L’ancien vice-président Mike Pence a annoncé samedi qu’il suspendait sa campagne présidentielle républicaine de 2024.

“Je suis venu ici pour dire qu’il est devenu clair pour moi que ce n’est pas mon moment”, a déclaré Pence lors du congrès annuel de la Coalition juive républicaine.

“Après beaucoup de prières et de délibérations, j’ai décidé de suspendre ma campagne présidentielle à compter d’aujourd’hui.”

Pence n’a soutenu aucun des autres candidats à l’investiture du GOP 2024.

L’ancien vice-président a lancé début juin sa campagne pour 2024. Bien qu’il ait passé beaucoup de temps au cours de l’été et de l’automne à faire campagne dans les États cruciaux pour le vote anticipé que sont l’Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud, sa candidature à la Maison Blanche n’a jamais décollé.

Pence se situait entre 5 et 10 % dans les dernières enquêtes et sa collecte de fonds était maigre. L’ancien vice-président a eu du mal – mais a finalement réussi à atteindre les seuils des sondages et des donateurs pour se qualifier pour les deux premiers débats d’investiture républicaine à la présidentielle. Mais samedi, il n’avait toujours pas atteint les critères requis pour participer au troisième débat du mois prochain.

“Vous savez, nous avons toujours su que ce serait une bataille difficile, mais je n’ai aucun regret. La seule chose qui aurait été plus difficile que d’échouer aurait été si nous n’avions jamais essayé du tout”, a déclaré Pence à la foule. lors de la réunion annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine à Las Vegas, Nevada, où il a annoncé qu’il suspendait sa campagne.

Pence a déclaré à la foule, sous les applaudissements et les acclamations : « Je dis que ce n’est pas mon heure, mais c’est toujours votre heure. Je vous exhorte à vous accrocher à ce qui compte, la foi, la famille et la Constitution des États-Unis d’Amérique. Je suis fier que notre campagne soit restée ferme sur le rôle de l’Amérique en tant que leader du monde libre. »

L’ancien président Donald Trump – le favori pour l’investiture du GOP alors qu’il effectue sa troisième campagne consécutive à la Maison Blanche, et tous ses principaux rivaux pour 2024 se sont adressés à la réunion de direction du RJC.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’exprimant après l’ancien vice-président, ne fait aucune référence aux dernières nouvelles de Pence.

Mais l’oratrice suivante, l’ancienne ambassadrice aux Nations Unies et ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a commencé son discours en faisant l’éloge de Pence.

“Je veux d’abord dire un point spécial au vice-président Mike Pence. Il a été un bon homme de foi. Il a été un bon homme de service. Il s’est battu pour l’Amérique et il s’est battu pour Israël. Et nous lui devons tous. une dette de gratitude”, a déclaré Haley sous les applaudissements de la foule.

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud s’est exprimé plus tôt dans la journée lors de la conférence du RJC. Mais après que Pence ait suspendu sa campagne, Scott a déclaré dans un communiqué que “le vice-président a été un partenaire de prière, un ami et un homme intègre et profondément convaincu. Le Parti républicain est plus fort aujourd’hui grâce au leadership de Mike”.

Pence, un ancien membre conservateur du Congrès, était gouverneur de l’Indiana lorsque Trump l’a nommé colistier en 2016. Pendant quatre ans, Pence a été le fidèle vice-président de Trump.

Cependant, tout a changé le 6 janvier 2021, lorsque des émeutiers – dont certains scandaient « pendez Mike Pence » – ont pris d’assaut le Capitole américain dans le but de renverser la certification par le Congrès de la victoire du collège électoral du président Biden, supervisée par Pence.

Plus de deux ans après la fin de l’administration Trump, l’ancien président et le vice-président se sont encore davantage éloignés. Pence a réprimandé son ancien patron, l’appelant nommément tout en discutant de l’affirmation de Trump selon laquelle Pence aurait pu annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Pence a qualifié l’attaque meurtrière contre le Capitole de “tragique” et “elle a déshonoré les millions de personnes qui avaient soutenu notre cause à travers le pays”. Il a souligné qu’il avait fait “la bonne chose” et rempli son “devoir en vertu de la Constitution”. Il a également souligné à plusieurs reprises que lui et Trump pourraient ne jamais « être d’accord ce jour-là ».

Mais les fidèles inconditionnels de Trump n’ont jamais pardonné à Pence, qu’ils considèrent comme un traître, pour avoir refusé de rejeter les résultats des élections de 2020.

Pence est devenu le premier colistier depuis huit décennies à se présenter contre son ancien patron. John Nance Garner, alors vice-président, fut le dernier à tenter cette tentative, mais il défia sans succès le président Franklin Roosevelt lors des élections de 1940.

Pence, dans ses discours de souche, a vanté les succès politiques de l’administration Trump-Pence, mais s’est contrasté avec l’ancien président controversé en termes de ton et de teneur.

“Les gens à travers le pays veulent que nous rétablissions un seuil de civilité dans notre débat politique”, a déclaré Pence. “Vous pouvez être en désaccord sans être désagréable. Les gens qui me connaissent savent que je prends des positions très fermes. Je suis conservateur, mais je ne suis pas de mauvaise humeur à ce sujet.”

