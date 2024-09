MIKE PORTNOY ne regrette pas d’avoir quitté DREAM THEATER en 2010

Dans une récente interview avec le journal espagnol Rocher Mariskal, THÉÂTRE DE RÊVE batteur Mike Portnoyqui est revenu dans le groupe en octobre dernier après 13 ans d’absence, a été invité à nommer la chose dans sa carrière dont il est le plus fier ainsi qu’une décision qu’il regrette le plus. Il a répondu (comme retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je suis fier de tout cela. Je veux dire, je suis fier de tout ce que j’ai fait au sein de THÉÂTRE DE RÊVE. THÉÂTRE DE RÊVE a créé l’un des plus grands empires du métal progressif. Je suis donc fier d’en avoir fait partie. Mais je suis également fier de tout ce que j’ai fait [in] les 13 années où j’étais hors de THÉÂTRE DE RÊVE. J’ai tout fait depuis LES CHIENS DE LA VIGNE à FILS D’APOLLON, VOLANT, TRANSATLANTIQUE, ALLÉGEANCE AU MÉTAL — tant de genres de musique différents — et j’ai pu tout faire, du thrash metal avec ALLÉGEANCE AU MÉTAL au power trio rock classique avec LES CHIENS DE LA VIGNEet tout ce qui se trouve entre les deux. Donc toutes ces choses font partie de la grande image de qui je suis et de ce que j’ai fait de ma vie et de ma carrière. Et je suis fier de tout cela. En ce qui concerne les regrets, je n’en ai aucun. Je pense même que partir THÉÂTRE DE RÊVE en 2010, je ne regrette pas cela parce que je pense que si j’étais resté malheureux à l’époque, j’aurais peut-être passé le reste de ma vie à regretter pas prendre des risques. Il est donc toujours préférable de regretter les choses que l’on a faites que celles que l’on n’a pas faites. Cela a toujours été ma philosophie. J’ai même écrit cela dans les paroles de [the DREAM THEATER song] ‘Repentir’. Mais cela étant dit, je n’ai aucun regret car ils font tous partie de l’histoire et ils font tous partie de ce qui m’a amené là où je suis aujourd’hui. Et heureusement pour THÉÂTRE DE RÊVE fans, la boucle est bouclée et la fin est très heureuse de toute façon.

THÉÂTRE DE RÊVE a récemment passé du temps en studio pour enregistrer le seizième album du groupe. Le prochain effort marquera le premier LP des légendes du métal progressif depuis PortnoyLe retour de dans le groupe.

Portnoy co-fondateur THÉÂTRE DE RÊVE en 1985 avec le guitariste Jean Petrucci et bassiste John Myung. Micro joué le 10 THÉÂTRE DE RÊVE albums sur une période de 20 ans, à partir de 1989 « Quand le rêve et le jour s’unissent » jusqu’en 2009 « Nuages ​​noirs et lueurs d’espoir »avant de quitter le groupe en 2010.

Mike Mangini rejoint THÉÂTRE DE RÊVE fin 2010, à travers une audition largement médiatisée suite au départ de Portnoy. Mangini a battu six autres des meilleurs batteurs du monde — Marco Minnemann, Virgile Donati, Prêtre d’Aquiles, Thomas Lang, Peter Wildoer et Derek Roddy — pour le concert, un processus de trois jours qui a été filmé pour une émission de télé-réalité de style documentaire appelée « L’esprit continue ».

En avril dernier, THÉÂTRE DE RÊVE a annoncé l’étape européenne de son « Tournée du 40e anniversaire 2024-2025 ». Le trek — présenté comme « Une soirée avec Dream Theater » — est la première sortie depuis PortnoyLe retour de.

L’étape européenne de THÉÂTRE DE RÊVE‘s « Tournée du 40e anniversaire 2024-2025 » Le voyage comprend des arrêts dans 23 villes et débute le 20 octobre pour se terminer le 24 novembre.

