Le vice-président Mike Pence a déclaré mardi qu’il s’opposait à l’invocation du 25e amendement, contrecarrant les tentatives des démocrates d’évincer Donald Trump.

M. Pence a déclaré à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qu’il ne soutiendrait pas cette initiative, l’accusant de jouer à des «jeux politiques» et affirmant que cela créerait un «terrible précédent».

« Je ne pense pas qu’une telle ligne de conduite soit dans le meilleur intérêt de notre nation ou conforme à notre Constitution », a déclaré M. Pence dans la lettre, qui a été publiée par son bureau alors que la Chambre se préparait à voter sur une résolution non contraignante. l’invitant à invoquer l’amendement.

Cela intervient alors qu’au moins trois républicains, dont un membre de la direction de la Chambre, ont déclaré mardi qu’ils voteraient pour destituer M. Trump pour avoir exhorté ses partisans à marcher sur le Capitole et à « se battre » peu de temps avant l’attaque qui a entraîné la mort de cinq personnes. .

M. Pence a déclaré à Mme Pelosi que l’énergie de l’administration était concentrée sur la garantie d’une transition ordonnée, et a appelé elle et les autres membres du Congrès à éviter les actions qui « diviseraient davantage et enflammeraient les passions du moment ».