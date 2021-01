En sortant de la porte, dans l’un de ses derniers tweets en tant que secrétaire d’État. Mike Pompeo a fustigé la «réveil» des libéraux en disant que cela équivalait à de l’autoritarisme.

«Censure, réveil, politiquement correct, tout va dans une seule direction – l’autoritarisme, déguisé en justice morale», a écrit Pompeo.

«Woke-ism, multiculturalisme, tous les -ismes – ce n’est pas ce qu’est l’Amérique. Ils déforment notre glorieuse fondation et ce qu’est ce pays. Nos ennemis attisent ces divisions parce qu’ils savent qu’ils nous affaiblissent », a-t-il ajouté.

Le tweet était un extrait d’un discours qu’il a prononcé la semaine dernière à la chaîne Voice of America, dans lequel il a critiqué les récentes actions de titans de la technologie pour freiner la liberté d’expression, y compris sur des plateformes comme Twitter et Facebook, comme étant « une sorte d’instinct de censure qui est dangereux ».

«C’est similaire à ce que nous voyons sur Twitter, Facebook, Apple et sur trop de campus universitaires», a déclaré Pompeo.

« Nous faisons tous partie d’institutions avec des devoirs et des responsabilités plus élevés que n’importe lequel d’entre nous », a-t-il déclaré. Ce n’est pas qui nous sommes, en tant qu’Américains. Il est temps d’endormir le réveil », a déclaré Pompeo, utilisant un langage plus couramment entendu à la radio-conversation conservatrice que dans la diplomatie.

Les commentaires de Pompeos et le tweet qui a suivi interviennent quelques jours après que Twitter a suspendu définitivement le compte personnel du président Trump et après qu’Apple, Google et Amazon aient interdit Parler de leurs magasins d’applications en raison d’un échec de modération du « contenu flagrant » publié par les utilisateurs lié au siège violent du Congrès deux semaines. depuis.

Trump a été bloqué de Twitter et Facebook après avoir été considéré comme une menace pour la nation, incitant à des troubles.

Trump, au cours de ses derniers jours à la Maison Blanche, a vu des membres du cabinet démissionner, son vice-président s’est éloigné pour la première fois de lui-même et certains membres de son parti soutiennent la destitution.

Mais il a toujours la loyauté jusqu’à la fin amère de Pompeo.

Le plus haut diplomate américain a mis en avant des politiques bellicistes de la 11e heure et a de plus en plus adopté la rhétorique pleine de griefs de la base d’extrême droite de Trump, soulevant des spéculations selon lesquelles Pompeo a la Maison Blanche dans son propre regard en 2024.

Depuis l’attaque meurtrière de la foule contre le Congrès par les partisans de Trump en colère contre sa défaite électorale, Pompeo a qualifié avec défi les rebelles houthis dominants de Cuba et du Yémen de terroristes et a assoupli les restrictions sur les interactions américaines avec Taiwan.

Mardi, il a prononcé un discours belliciste alléguant une alliance majeure entre l’Iran, adversaire de Trump, et Al-Qaïda, une relation qui est contestée depuis des années par des experts.

Alors que Pompeo a condamné l’assaut du Capitole, il a ensuite posé pour une photo avec Lauren Boebert, une nouvelle députée républicaine qui a suscité la controverse avec des commentaires avant et pendant l’émeute et a décrit Pompeo comme un « vrai patriote ».

«Certaines personnes voient une tentative de coup d’État contre le gouvernement américain et sont indignées. Pompeo le voit et pense: « Je peux monter cela à la Maison Blanche en 2024 », a plaisanté David Rothkopf, un expert en politique étrangère et journaliste chevronné qui a fortement critiqué Trump.

Comme beaucoup de républicains, Pompeo n’était pas l’un des premiers soutiens de Trump, affirmant en 2016 que le magnat de l’immobilier serait un « autoritaire ».

Mais arraché du Congrès pour être son chef de la CIA puis secrétaire d’État, Pompeo a été un rare survivant sur l’orbite de Trump, prenant soin de ne jamais contredire son patron mercuriel en public.

Trois membres du cabinet ont démissionné après les violences au Capitole et d’autres ont été discrets, mais Pompeo n’a pas cessé de parler de Trump. Après les élections, il a provoqué l’indignation en suggérant lors d’une conférence de presse que Trump resterait au pouvoir.

Dans une interview mardi avec l’hôte conservateur Hugh Hewitt, Pompeo a qualifié les émeutiers du Capitole de « criminels » qui devraient être poursuivis.

Pompeo a déclaré que la « réveil » se produisait « sur Twitter, Facebook, Apple et sur trop de campus universitaires ». Sur la photo ci-dessus, le compte suspendu du président Trump

« Mais l’histoire reflétera le bon travail que ce président et notre administration ont accompli », a-t-il déclaré, ajoutant que « des livres seront écrits sur les changements que nous avons apportés dans le monde ».

Pompeo, 57 ans, a fait peu de secrets sur ses aspirations à des fonctions supérieures.

Il a souligné sa foi chrétienne évangélique et, lors de la Convention nationale républicaine, a déclenché des allégations d’irrégularité en s’exprimant lors d’un voyage officiel à Jérusalem, où Trump a ouvert une ambassade.

Les sondages avant l’émeute ont donné peu de traction à Pompeo pour 2024, la plupart des républicains affirmant qu’ils soutiendraient à nouveau Trump.

Mais si Trump est interdit ou refuse une autre course, Pompeo jouit désormais d’une position unique: il peut travailler aux côtés du président sans prendre de décisions importantes sur l’opportunité de le tolérer.

Le vice-président Mike Pence a fermement soutenu Trump pendant quatre ans – dans un épisode célèbre, semblant même poser une bouteille d’eau lors d’une réunion alors que Trump avait fait de même.

Mais Pence a été contraint de sortir d’obséquiosité la semaine dernière alors que Trump lui faisait pression pour qu’il annule sa défaite électorale lors de la session cérémonielle du Congrès.

Pence a reconnu à la dernière minute qu’il n’avait aucune autorité pour le faire. Quelques instants après, Trump s’est retourné contre lui sur Twitter et la foule a scandé que Pence devrait être pendu.

Stephen Walt, professeur de relations internationales à l’Université Harvard, a suggéré que Pompeo assume maintenant le rôle sur les médias sociaux que Trump n’est plus autorisé.

Pompeo « a peut-être atteint le statut remarquable et peu enviable d’être méprisé par les diplomates étrangers et américains dans une égale mesure », a tweeté Walt.