Mike Pereira sur la douleur de sa saison perdue : « J’ai presque abandonné la vie telle que je la connaissais »

Dans son moment le plus sombre, lorsque les pires pensées envahissaient son âme, Mike Pereira se demandait s’il était temps d’abandonner. Rien n’a soulagé ses maux de dos – ni le yoga, ni le Pilates, ni aucune des diverses méthodes de gestion de la douleur recommandées par ses médecins. Quelque chose que nous tenons pour acquis, sortir du lit chaque matin, est devenu trop atroce à supporter.

Pereira avait passé 14 ans en tant que juge secondaire dans la NFL et vice-président des arbitres de la ligue avant de devenir un pionnier de la radiodiffusion – le premier analyste des règles pour les émissions de la NFL lorsque Fox Sports l’a embauché en 2010. Mais l’année dernière, à 73 ans et dans une profonde agonie, son esprit errait dans un endroit sombre. Il a dit qu’il avait des pensées suicidaires.

« Je n’avais jamais ressenti une douleur comparable à celle que j’avais », a déclaré Pereira. «J’ai failli abandonner. Je veux dire, j’ai presque abandonné la vie telle que je la connaissais. Je suis devenu un tel fardeau pour tous ceux qui m’entouraient et j’ai tellement souffert que je me suis allongé dans mon lit en me disant : « Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne me suis jamais considéré comme quelqu’un qui envisagerait cela. Lorsque vous ressentez autant de douleur et que cela vous vient à l’esprit une fois, cela continue de circuler dans votre esprit. Vous devez le combattre.

Maintenant, après avoir raté toute la saison 2023 de la NFL, Pereira est de retour à la télévision pour Fox, travaillant sur un programme complet de matchs de football universitaire et de NFL. C’est le résultat d’une opération réussie de la colonne vertébrale en novembre dans un hôpital de San Francisco, une procédure de 8 heures et demie qui impliquait la fusion de sept niveaux des vertèbres vertébrales de Pereira. Pereira a été hospitalisée pendant une semaine après l’opération, suivie d’une autre semaine d’hospitalisation dans un centre de réadaptation à Sacramento, en Californie.

On lui a dit que l’opération avait réussi, mais ce n’était pas le cas lorsqu’il était allongé, impuissant, dans son lit d’hôpital en novembre. Il ne pouvait pas dormir, il pouvait à peine bouger et sa tension artérielle s’effondrait à chaque fois qu’il tentait de sortir du lit. Finalement, il a pu monter dans un fauteuil roulant, puis il est passé à la conduite d’un déambulateur.

«J’ai ressenti un sentiment d’accomplissement pour les choses les plus simples», a-t-il déclaré. « Lorsque vous êtes arrivé aussi bas et que vous ressentez l’accomplissement de pouvoir réaliser quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant, votre attitude change. »

La guérison s’est poursuivie et Pereira était suffisamment fort pour se rendre au match de championnat NFC à San Francisco en janvier. Il a surpris la meilleure équipe de Fox dans la NFL lors d’une réunion de production à leur hôtel et a été submergé par ses collègues sautant de leur chaise pour le saluer.

« L’amour sincère et authentique que j’ai ressenti à ce moment-là était écrasant », a déclaré Pereira. « Ce moment m’a convaincu que je revenais au travail. »

Je suis de retour et bien à Cleveland. Je suis tellement reconnaissant! pic.twitter.com/N7bggnmRo4 -Mike Pereira (@MikePereira) 8 septembre 2024

Pereira a déclaré que ses principaux patrons de Fox Sports – le PDG Eric Shanks et le producteur exécutif Brad Zager – lui avaient demandé avant la saison combien de voyages il souhaitait faire, et il avait opté pour huit ou neuf matchs de saison régulière sur la route (il change avec son collègue analyste des règles Dean Blandino) et le reste travaillant dans les studios Fox de Century City. (Lorsque Pereira et Blandino travaillent depuis le studio, ils regardent les matchs depuis ce que les employés de Fox Sports appellent la « Sky Box », où se déroule l’émission d’avant-match.) Jusqu’à présent, ses road trips ont inclus Cleveland pour la première semaine et Dallas la semaine dernière. . Cette semaine, Pereira travaillera depuis Los Angeles – un match universitaire vendredi soir, neuf matchs universitaires samedi et quatre matchs NFL dimanche.

«Je suis maintenant à presque 10 mois et demi de l’opération et je peux marcher 3 kilomètres par jour», a-t-il déclaré. « Je peux faire à peu près tout ce que je pouvais faire avant, à l’exception du fait que je ne peux pas mettre de chaussures seule. j’ai été après Howie Long va me donner des Skechersmais il n’est pas encore arrivé (rires). Mais je ne me soucie pas des petits problèmes parce que j’ai retrouvé ma vie. Je veux dire, il avait disparu et maintenant je l’ai récupéré.

Nous tenons désormais pour acquis les analystes des règles travaillant sur la télévision sportive et le streaming, mais Pereira a véritablement changé la donne lorsque Fox lui a créé le rôle en 2010. Les téléspectateurs attendaient depuis longtemps que les diffuseurs fournissent des explications précises à partir du livre de règles byzantines de la NFL, et Pereira a soulagé le fardeau des annonceurs. Joe Buck m’a dit un jour qu’il considérait Pereira comme la meilleure recrue de l’histoire de Fox Sports. Pereira a déclaré qu’il n’aurait jamais pu voir son embauche en 2010 comme un précurseur des nombreux analystes des règles que nous voyons maintenant à la télévision dans tous les sports.



Mike Pereira avant le match de la semaine 1 entre les Cowboys de Dallas et les Browns de Cleveland. Il a raté la saison 2023 en raison de sa blessure. (Nick Cammett/Diamond Images via Getty Images)

« C’est étonnant parce que je n’avais jamais imaginé ce travail venir », a déclaré Pereira. «Je n’aurais jamais pensé que lorsque ce serait le moment de prendre ma retraite de la NFL, j’aurais quelque chose comme ça à disposition. Je suis non seulement fier de ce que cela signifie pour nous en tant qu’anciens officiels du football et du rôle que nous avons joué dans l’éducation des supporters, mais je suis également fier du fait que je regarde un match de football avec un analyste des règles. Pareil avec la NBA. Je vois maintenant des réseaux avec des analystes des règles du golf. C’est Fox qui l’a lancé, mais au moins j’étais suffisamment honnête pour que tout le monde pense que c’était une bonne idée. J’en suis fier. Vraiment.

En discutant avec Pereira ces jours-ci, il est difficile de ne pas repartir avec une certaine perspective sur la mortalité. Il a dit qu’il se sentait comme une nouvelle personne et qu’il ressentait si peu de douleur qu’il n’avait plus besoin de prendre du Tylenol ou tout autre analgésique. Il y a même eu un résultat inattendu de l’opération : il mesure 2 pouces de plus.

« Il y a des choses que je ne peux pas faire, mais je vis ma meilleure vie à la maison et au travail », a déclaré Pereira. « Certaines personnes pourraient dire cela, mais grâce à la reconnaissance de l’endroit où j’ai été, je crois vraiment que je vis ma meilleure vie aujourd’hui. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, appelez ou envoyez un SMS au 988 pour la ligne de vie Suicide and Crisis, ou contactez la ligne de texte de crise en envoyant un SMS PARLER au 741741.

(Photo du haut de Mike Pereira sur le terrain avant le match Baltimore Ravens-Dallas Cowboys de la semaine dernière : Sam Hodde / Getty Images)