux, ça ne pollue pas littéralement là où se trouvent vos enfants et votre famille. C’est juste mieux produit », a déclaré Schroepfer.

Pourquoi je suis dans la technologie depuis 25 ans, c’est que la technologie a cette capacité magique d’éliminer les décisions difficiles, d’éliminer les contraintes. Mike Schröpfer ancien CTO de Facebook

Les navires à hydrofoil vont devenir de plus en plus courants, prédit Schroepfer, pour la même raison : ils sont massivement plus efficaces que les cargos actuels, et ils offrent une conduite meilleure et plus fluide, a-t-il déclaré à CNBC. “Dans dix ans, y aura-t-il des bateaux à foils dans le port de New York, sur le fleuve Hudson et dans la baie de San Francisco ? Oh, diable ouais.” Ce modèle peut et doit également être reproduit dans d’autres catégories. “Et c’est vraiment ce que je veux dire dans la technologie et l’ingénierie, c’est comment faire en quelque sorte un plus gros gâteau pour le rendre meilleur pour tout le monde, au lieu de faire des compromis difficiles”, a-t-il déclaré. Il convient de noter que Schroepfer reconnaît également que l’innovation technologique ne suffit pas à elle seule à résoudre le changement climatique.

Optimisme avec rigueur