Dans une interview avec le Chili Sonar FM, Portnoy on lui a demandé si jouer avec lui lui manquait THÉÂTRE DE RÊVE pendant son absence du groupe. Il a répondu : « Bien sûr, j’ai toujours manqué THÉÂTRE DE RÊVE et la musique et les gars et les fans. Pas tous THÉÂTRE DE RÊVE les fans m’ont accompagné dans mon voyage avec tous mes autres groupes. Donc, à chaque fois que je tournais avec FILS D’APOLLON ou CHIENS DE LA VIGNE ou FORTERESSE BRISE ou GROUPE NEAL MORSEje verrais quelquesTHÉÂTRE DE RÊVE fans, mais il y a une grande partie de la base de fans qui n’était pas « C’était avec moi pendant toutes ces années. Donc oui, ils me manquaient, les gars me manquaient et la musique me manquait. Nous avons toujours été une famille avant tout. »

En ce qui concerne le fait qu’il soit à nouveau en charge de proposer les setlists de THÉÂTRE DE RÊVELes spectacles en direct de, Micro a déclaré : « Oui, c’est un domaine qui a toujours été mon département et ma passion. J’ai toujours écrit toutes les setlists pour THÉÂTRE DE RÊVEainsi que n’importe lequel de mes groupes ou projets. C’est un domaine qui est très important pour moi. Et oui, quand je suis revenu à THÉÂTRE DE RÊVEil y a beaucoup de choses que nous devons déterminer qui sera responsable de quoi. Il y a beaucoup de domaines dont j’étais responsable, qui sont maintenant John [Petrucci, DREAM THEATER guitarist] peut-être que c’est le groupe qui prend les décisions. Je dois donc trouver ma place dans l’alchimie du groupe maintenant. Mais oui, l’une des choses qu’ils m’ont donné en retour, c’est la setlist et l’écriture de la setlist. Donc oui, c’était quelque chose de très amusant et excitant – une grande palette ouverte avec laquelle travailler, vraiment. 40 ans de musique, et je n’ai pas joué de cette musique avec les gars depuis presque 15 ans. Donc c’est tous si frais. En 2010, je m’en étais peut-être lassé, mais maintenant en 2024, je suis tout aussi excité de jouer ces chansons que n’importe lequel d’entre eux. »

Sur le sujet de la différence de jeu avec THÉÂTRE DE RÊVE en 2024 par rapport à ce qu’il était il y a 14 ans, Micro « Il y a deux côtés à cette question. Le premier, je dirais que, personnellement, je pense que nous sommes tous plus vieux et plus sages, plus calmes. Je ne suis pas aussi maniaque du contrôle que je l’étais avant ; je suis beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus calme. Donc, oui, il y a un côté de l’âge naturel de chacun – nous avons maintenant la cinquantaine et la soixantaine, et je pense que nous sommes simplement plus matures et expérimentés. Mais l’autre côté de cette question est, comme je viens de le mentionner, de trouver ma place dans cette nouvelle alchimie et de superviser chaque domaine. Et puis quand j’ai quitté le groupe, ils ont dû prendre certains de ces domaines et les diviser entre eux et avoir différentes personnes pour superviser différents domaines. Et maintenant que je reviens, je dois voir ce qui est confortable. Je dois beaucoup respecter le fait qu’ils ont eu 13 ans sans moi et qu’ils peuvent faire les choses d’une certaine manière différente maintenant. Donc c’est à moi d’être vraiment très respectueux de cela et de ne pas essayer de me forcer à entrer n’importe lequel « Je suis toujours là pour ça. Donc, à chaque fois qu’il y a quelque chose qui se présente, que ce soit une setlist, des produits dérivés ou la façon dont ils veulent enregistrer en studio, peu importe le sujet, c’est toujours comme ça : « Ok, comment vous faites maintenant ? Comment voulez-vous que j’intervienne ? Voulez-vous que je supervise ça ? Voulez-vous que je reste en dehors de ça ? C’est bien aussi ». Et c’est en quelque sorte un processus d’apprentissage pour me sentir à l’aise avec la façon dont le groupe fonctionne maintenant. »

