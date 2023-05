Mike Pence rejette Trump par défaut et fait allusion à la campagne 2024

L’ancien vice-président Mike Pence a souligné mercredi de fortes différences avec son ancien patron, rejetant les positions de l’ancien président Donald Trump sur le plafond de la dette et l’Ukraine tout en alimentant davantage de spéculations sur ses ambitions présidentielles de 2024.

« En ce qui concerne le plafond de la dette, l’échec n’est pas une option », a déclaré Pence sur « Squawk Box » de CNBC. « Nous ne pouvons pas accepter le défaut, nous ne pouvons pas minimiser l’impact que cela aurait sur les familles américaines et la crédibilité américaine dans le monde. »

Les remarques de Pence sont venues en réponse à une question sur le récent appel de Trump aux républicains pour qu’ils laissent les États-Unis faire défaut sur leur dette si les démocrates n’acceptent pas des réductions de dépenses « massives ». La Maison Blanche et les dirigeants du Congrès sont en négociations approfondies pour éviter un défaut de paiement d’ici début juin, date à laquelle le gouvernement pourrait manquer d’argent pour payer ses factures.

L’ancien vice-président a également accusé Trump et le président Joe Biden d’avoir des opinions « identiques » en matière de politique budgétaire, alors même qu’il appelait à rendre permanentes les « réductions d’impôts Trump-Pence » de 2017.

Mais lorsqu’on lui a demandé si les réductions des dépenses de défense pouvaient faire partie d’un plan de retour à la « solvabilité budgétaire », Pence a hésité.

« À une époque où la Chine lance littéralement un nouveau cuirassé chaque mois et continue ses provocations militaires à travers l’Asie-Pacifique et où la Russie mène une guerre non provoquée en Europe de l’Est, la dernière chose que nous devrions faire est de réduire les dépenses de défense », a déclaré Pence.

Pence envisage ouvertement une campagne pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024, et ses remarques mercredi matin – prononcées depuis l’État primaire clé du New Hampshire, où il devait apparaître lors de plusieurs événements cette semaine – ont offert plus d’indices sur ses plans.

« Nous ferons connaître nos intentions, j’en suis convaincu, avant la fin du mois de juin », a déclaré Pence à propos de son éventuelle annonce de campagne présidentielle. « La raison pour laquelle je suis venu ici dans le New Hampshire est en partie parce que lorsque vous êtes dans le New Hampshire, il semble que vous obteniez un peu plus d’attention lorsque vous parlez de choses qui comptent. »

Trump est actuellement le favori des sondages dans le domaine primaire républicain, même en incluant des personnalités comme Pence et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui devrait monter une candidature présidentielle compétitive dans les semaines à venir.

Pence a réaffirmé son point de vue selon lequel il y aura de « meilleurs choix » que Trump pour le président en 2024, avant de dénoncer un certain nombre de ses désaccords politiques avec le favori.

« Le [former] président et moi avons une différence en termes de leadership américain dans le monde. Je pense que nous devons appuyer et soutenir l’armée ukrainienne et repousser l’invasion russe. Je pense que c’est dans notre intérêt et dans l’intérêt du monde libre », a déclaré Pence.

Trump a appelé à la fin immédiate du conflit en Ukraine, qui a commencé lorsque le président russe Vladimir Poutine a ordonné une invasion du pays voisin. Trump, qui dans le passé a fait l’éloge de Poutine, a donné peu de détails sur la manière dont cette paix pourrait être réalisée. Dans une récente mairie de CNN, Trump n’a pas dit quelle nation devrait gagner la guerre et a refusé de dire s’il pensait que Poutine était un criminel de guerre.

Pence a déclaré que soutenir l’Ukraine « envoyait également un message décisif à la Chine avec ses provocations militaires ».

En matière de politique étrangère et de questions intérieures, les États-Unis doivent « exiger un leadership qui restera ferme et réalisera ces choses », a déclaré Pence, avant de vanter son long parcours en politique. « Je sais ce qui peut être fait. »