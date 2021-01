Les États-Unis affirment disposer de nouvelles preuves explosives qui prouvent que Covid-19 a fui un laboratoire de recherche de Wuhan.

De nouveaux documents révèlent que des scientifiques de Wuhan sont tombés malades Covid– des symptômes semblables à la fin de 2019 – des mois avant que la pandémie ne commence à ravager le monde.

Mais maintenant, le secrétaire d’État Mike Pompeo a demandé à l’Organisation mondiale de la santé de lancer une enquête sur la possibilité que Covid soit une fuite de laboratoire «accidentelle».

Les accusations de dissimulation par le gouvernement chinois ont été rejetées à plusieurs reprises et les pressions pour une enquête complète sur le laboratoire soupçonné d’être la source du coronavirus ont jusqu’à présent été résistées.

Mais les États-Unis ont toujours insisté sur le fait que la Chine est à blâmer, avec Donald Trump jurant de déclassifier les renseignements secrets de bombe reliant le virus à leur installation scientifique.

Les nouvelles preuves explosives d’aujourd’hui surviennent quelques jours à peine après que The Sun ait annoncé que Trump et Pompeo prévoyaient une intervention majeure.

Pompeo a révélé de nouvelles études des services de renseignement américains affirment que des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan sont tombés malades à l’automne 2019 – plus tôt qu’on ne le pensait auparavant – avec des symptômes compatibles avec Covid.

« Cela soulève des questions sur la crédibilité de l’affirmation publique du chercheur principal de WIV Shi Zhengli selon lequel il n’y avait ‘aucune infection’ parmi le personnel de WIV et les étudiants du SRAS-CoV-2 ou des virus liés au SRAS », a déclaré Pompeo.

Cela vient après qu’un responsable du gouvernement a déclaré que la théorie la plus « crédible » autour de l’origine du coronavirus est celle qui s’est échappée d’un laboratoire à Wuhan.

Meilleur assistant de Président Trump Matthew Pottinger a revendiqué les leaders en Chine «admettent» qu’il y a une chance que des théories suggèrent Covid-19 commencé dans un «marché humide» sont faux.

Hier soir, Pompeo a appelé l’OMS à enquêter sur le laboratoire en question, juste un jour après le débarquement d’une équipe de l’organisation à Wuhan.

L’équipe est sur le point de se pencher sur le « marché humide » lié à l’origine aux infections précoces, mais on pense qu’il n’y a aucun plan pour déterminer si le virus s’est accidentellement échappé du laboratoire.

Il a déclaré: « Pékin continue de retenir des informations vitales dont les scientifiques ont besoin pour protéger le monde de ce virus mortel et du prochain. »

Le politicien a suggéré qu’il s’agissait d’un virus naturel qui s’était échappé accidentellement du laboratoire, plutôt que d’un virus artificiel qui avait été libéré sans but.

Un document d’information du Département d’État disait: « Les infections accidentelles dans les laboratoires ont provoqué plusieurs épidémies de virus en Chine et ailleurs, y compris une épidémie de SRAS en 2004 à Pékin qui a infecté neuf personnes, tuant une. »

Le rapport suggère également que des chercheurs y avaient travaillé avec un coronavirus de chauve-souris connu sous le nom de RaTG13, qui est à 96,2% similaire génétiquement au virus qui cause Covid.

Pompeo a également affirmé que le laboratoire avait des liens militaires.

« Le WIV s’est engagé dans des recherches classifiées, y compris des expériences sur des animaux de laboratoire, au nom de l’armée chinoise depuis au moins 2017 », a-t-il ajouté.

Le républicain de 57 ans souhaite que Pékin autorise l’équipe de recherche de l’OMS à accéder au laboratoire de Wuhan.

Le département d’État a déclaré: «Les enquêteurs de l’OMS doivent avoir accès aux archives du travail du WIV sur les chauves-souris et autres coronavirus avant l’épidémie de Covid-19.

« Dans le cadre d’une enquête approfondie, ils doivent avoir un compte rendu complet des raisons pour lesquelles le WIV a modifié puis supprimé les enregistrements en ligne de son travail avec RaTG13 et d’autres virus. »

Cela survient après la suppression des données en ligne liées au laboratoire – suscitant de nouvelles accusations de dissimulation par le gouvernement chinois.

Des centaines de pages d’informations liées à des études menées par l’Institut top-secret de virologie de Wuhan ont été effacées aux côtés des données clés d’un virologue de premier plan surnommé « Batwoman ».

Plus de 300 études publiées par la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine – y compris des enquêtes sur les maladies qui se transmettent des animaux aux humains – ne sont plus disponibles, a révélé The Mail on Sunday.

L’organisation dirigée par l’État a supprimé des dizaines de contenus en ligne, y compris des études menées par le virologue Shi Zhengli basé à Wuhan – surnommé «Batwoman».

