PHILADELPHIE: L’étonnant Mike Schmidt des Phillies était au Citizens Bank Park en septembre dernier lorsque le club a arrêté le numéro 15 de Dick Allen et a parlé avec amour et avec force de l’ancien slugger de Philadelphie.

Allen, décédé lundi à l’âge de 78 ans, a été recrue NL de l’année avec Philadelphie en 1964 et est devenu sept fois All-Star. Il était également le MVP AL de 1972 avec les White Sox de Chicago.

Toute la lutte contre le racisme dans les années 1960 lui a coûté des fans et une renommée – en 2014, il a perdu une voix avant l’élection au Temple de la renommée.

Quand il s’est tenu à côté d’Allen il y a trois mois, a déclaré Schmidt, Dick était un homme noir sensible qui refusait d’être traité comme un citoyen de seconde zone.

Allen a passé ses sept premières années à Philadelphie et à la fin de sa carrière, Schmidt l’a aidé à revenir en ville. Dans un courriel adressé mardi à l’Associated Press, le joueur de troisième but du Temple de la renommée a rappelé un excellent coéquipier sur et hors du terrain:

Une de mes grandes sensations en tant que Phillie était de regarder le retour de Dick en 1975. Quand Dick est sorti de la pirogue, cela a commencé, une standing ovation. Quand il est arrivé au marbre, les choses sont devenues plus bruyantes et ont duré pendant qu’il soulevait son célèbre casque, a écrit Schmidt.

Les fans ont déclaré par leurs applaudissements qu’ils regrettaient ce qui s’était passé à la fin des années 1960. Ils ont demandé pardon et l’ont remercié d’être revenu à l’endroit où il avait été maltraité à cause de la couleur de sa peau.

Il a certainement partagé le blâme, car il a souvent contrarié les fans racistes. Et ce n’était pas un ange hors du champ. Mais il était si jeune dans un monde qu’il ne pouvait pas comprendre. Il voulait juste être traité comme l’égal de ses coéquipiers.

À son retour en 1975, il était cela et même plus. Je l’ai vu comme une opportunité de jouer avec le Dick Allen. L’homme dont j’ai apprécié la carte de baseball, dont j’ai copié l’attitude et dont le swing était le meilleur que j’aie jamais vu.

L’année suivante, 1976, il nous conduisit à la fin de la saison. Il nous a envoyés sur notre chemin lorsque nous avons remporté la NL East et la World Series en 1980 trois années de suite.

Les Phillies ont pris leur retraite au numéro 15 l’été dernier, pour ne plus jamais être portés. Les cinq autres sont dans le Hall of Fame. Qu’est-ce que cela vous dit?

