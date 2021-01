Photographie: Andrew Harnik / AP

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a affirmé, sans fournir de preuves, que les dirigeants d’Al-Qaida ont établi une nouvelle «base» en Iran, dans ce qui semble être son dernier effort pour augmenter le coût politique de la prochaine administration. relancer l’accord nucléaire de 2015 avec Téhéran.

S’exprimant à seulement huit jours de son mandat, Pompeo a affirmé que l’Iran était «le nouvel Afghanistan», lors d’une conférence de presse à Washington: «Contrairement à l’Afghanistan, lorsque Al-Qaida se cachait dans les montagnes, Al-Qaida opère aujourd’hui sous le coquille dure de la protection du régime iranien.

Dans une allocution au National Press Club, après laquelle il n’a pas répondu aux questions, le secrétaire d’État sortant a également confirmé les informations de presse selon lesquelles un haut responsable d’Al-Qaida, Abu Mohammed al-Masri, avait été assassiné en août dernier à Téhéran, où il a été dit. vivre sous une fausse identité.

Masri, qui a été accusé d’avoir aidé à organiser les attentats de 1998 contre deux ambassades américaines en Afrique, aurait été abattu dans sa voiture avec sa fille, Miriam, la veuve du fils d’Oussama Ben Laden, Hamza. Les remarques de Pompeo étaient les premiers commentaires enregistrés à l’appui de cette affirmation.

La plupart des experts sur le sujet disent que l’Iran a une relation avec Al-Qaida, mais c’est une relation compliquée. Il a hébergé des membres importants de l’organisation, peut-être comme assurance contre les attaques directes du groupe terroriste, mais l’a combattu ailleurs.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a immédiatement rejeté les allégations en les qualifiant de «mensonges bellicistes», soulignant que les administrations Trump avaient des liens étroits avec l’Arabie saoudite, le pays d’origine de la plupart des terroristes du 11 septembre.

«Personne n’est dupe», a tweeté Mohammad Javad Zarif.

«Tous les terroristes du 11 septembre venaient des destinations favorites de @ SecPompeo (Moyen-Orient)», a-t-il ajouté. «NONE d’Iran.»

Les conseillers de Joe Biden estiment que l’administration Trump tente de rendre plus difficile pour le président élu de se réengager avec l’Iran et de chercher à rejoindre un accord international sur le programme nucléaire iranien une fois qu’il prend ses fonctions le 20 janvier. Donald Trump s’est retiré de l’accord en 2018 et a depuis cherché à le détruire complètement en imposant de nouvelles sanctions.

Les cinq autres grandes puissances signataires ont jusqu’à présent refusé d’abandonner l’accord, bien que l’Iran ait intensifié ses activités nucléaires en violation de l’accord, en réponse aux sanctions américaines.

En essayant de bloquer l’administration Biden en rejoignant l’accord nucléaire de 2015, l’équipe sortante de Trump a un allié au sein du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Selon un journaliste de Politico, la veille de son discours sur l’Iran, Pompeo était vu pour le dîner dans un restaurant de Georgetown avec le chef du Mossad, Yossi Cohen.

«Il serait toutefois exagéré de dire comme Pompeo l’a fait qu’al-Qaida a trouvé une ‘nouvelle base d’attache’ en Iran, car ce n’est pas vraiment ‘nouvelle’, ni vraiment une ‘base d’attache’ qui reste l’Afghanistan / Les régions frontalières du Pakistan », a déclaré Peter Bergen, un expert d’Al-Qaida au thinktank New America.

«Après le 11 septembre, un certain nombre de dirigeants d’Al-Qaida et de nombreux membres de la famille de Ben Laden ont déménagé en Iran. Là, ils ont passé une décennie sous diverses formes d’assignation à résidence », a déclaré Bergen.

«Après qu’al-Qaida a enlevé un diplomate iranien au Pakistan en 2008, les Iraniens et al-Qaida ont commencé à négocier tranquillement un échange de prisonniers impliquant la libération de membres de la famille Ben Laden ainsi que certains membres d’al-Qaida et en 2010 un certain nombre d’entre eux. ont été libérés. Certains sont restés, même si on ne sait pas qui, car certains peuvent avoir déménagé en Syrie ou ailleurs.

«Ainsi, avant 2010, l’Iran abritait les membres de la famille de Ben Laden et d’autres dirigeants d’Al-Qaida. Après 2010, ce nombre a considérablement baissé », a déclaré Bergen.

Daniel Byman, professeur et expert d’al-Qaida à l’Université de Georgetown a déclaré qu’il était impossible de dire sans accès aux rapports des services de renseignement dans quelle mesure les membres d’Al-Qaida en Iran ont la liberté d’opérer, mais il a décrit la comparaison avec l’Afghanistan comme « très trompeuse ».

«En Afghanistan, dans les années 1990, vous aviez des camps d’entraînement qui entraînaient des milliers de personnes à se battre dans les guerres civiles, mais aussi en tant que terroristes. Vous aviez des volontaires venus du monde entier, y compris des États-Unis et d’Europe », a déclaré Byman. «En Iran, vous n’avez pas ces camps d’entraînement massifs et c’est une énorme différence.»