Mike Perry contre Eddie Alvarez pour décider du champion du BKFC « King of Violence »

Déplacez-vous, ceinture « BMF ». Un nouveau gadget de titre de sports de combat est sur le point d’occuper le devant de la scène.

Lorsque les anciens vedettes de l’UFC, Mike Perry et Eddie Alvarez, participeront à la tête d’affiche du BKFC 56 le mois prochain, une ceinture sera en jeu sous la forme du nouveau championnat « King of Violence » de la promotion.

Lors de la conférence de presse du BKFC 56 jeudi à Salt Lake City, le président du BKFC, David Feldman, a déclaré que la promotion avait choisi un modèle pour la ceinture après avoir reçu les votes de 47 000 fans ayant choisi parmi trois modèles. La ceinture, qui, selon Feldman, ne sera pas prête avant une semaine, sera décernée au vainqueur Perry-Alvarez.

“J’en suis heureux et je suis heureux de pouvoir faire quelque chose d’un peu différent ici”, a déclaré Feldman. «C’est un sport violent. Nous y sommes allés. Nous disons ce que c’est : c’est un sport brutal. Ce n’est pas plus dangereux que n’importe quoi d’autre, mais vous devez être un type de personne différent pour combattre à mains nues, et ces gars-là le sont. Ils sont différents et c’est pourquoi ils se battent pour le titre de « Roi de la violence ».

Mike Perry et Eddie Alvarez ont échangé des coups de corps lors de leur premier #BKFC56 mise au jeu 👊 😬 pic.twitter.com/j3pTPOTTLR – Accro au MMA (@MMAJunkie) 9 novembre 2023

Le titre « Roi de la violence » est différent, mais il n’a rien de nouveau. En novembre 2019, l’UFC a créé une ceinture de titre « BMF » spécialement pour un combat entre Jorge Masvidal et Nate Diaz à l’UFC 244, que Masvidal a remporté. Cela semblait être la seule fois où la ceinture « BMF » serait en jeu, mais l’UFC l’a ramenée plus tôt cette année pour la tête d’affiche de l’UFC 291 entre Justin Gaethje et Dustin Poirier, que Gaethje a revendiqué par KO. On parle maintenant de Gaethje qui pourrait le défendre contre Max Holloway.

Feldman a déclaré que le titre de « Roi de la violence » du BKFC « va probablement être une chose unique pour nous », mais on ne sait jamais. Pour l’instant, il a deux maîtres de la violence en Perry et Alvarez qui sont les bons gars pour un tel titre.

“Nous avons deux gars violents – un gars de Philly et un gars de Floride – qui vont entrer en collision dans un cercle carré le 2 décembre ici à Salt Lake City”, a déclaré Feldman. “Ça va être une soirée épique, épique.”

Le BKFC 56 marquera la quatrième fois que Perry concourra pour la promotion. Il a une fiche de 3-0 lors de ses apparitions précédentes, avec des victoires sur Julian Lane, Michael Page et plus récemment un TKO au deuxième tour de l’ancien champion de l’UFC Luke Rockhold en avril dernier.

Le même soir, Alvarez, ancien champion de l’UFC et du Bellator, a fait ses débuts à mains nues et a remporté une décision partagée contre Chad Mendes.