Portnoy on a aussi parlé de THÉÂTRE DE RÊVELe seizième album de The Beatles, qui est toujours en cours d’enregistrement, a déclaré : « Nous avons commencé le nouvel album en février de cette année, et nous avons estimé que cela faisait environ 15 ans que nous n’avions pas fait un disque ensemble. « Nuages ​​noirs et lueurs d’espoir » en 2009. Nous nous sommes donc réunis – le 7 février 2024, je crois que c’est à ce moment-là que nous avons emménagé en studio pour commencer – et j’avais l’impression que cela ne faisait qu’une semaine que nous avions terminé « Le Comte de Toscane » et nous avons terminé le dernier album. J’ai eu l’impression que ça ne faisait qu’une semaine. J’ai eu l’impression qu’une semaine seulement s’était écoulée. Bon, ok, nous voici 15 ans plus tard, mais c’était comme si c’était hier. C’est à quel point l’alchimie est familière et confortable entre nous cinq. Nous nous sommes immédiatement sentis à l’aise, comme si un jour ne s’était pas écoulé, et nous avons immédiatement commencé à écrire des idées et à échanger des idées. Et ça a rapidement fait boule de neige et nous étions opérationnels et en route. «

Portnoy a récemment déclaré à la « Alors… Tu veux devenir musicien ? » podcast sur son état d’esprit lors de sa réintégration THÉÂTRE DE RÊVE: « A notre âge, nous avons réalisé que lorsque nous avons décidé de nous réunir et de nous remettre ensemble, je mentirais si je ne disais pas que nous n’avons pas commencé à nous regarder dans le miroir et à regarder l’horloge et à nous dire, qui sait combien de temps il nous reste ? L’horloge tourne, et nous réalisons que nous ne serons pas là pour toujours. Et nous voulons passer le temps qu’il nous reste ensemble à faire de la musique avec les gens avec qui nous avons grandi et les gens que nous aimons. Donc, ouais, c’est un peu là où nous en sommes à ce stade. »

Portnoy admis à Rocher Mariskal qu’il avait « besoin de s’habituer à être le « nouveau gars » » après avoir rejoint THÉÂTRE DE RÊVE« Je suis le nouveau membre d’un groupe que j’ai aidé à former quand j’étais adolescent. C’est donc une sorte de transition pour moi de passer du rôle de leader que j’étais lorsque j’ai quitté le groupe, à celui de leader. Je dois maintenant retrouver mon chemin vers l’alchimie et respecter le fait qu’ils font ça depuis 13 ans sans moi et qu’ils ont peut-être de nouvelles façons de faire les choses, de nouvelles façons de prendre des décisions », a-t-il expliqué. « J’ai donc dû être très respectueux de mon rôle de nouveau membre et retrouver mon chemin vers l’alchimie du groupe. »

En juin dernier, Portnoy a été demandé par le Brésil Marcelo Vieira et Matheus Ribeiro si THÉÂTRE DE RÊVELe seizième album studio à venir reprend là où le dernier DT LP sur lequel il a joué, 2009 « Nuages ​​noirs et lueurs d’espoir »laissé de côté ou si c’est une chose complètement différente. Il a répondu : « Si je suis honnête, je pense que ça reprend exactement là où « Nuages ​​noirs » Pour être honnête, nous avons laissé tomber. Il y a un certain style que nous avons tous les cinq quand nous écrivons ensemble. Et si vous écoutez l’album avec cette formation de 1999, ‘[Metropolis Pt. 2:] Scènes d’un souvenirjusqu’en 2009 « Nuages ​​noirs et lueurs d’espoir »si vous regardez cette série de cinq ou six albums, c’est le son et le style de ces cinq personnes. Je pense donc que c’est une bonne indication de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec le nouveau THÉÂTRE DE RÊVE album. Cela ressemble vraiment à un classique THÉÂTRE DE RÊVE » . «

Crédit photo : Travis Shinn