Mike Schmidt ou Brooks Robinson ?

La mort du légendaire joueur de troisième but des Orioles de Baltimore, Brooks Robinson, cette semaine, a ravivé les souvenirs de la magie défensive dont il a fait preuve à ce poste au cours d’une brillante carrière de 23 ans. Robinson est, presque par acclimatation, le plus grand joueur défensif dans le coin chaud de l’histoire du baseball.

Mais où Robinson se classe-t-il parmi les grands de tous les temps au troisième but ? C’est une question qui mérite d’être réfléchie, surtout à la lumière du faible nombre de membres du Temple de la renommée du baseball. Et si « M. Oriole » n’est pas le joueur de troisième but ultime du jeu, qui l’est ?

Regardons de plus près les candidats, passés et présents.

Les premières étoiles

Parmi les 270 anciens joueurs des ligues majeures inscrits à Cooperstown, seulement 15 ont joué plus de la moitié de leurs matchs au troisième but. La liste comprend six personnes qui ont terminé leur carrière avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Parmi ces premières étoiles, Tarte Traynor des Pirates de Pittsburgh est généralement considéré comme le porte-drapeau. Traynor a été un frappeur de .320 en carrière pendant 17 saisons avec les Pirates qui ont remporté une bague des World Series en 1925 et ont terminé parmi les 10 premiers au vote MVP à six reprises.

Pourtant, Traynor se classe 12e pour les victoires au-dessus du remplacement parmi les joueurs de troisième but du Temple de la renommée avec 38,7, derrière John « Home Run » Baker (qui en a eu 96 au cours de sa carrière de 1908 à 1922), Jimmy Collins et Deacon White.

Bonnes journées chaudes dans les coins

Les années 1950 ont donné naissance à une nouvelle génération de joueurs de troisième but. George Kell (37,7 WAR en carrière) terminait tout juste sa carrière de 15 ans lorsque Robinson, Eddie Mathews (96,0 WAR) et un peu plus tard Ron Santo (70,5 WAR) arrivaient sur la scène.

Avec les Braves de Milwaukee, Mathews est devenu le plus grand cogneur du poste, dépassant finalement la barre des 500 circuits au moment où il a pris sa retraite en 1968. Pendant ce temps, Robinson a prospéré à Baltimore, accumulant 78,4 WAR, malgré seulement 268 circuits et un score piéton. .723 OPS de carrière.

âge d’or

La plus grande époque pour les joueurs de troisième but est peut-être arrivée alors que la carrière de Robinson touchait à sa fin dans les années 1970.

Mike Schmidt des Phillies de Philadelphie et George Brett des Royals de Kansas City ont combiné pour 25 apparitions All-Star. Schmidt a surpassé Mathews en réussissant 548 circuits, tandis que Brett a remporté trois couronnes au bâton. Tous deux sont devenus champions des World Series.

Wade Boggs a porté les prouesses de Brett à un autre niveau, remportant cinq titres au bâton. Chipper Jones a porté le flambeau en route vers huit apparitions All-Star et un prix MVP en 1999. Et Scott Rolen, qui vient d’être intronisé à Cooperstown l’été dernier, complète le groupe.

Qui est le meilleur joueur de troisième but ?

En passant par la guerre de carrière, voici comment se situent les joueurs de troisième but du Temple de la renommée (gracieuseté de StatHead de Baseball-Reference) :

Mike Schmidt – 106,8 Eddie Mathews – 96,0 Wade Boggs – 91,4 George Brett – 88,6 Déchiqueteuse Jones – 85,3 Brooks Robinson – 78,4

Robinson tire de loin le plus de valeur de sa défense. En fait, le WAR défensif de Robinson de 39,1 est le troisième plus élevé de l’histoire du baseball – à n’importe quelle position – derrière les arrêts-courts Ozzie Smith à 44,2 et (coéquipier des Orioles) Mark Belanger à 39,5. Les 16 gants d’or de Robinson se classent au deuxième rang de tous les temps, derrière les 17 du lanceur Greg Maddux.

En regardant la liste, Jones n’a jamais remporté de gant d’or. Brett en a gagné un. Boggs en a remporté deux.

Schmidt, en revanche, était peut-être l’équivalent défensif de Robinson dans la Ligue nationale. Il a remporté 10 NL Gold Gloves, dont neuf consécutivement de 1976 à 1984. Dans le même temps, Schmidt était peut-être le premier frappeur puissant du match, remportant huit titres de circuits en NL et accumulant trois prix MVP.

En fin de compte, Schmidt obtient le titre de meilleur joueur de troisième but de l’histoire. Brett et Jones devancent Robinson en raison de leur supériorité offensive. Fait amusant : ces quatre grands de tous les temps ont joué toute leur carrière avec une seule équipe.

N’oubliez pas…

Même s’il faudra attendre un certain temps avant que quiconque conteste la supériorité de Schmidt, il y a un nom qui manque manifestement dans la discussion jusqu’à présent : Adrian Beltre.

C’est parce que Beltre devient éligible à l’intronisation au Temple de la renommée cette année.

Ses références sont impeccables : 477 circuits (troisième au poste), 93,5 WAR (également troisième) et ses 3 166 coups sûrs en carrière sont le record jamais réalisé par un joueur de troisième but (12 de plus que Brett).

De plus, Beltre est l’un des meilleurs défenseurs de son époque. Il a cinq gants d’or et ses 27 WAR en défense sont juste derrière Robinson parmi les joueurs de troisième but – et 15e de tous les temps à n’importe quelle position.

Beltre appartient définitivement à la discussion sur les meilleurs du jeu au troisième but. Il complète le top cinq, se faufilant juste devant Robinson.