Mike Schreiner : Ouvrir le paradis, une proposition perdante pour Doug Ford

Alors que le premier ministre Doug Ford rencontre son caucus nouvellement formé, je lui demande de considérer sincèrement les graves implications financières, sanitaires et climatiques du pavage du paradis – les endroits que nous aimons, les endroits qui nous nourrissent et nous protègent.

C’est le moment ou jamais de s’attaquer à l’urgence climatique. Les tempêtes, les inondations et la chaleur extrême que nous avons connues rien que pendant la courte période électorale nous rappellent brutalement ce qui est en jeu.

Donc, je demande au premier ministre de se demander si dépenser des milliards de dollars sur des autoroutes super étendues comme l’autoroute 413, qui pompera 17,4 millions de tonnes de pollution climatique dans l’air d’ici 2050 (c’est plus que toute la ville de Toronto émise en 2018), est vraiment la meilleure utilisation de l’argent des contribuables lorsque nos hôpitaux sont saturés, que les travailleurs de la santé sont surchargés de travail, que la crise du logement est à son point critique et que les soins de santé mentale sont inaccessibles à beaucoup trop de gens.

Je demande au premier ministre de tenir compte des répercussions économiques du pavage sur les terres agricoles qui nous nourrissent, menaçant le secteur alimentaire et agricole de la province, d’une valeur de 50 milliards de dollars, qui emploie plus de 875 000 personnes. Et les impacts d’une menace supplémentaire sur notre sécurité alimentaire alors que les prix des produits alimentaires montent déjà en flèche et que la géopolitique et les sécheresses et inondations alimentées par le climat exercent une pression sur l’approvisionnement alimentaire.

L’Ontario perd déjà des terres agricoles à un rythme alarmant de 175 acres par jour en raison de l’étalement urbain — c’est l’équivalent de cinq fermes familiales par semaine. Alors que les familles ont déjà du mal à mettre de la nourriture sur la table, pourquoi ouvrir une source de cette nourriture ?

Je demande au premier ministre de tenir compte des répercussions de l’asphaltage sur la nature qui nous protège des phénomènes météorologiques violents alimentés par le climat, comme la tempête dévastatrice qui a ravagé le sud et l’est de l’Ontario il y a quelques semaines à peine. Cette seule tempête a entraîné des infrastructures endommagées, des maisons impuissantes pendant des jours et, plus tragiquement, des vies perdues.

Nous devons rendre nos communautés prêtes pour le climat. Mais un programme tentaculaire de destruction des zones humides, des forêts et des espaces verts rend les maisons, les entreprises, les communautés et les vies des gens plus vulnérables aux impacts de la crise climatique.

Le pavage de la nature qui nous protège est fiscalement irresponsable et rendra les impacts du changement climatique encore plus coûteux et graves.

Je demande au premier ministre de considérer les implications de l’ouverture de la Ceinture de verdure à l’étalement. La Ceinture de verdure est un élément essentiel de notre patrimoine naturel qui fournit un habitat aux espèces en péril, est un endroit que les Ontariens peuvent apprécier et explorer, apporte 10 milliards de dollars par année à l’économie de l’Ontario et est une source clé d’aliments locaux. Il doit être protégé et étendu. Pourtant, Doug Ford prévoit de le traverser avec des autoroutes comme l’autoroute 413 et l’autoroute Holland Marsh.

Je demande au premier ministre de considérer les implications du pavage sur l’avenir de nos enfants.

L’étalement du développement rendra la vie de nos enfants plus chère, polluera l’air qu’ils respirent et l’eau qu’ils boivent. Cela va amplifier l’urgence climatique et détruire les terres agricoles qui nous nourrissent. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer dans cette direction. Il y a trop en jeu.

Nous devons construire des communautés vivables, connectées et abordables afin de pouvoir purifier l’air, mettre fin aux trajets coûteux et faire économiser l’argent des contribuables. Nous pouvons y parvenir grâce à un développement intercalaire manquant dans les zones bâties existantes.

Nous devons doubler la taille de la ceinture de verdure pour inclure une ceinture bleue de voies navigables protégées, afin que nos enfants aient de l’eau potable à boire et une meilleure protection contre les inondations.

Nous devons protéger les zones humides, les forêts et les espaces verts qui protègent nos communautés des impacts de l’urgence climatique.

Nous devons protéger en permanence les terres agricoles et soutenir les agriculteurs locaux afin d’avoir des aliments sains à manger.

Les Verts de l’Ontario sont prêts à travailler au-delà des lignes de parti pour construire des maisons plus abordables, une meilleure infrastructure de transport en commun et plus d’hôpitaux sans mettre nos biens, nos vies et notre économie en danger. Notre avenir en dépend.

