Mike Pompeo : La Chine « veut dominer le monde et représente une plus grande menace que Vladimir Poutine » | Actualité politique

L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré à Sky News qu’il pensait que le président chinois Xi était une plus grande menace pour le monde que Vladimir Poutine.

S’exprimant lors des interviews de Beth Rigby, M. Pompeo a déclaré que le président Xi était déterminé à dominer le monde.

“Il veut vous posséder”, a averti le politicien américain.

“Il veut une intention hégémonique à travers le monde avec sa vision marxiste-léniniste, et la domination économique et politique chinoise dans tous les coins du monde.

“C’est son objectif vicieux. Nous avons l’obligation envers la prochaine génération de le repousser.”

Interrogé pour savoir si le dirigeant chinois est plus dangereux que son homologue russe – qui a envahi l’Ukraine il y a près d’un an aujourd’hui – M. Pompeo a répondu : “Absolument. [It’s] Même pas proche.

“Vladimir Poutine a un programme nucléaire très performant et une économie qui dépend d’une seule industrie. Et si nous produisons de l’énergie en Amérique, cette industrie aurait beaucoup moins de valeur pour lui”, a-t-il déclaré.

« Xi Jinping est une créature différente.

“Le globe dépend de lui économiquement, il compte 1,4 milliard d’habitants.

“Il a une économie qui rivalise avec la taille de celle des États-Unis d’Amérique, un programme spatial, militaire et cyber hautement performant. Et ce sont les capacités. Et nous avons maintenant également vu son intention.”

M. Pompeo a également déclaré que si M. Poutine croyait en une plus grande Russie “il ne se fait aucune illusion sur sa capacité à dominer le monde”.

Alors qu’il a dit que Xi Jinping “croit que ce n’est pas du dossier. Il croit qu’il va dominer le monde”.

“Ce sont deux risques fondamentalement différents pour notre mode de vie en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, partout.”

M. Pompeo a été secrétaire d’État sous Donald Trump entre 2018 et 2021 et était auparavant directeur de la CIA.

Il a raconté une rencontre avec Poutine au cours de laquelle il “l’a regardé dans les yeux” et “a vu le mal”.

“Ne vous y trompez pas, c’est un méchant.”

La faiblesse de Biden “a permis à la guerre en Ukraine de se produire”

M. Pompeo a ensuite attaqué les prédécesseurs de M. Trump, accusant le président Biden d’être faible et de “permettre à la guerre de se produire”.

“Qu’est-ce qui a changé au cours de la dernière décennie ? En 2014, le président Obama a autorisé Poutine à prendre la Crimée – un cinquième de l’Ukraine. Nous pensons toujours à cette guerre comme ayant commencé le 24 février, il y a maintenant presque exactement un an. Elle a en fait commencé en 2014. Puis, pendant quatre ans, Poutine n’envahit pas l’Europe. Il ne prend pas un pouce de plus. Et puis, nous quittons le pouvoir et il recommence. Je crois que ce n’est pas une coïncidence.

M. Pompeo a rejeté les suggestions que le président Biden agit en tant que leader au nom de l’Occident dans sa réponse à l’invasion de l’Ukraine et a critiqué la façon dont les pays avaient réagi à la guerre.

“L’Occident a été lent, et en retard, et a eu peur de l’escalade, et c’est une erreur. Nous devons donc faire de notre mieux pour résoudre ce problème aujourd’hui. Nous devons leur fournir les choses dont ils ont besoin et mettre l’Ukraine et l’Occident dans une situation difficile. endroit où Vladimir Poutine verra l’écriture manuscrite sur le mur. C’est ainsi que vous rétablissez la dissuasion.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait une solution diplomatique négociée à la guerre, il a répondu: “Cela commencerait par ce qui suit. Les États-Unis, et surtout, l’Europe, fournissent en fait les outils dont le peuple ukrainien a besoin pour combattre et défendre sa propre souveraineté.

“Pour mettre le président Zelenskyy et le peuple ukrainien dans une position où le président Poutine négocierait par faiblesse. La résolution ultime qu’ils devront trouver leur chemin.”