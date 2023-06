Mike Pence ne défendra pas l’inculpation des documents classifiés de Trump

L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré mercredi qu’il ne pouvait pas défendre les allégations criminelles contre Donald Trump, son ancien patron et actuel rival de campagne, dans un acte d’accusation fédéral accusant l’ex-président de mauvaise gestion de documents classifiés.

Mais Pence a néanmoins fait écho à la notion d’un système judiciaire « à deux niveaux » que Trump et ses alliés ont poussé alors qu’ils cherchaient à saper les procureurs poursuivant l’affaire sans précédent contre l’ancien président.

« Cet acte d’accusation contient des accusations graves, et je ne peux pas défendre ce qui est allégué », a déclaré Pence sur « