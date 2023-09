Mike Rowe riposte après s’être fait dire de « rester dans sa voie » au lieu de défendre les droits des femmes

Mike Rowe a riposté après qu’on lui ait dit de « rester dans votre voie » lorsqu’il a défendu sa collègue podcasteuse Megyn Kelly, qui a prévenu Apple contre le « dé-platforming » de son podcast parce qu’elle est une « femme qui défend les filles et ses concitoyennes », faisant référence au débat transgenre en constante évolution.

Le célèbre animateur de « Dirty Jobs » s’est rendu sur Facebook dimanche, où il a juré de « se tenir aux côtés » de Kelly.

Il a également répondu à une critique nommée Jessica, qui a condamné Rowe pour sa « conquête désespérée de popularité » avant de lui dire : « Restez dans votre voie, s’il vous plaît ».

Rowe a écrit dans son message que la plupart de ses partisans conviennent que « les problèmes sous-jacents – la liberté d’expression et les droits des femmes – méritaient d’être défendus », même si certains d’entre eux étaient clairement d’un avis différent, comme Jessica, qui a décrit Kelly comme « une personne phobique, soumise à un lavage de cerveau ». motivé par la peur, l’alarmisme frappe fort.

« La question est : vous souciez-vous des problèmes sous-jacents ? » a écrit le podcasteur populaire en réponse. « Sinon, ce n’est pas grave, mais si vous souhaitez partager vos sentiments avec six millions de personnes, pourquoi ne pas prendre un moment pour inclure quelques réflexions réelles ? Plus précisément, quelques réflexions sur le droit de s’exprimer librement et le droit des femmes à concourir équitablement ? »

Il a ajouté : « Ce sont les problèmes en question, pas vos sentiments à propos de Megyn ou de moi. À moins, bien sûr, que vos sentiments soient la seule chose que vous ayez à partager ?

Rowe a poursuivi en expliquant que – indépendamment de ce qu’il pourrait ressentir à l’égard d’une personne – il défendrait le droit de cette personne d’avoir et d’exprimer une opinion sur n’importe quelle question.

« Quant à vos commentaires personnels sur Megyn Kelly », a-t-il écrit, « je ne partage pas votre point de vue selon lequel elle est une « farce » de femme, mais, même si je le faisais, je soutiendrais son droit de s’exprimer librement, et le droit de sa fille d’utiliser un vestiaire exempt d’hommes biologiques.

Il a également répondu à la suggestion selon laquelle, parce qu’il n’est pas une femme, il n’a pas le droit de parler d’un problème touchant les femmes. Si tel était le cas, il y aurait toute une série de questions morales – y compris l’esclavage – qu’il lui serait interdit d’aborder.

« Vous semblez croire que, parce que je ne suis pas une femme, je n’ai pas le droit d’avoir une opinion sur tout ce qui concerne les femmes », a écrit Rowe. « Si tel est le cas, suis-je également empêché d’exprimer une opinion sur l’esclavage, simplement parce que je n’ai jamais été esclave ni possédé d’esclave ?

« Vous me conseillez de ‘rester dans ma voie’, de la même manière que les gens disaient aux femmes et aux minorités de ‘connaître leur place' », a-t-il ajouté. « Cela me semble être un moyen pratique pour les gens de faire taire ceux avec lesquels ils ne sont pas d’accord, sans proposer de véritable argument. »

