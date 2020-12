WASHINGTON – Le vice-président Mike Pence devrait recevoir un vaccin contre le virus COVID-19 vendredi, tandis que le président élu Joe Biden devrait être vacciné dès la semaine prochaine.

Pence et Second Lady Karen Pence recevront le vaccin vendredi à la Maison Blanche. Le bureau de Pence a déclaré qu’ils se feraient vacciner «publiquement» pour promouvoir la sécurité et l’efficacité du vaccin et «renforcer la confiance du peuple américain».

Les Pences seront rejoints par le chirurgien général Jerome Adams, qui recevra également le vaccin, a déclaré le bureau de Pence.

Un responsable de la transition de Biden a confirmé le calendrier potentiel de l’ancien vice-président pour le vaccin. CNN a rapporté que Biden serait probablement vacciné au début de la semaine.

Biden, qui a également déclaré qu’il souhaitait prendre le vaccin publiquement, a déclaré aux journalistes mercredi qu’il ne souhaitait pas réduire les bénéficiaires prioritaires tels que les travailleurs de la santé.

«Nous y travaillons actuellement. Je ne veux pas arriver en tête de file », a déclaré Biden mercredi au Queen Theatre de Wilmington, Del.« Mais je veux m’assurer que nous voulons démontrer au peuple américain qu’il est sûr de prendre. Ils y travaillent en ce moment. Quand je le ferai, je le ferai publiquement pour que vous puissiez tous être témoins de mon accomplissement. «

Contributeur: Bart Jansen

Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.