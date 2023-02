Mike Pence s’engage à lutter contre l’assignation à comparaître dans l’enquête du 6 janvier jusqu’à la Cour suprême

L’ancien vice-président américain Mike Pence a déclaré mercredi qu’il contesterait une assignation à comparaître de l’avocat spécial chargé de superviser les enquêtes de Trump – la poursuivant devant la Cour suprême si nécessaire.

L’avocat spécial Jack Smith, nommé par le ministère de la Justice, enquête sur les efforts déployés par l’ancien président américain Donald Trump et ses alliés pour annuler les résultats des élections de 2020. Pence était au Capitole des États-Unis pour la ratification de la victoire de Joe Biden lorsque les partisans de Trump ont attaqué le bâtiment le 6 janvier 2021.

Smith essaie de forcer le témoignage de Pence devant un grand jury.

“Permettez-moi d’abord d’être clair: je vais combattre l’assignation à comparaître de Biden DOJ pour que je comparaisse devant le grand jury parce que je pense que c’est inconstitutionnel et c’est sans précédent”, a déclaré Pence aux journalistes dans l’Iowa, l’État qui organisera le premier concours de nomination de la primaire républicaine.

“Jamais auparavant dans l’histoire américaine un vice-président n’a été convoqué pour comparaître devant un tribunal pour témoigner contre le président avec lequel il sert”, a-t-il déclaré.

Pence a déclaré qu’il était prêt à porter l’affaire “aussi loin que nécessaire, si nécessaire devant la Cour suprême des États-Unis”.

Le président américain de l’époque, Donald Trump, prend la parole lors du rassemblement du 6 janvier 2021 pour contester la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020. (Jim Borgi/Reuters)

“Je n’ai rien à cacher”, dit Pence

L’Associated Press a précédemment rapporté que Pence, qui a jeté les bases d’une probable élection présidentielle en 2024, était prêt à contester la demande de sa comparution pour des raisons constitutionnelles.

Les aides soutiennent que parce qu’il exerçait ses fonctions de président du Sénat le 6 janvier, il est protégé par la clause “discours ou débat” de la Constitution contre l’obligation de témoigner. Cette disposition vise à protéger les membres du Congrès contre les questions sur les actes législatifs officiels.

Un porte-parole de Smith a refusé de commenter.

Le ministère américain de la Justice, qui avait précédemment refusé de commenter l’assignation de Pence, devrait s’opposer aux efforts de l’ancien vice-président et faire valoir que sa coopération est essentielle.

Pence a noté lors d’un précédent arrêt à Minneapolis qu’il avait beaucoup écrit et parlé des efforts de Trump pour faire pression sur lui pour qu’il annule les résultats de l’élection – ce qu’il n’avait pas le pouvoir de faire – et a dénoncé à plusieurs reprises les efforts de Trump comme “téméraires” et ” dangereux.”

“Je n’ai rien à cacher et je suis fier de ce que nous avons accompli. Mais pour moi, c’est un moment où vous devez décider où vous vous situez, et je me tiens sur la Constitution des États-Unis”, a-t-il déclaré.

Pence a noté qu’il s’attend à ce que Trump essaie d’affirmer le privilège de l’exécutif pour bloquer son propre témoignage. “Ce n’est pas mon combat. Mon combat porte sur la séparation des pouvoirs”, a-t-il déclaré.

Pence a fait ses remarques après des événements en tête d’affiche à Minneapolis et Cedar Rapids, Iowa, visant à rallier les parents conservateurs opposés aux politiques d’affirmation des transgenres dans les écoles publiques. Les événements sont survenus alors qu’une cour d’appel fédérale devait entendre les plaidoiries à St. Paul dans le cadre d’un procès intenté l’été dernier par un groupe représentant les parents d’élèves du district scolaire communautaire de Linn-Mar à Marion, Iowa.

Bien que Pence dise qu’il n’a pas encore décidé s’il se présentera en 2024, il s’est rendu plusieurs fois dans l’Iowa depuis les élections de 2020. Et son événement du mercredi avait l’allure d’un arrêt de campagne, organisé dans une pizzeria où les candidats tiennent généralement une cour avec les électeurs.

Pence espère attirer le soutien des conservateurs sociaux et religieux dans ce qui pourrait être un concours primaire bondé qui comprend déjà Trump et l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, qui a officiellement lancé sa campagne mercredi.