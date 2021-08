Mike Riley: les changements de VAR en Premier League verront la fin des hors-jeu pour les ongles et le nez cette saison | Actualités footballistiques

Les joueurs auront le bénéfice du doute cette saison, car les buts ne seront pas exclus pour hors-jeu en raison des ongles et du nez, a déclaré le chef de l’arbitre de la Premier League, Mike Riley.

Après avoir fait l’objet de vives critiques au cours des deux dernières saisons, le Professional Game Match Officials Board (PGMOL) doit introduire des changements subtils dans l’utilisation de la VAR par un officiel cette campagne.

Les lignes redoutées utilisées pour déterminer les décisions de hors-jeu marginales sont maintenant rendues plus épaisses afin de redonner l’avantage à l’équipe attaquante.

Selon Riley, l’abandon de « l’examen médico-légal » éliminera les buts exclus lorsque l’orteil ou le nez d’un joueur était en position de hors-jeu et verra environ 20 buts de plus marqués tout au long de la saison.

« Fondamentalement, nous voulons que l’approche soit celle qui permet aux joueurs de sortir, de s’exprimer et de laisser le jeu se dérouler », a déclaré Riley.

« Cela signifie que les équipes VAR n’interviendront pas pour des infractions insignifiantes et le seuil d’intervention de l’arbitre et du VAR sera légèrement plus élevé qu’il ne l’était la saison dernière.

« Nous avons introduit le bénéfice du doute pour le joueur attaquant, donc là où nous avons une situation de hors-jeu très proche, nous suivrons le même processus que l’année dernière mais appliquerons maintenant des lignes de diffusion plus épaisses.

Les résultats d’un sondage de la Football Supporters’ Association publié à la fin de la saison dernière ont révélé que la majorité des fans n’étaient pas satisfaits de la façon dont VAR fonctionnait dans le jeu.



« En fait, ce que nous avons fait, c’est de rendre 20 buts au match qui ont été jugés hors-jeu la saison dernière en utilisant un examen assez médico-légal.

« Ce sont donc les ongles des pieds, le nez des joueurs qui étaient hors-jeu – ils ne le seront plus maintenant. »

Il y a eu une série d’autres décisions où les buts n’ont pas tenu en raison du hors-jeu des aisselles des joueurs, mais la FIFA a maintenant déclaré que l’aisselle est la partie du corps à partir de laquelle les hors-jeu seront mesurés.

Image:

L’arbitre Kevin Friend pointe du doigt lors du match de Newcastle United contre Manchester City la saison dernière



Il y aura également un ajustement dans l’approche des pénalités après qu’un record de 125 ait été accordé la saison dernière.

Cette saison, l’arbitre doit non seulement établir s’il y a un contact clair mais s’il a eu suffisamment de conséquence pour accorder un penalty et si le joueur a utilisé le contact pour tenter de gagner une faute ou un penalty.

« Il ne suffit pas de dire qu’il y a eu un contact », a ajouté Riley. « Le contact en lui-même n’est qu’un élément que l’arbitre doit rechercher.

« Si vous avez un contact clair, cela a une conséquence, c’est une faute mais si vous avez des doutes, dans ces éléments, il est peu probable qu’ils soient pénalisés.

« Vous voulez aussi que ce soit une vraie faute et pas le moindre contact que quelqu’un a utilisé pour obtenir un penalty. »

Il y a également un changement dans les règles du handball très décriées, qui verront désormais les buts qui ont eu un handball accidentel par un coéquipier dans la tribune de préparation.

De plus, au cours des deux premières années de VAR, les téléspectateurs qui n’étaient pas dans le stade ont pu voir le processus de fonctionnement et cela a conduit à partager des captures d’écran de décisions limites et à créer plus de négativité pour le système de révision des décisions.

En conséquence, toutes les décisions seront désormais prises hors écran.