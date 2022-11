Mike Ryan parle de ses débuts au Grand Ole Opry, de son nouvel album et plus encore – Hollywood Life

Pour beaucoup dans le monde de la campagne, le Madison Square Garden de New York et le Forum de Los Angeles ne tiennent pas la chandelle au Grand Ole Opry. Pour ceux comme Mike Ryan, jouer l’Opry et faire partie de l’émission de longue date réalise un rêve de toute une vie, car ils jouent sur la même scène qui a lancé des carrières et créé des légendes. La première performance de Mike le 8 novembre est survenue des semaines après la sortie de coupe longueson premier album depuis 2017 Cligne des yeux tu vas le manquer.

Suite Divertissement

“Ma première fois à l’Opry était en fait lors d’un voyage missionnaire que j’ai fait avec mon groupe de jeunes”, raconte Mike. HollywoodLife. «Nous étions dans une ville proche de la réparation des maisons, et nous sommes allés en ville un jour à Opry Mills. Il y avait un magasin Gibson dans le centre commercial et je venais juste de commencer à apprendre à jouer de la guitare, donc j’étais plutôt excité à ce sujet ! Nous sommes passés par l’Opry.

Des années plus tard, quand Mike a maîtrisé la guitare et qu’il était à Nashville pour affaires, il a fait un voyage à l’Opry. “À l’époque, j’imaginais à quel point ce serait cool de jouer sur cette scène”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Donc, cela me donne beaucoup de fierté maintenant d’être invité à jouer sur la scène Opry où tant de légendes et d’artistes de la musique country se sont produits. Mes deux jeunes fils m’ont surpris avec la nouvelle, et cela l’a rendu encore plus agréable.

En parlant EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Viel’interprète de “Jacket On” partage les chansons de son nouvel album, coupe longueles fans devraient découvrir et quelles autres chansons les nouveaux auditeurs devraient écouter s’ils veulent avoir un meilleur aperçu du son de cette star de la country.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





HollywoodLife : Vos débuts avec Opry semblent-ils réels ? Ou est-ce que tout est dans cette brume jusqu’à ce que vous arriviez enfin au cercle en bois?

Mike Ryan : Oh, c’est vraiment bien ! J’ai eu des nouvelles de la famille et des amis depuis des semaines maintenant. Beaucoup d’entre eux s’envolent pour me voir jouer. Nous sommes tous très excités !

Lien connexe Lié: Lizzy Savetsky : 5 choses à savoir sur le départ de la star de “RHONY” à cause de l’antisémitisme

Vous souvenez-vous de votre première impression du Grand Ole Opry ? Genre, ton premier souvenir de l’Opry ?

Ma première fois à l’Opry était en fait lors d’un voyage missionnaire que j’ai fait avec mon groupe de jeunes. Nous étions dans une ville proche de la réparation des maisons, et nous sommes allés en ville un jour à Opry Mills. Il y avait un magasin Gibson dans le centre commercial et je venais juste de commencer à apprendre à jouer de la guitare, donc j’étais plutôt excité à ce sujet ! Nous sommes passés par l’Opry. Je n’ai pas pu entrer à l’intérieur, mais ça y était !

Allez-vous dédier cette performance à quelqu’un ? Ou y a-t-il quelqu’un en particulier que vous voudriez voir faire ce début historique ?

Je n’ai pas de dédicaces prévues, mais j’ai toujours eu une famille très favorable et une assez grande en plus ! Nous en avons beaucoup à venir, donc ce sera plutôt cool.

Vous venez de sortir votre premier album en cinq ans. Tout d’abord, quelle a été la réaction à coupe longue?

Jusqu’ici tout va bien! Mais si quelqu’un avait quelque chose de mal à dire, je ne l’entendrais pas. Il n’est pas nécessaire que ce soit votre préféré.

Selon vous, quel est votre morceau personnel sur l’album ? Par exemple, dans quelques années, vous deviez en choisir une chanson pour une compilation “Greatest Hits”, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?

Je ne pourrais jamais en choisir qu’un ! “Longcut” m’a toujours semblé spécial. Comme si ça allait nous mettre devant beaucoup plus de gens. Nous devrons voir si c’est la chanson ou l’album, mais de toute façon, j’ai ressenti quelque chose de spécial à ce sujet pendant longtemps.

“Loser” et “Get Away with Anything” sont quelques-uns de mes autres favoris. Le temps nous dira lesquels obtiennent le plus de lumière, mais je suis heureux que nous puissions enfin les avoir dans la setlist en direct !

Pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, quelles sont vos 3 chansons à écouter pour se faire une idée de votre son et de votre style ?

“Merde au revoir”

“Nouvelle ville natale”

“Chère musique country”

Je pense que ces trois-là feraient de très bons appâts.