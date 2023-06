Mike Pence ne sera pas poursuivi en justice pour possession de documents classifiés

Le ministère de la Justice a informé l’équipe juridique de l’ancien vice-président américain Mike Pence qu’il ne poursuivrait pas les poursuites pénales liées à la découverte de documents classifiés à son domicile dans l’Indiana.

Le département a envoyé jeudi une lettre à l’avocat de Pence l’informant qu’après une enquête sur la mauvaise gestion potentielle d’informations classifiées, aucune accusation pénale ne sera recherchée.

La nouvelle survient quelques jours avant que Pence ne lance sa campagne pour la nomination présidentielle républicaine à la présidence – une campagne qui le mettrait en concurrence directe avec l’ancien président Donald Trump.

Un responsable du ministère de la Justice a confirmé l’authenticité de la lettre à l’avocat de Pence.

La découverte de documents classifiés au domicile de Pence est intervenue cinq mois après qu’il a déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait pas emporté de documents classifiés avec lui lorsqu’il a quitté la vice-présidence.

« Non, pas à ma connaissance », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il avait retenu de telles informations.

« Des erreurs ont été commises »

Les objets trouvés à sa résidence, qui ont été rapidement remis au FBI, « ont été mis en boîte et transportés par inadvertance » au domicile de Pence à la fin de la dernière administration, a écrit l’avocat de Pence, Greg Jacob, dans une lettre aux Archives nationales.

Après la révélation des résultats de la perquisition de son domicile, Pence s’est excusé fin janvier lors d’une allocution en Floride.

« Soyons clairs : ces documents classifiés n’auraient pas dû se trouver dans ma résidence personnelle », a déclaré Pence. « Des erreurs ont été commises et j’en assume l’entière responsabilité. »

La question du stockage des documents classifiés a pris une plus grande importance au cours de l’année écoulée.

Le procureur général Merrick Garland a nommé Jack Smith conseiller spécial pour superviser l’enquête du ministère de la Justice sur le traitement par Trump des documents classifiés.

Garland a chargé l’avocat américain Robert Hur d’agir en tant que conseiller spécial pour enquêter sur la façon dont des documents classifiés se sont retrouvés à la résidence de Joe Biden à Wilmington, Del., ainsi qu’au Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un groupe de réflexion à Washington, DC Les documents antérieure à son administration présidentielle actuelle.

REGARDER | Le cinquième État sur des documents classifiés trouvés au domicile de Trump en Floride: Des documents classifiés découverts au domicile de Donald Trump à Mar-a-lago font l’objet d’une enquête criminelle aux États-Unis. The Fifth Estate révèle que la découverte a également déclenché la sonnette d’alarme auprès de sources du renseignement à Ottawa quant à savoir si des secrets importants pour le Canada ont été laissés sans protection.

Alors que Pence et Biden, par le biais de leur représentation légale, ont coopéré lorsque des documents ont été découverts, Trump semble être une valeur aberrante. Une assignation à comparaître, puis une perquisition du FBI, ont été utilisées pour fouiller le domaine de Trump en Floride l’année dernière.

De plus, Trump a fait plusieurs déclarations publiques dans lesquelles il semble défendre la possession de documents classifiés au-delà de son mandat de président, qui s’est terminé en janvier 2021.

Dans chacune des affaires Biden, Trump et Pence, des documents classifiés ont été trouvés mêlés à des dossiers personnels.

Dans les affaires Biden et Pence, cependant, des assistants ont divulgué de manière proactive la découverte de documents classifiés au ministère de la Justice et ont facilité leur restitution.

Des réformes du système de classification tracées

La possession de matériel classifié n’est pas nécessairement en soi une infraction pénale. Alors que certains responsables gouvernementaux et sous-traitants ont été inculpés, d’autres, tels que l’ancien procureur général républicain Alberto Gonzales et l’ancienne secrétaire d’État démocrate Hillary Clinton, ont été réprimandés dans des rapports pour négligence mais n’ont pas fait l’objet de poursuites.

Théoriquement, des personnes peuvent être accusées de négligence grave ou d’accusations plus graves en vertu de la loi sur l’espionnage rarement utilisée.

Les prévenus ont été poursuivis pour des infractions liées aux trois classifications de documents, par ordre croissant : confidentiel, secret et top secret. La classification top secret, selon le ministère de la Justice, représente le type d’informations pour lesquelles « une divulgation non autorisée pourrait raisonnablement être susceptible de causer des dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale des États-Unis ».

Les documents du large éventail d’organismes gouvernementaux sont classifiés à des fins de sécurité nationale. En 2010, le Congrès a adopté la loi sur la réduction de la surclassification pour tenter de résoudre le processus souvent déroutant et complexe.

Mais on estime que quatre millions de personnes détiennent des habilitations de sécurité. Et de nombreux responsables américains ont depuis longtemps reconnu que les agences d’espionnage classent trop d’informations et en déclassifient trop peu, en utilisant des systèmes obsolètes et beaucoup trop peu de personnes pour examiner ce qui peut être publié.

« C’est un système coûteux que nous avons. Il est obsolète », a déclaré le sénateur Jerry Moran du Kansas à l’Associated Press le mois dernier. « Nous sommes un meilleur pays que ce que le système nous permet d’être. »

Une paire de projets de loi ont été présentés au Sénat le mois dernier qui obligeraient les Archives nationales à filtrer les documents quittant la Maison Blanche pour les documents classifiés. En vertu des projets de loi, chaque fois qu’un président cherche à classer un mélange de documents officiels et non officiels comme documents personnels, l’archiviste devrait d’abord procéder à un examen de sécurité pour s’assurer que rien n’est classifié.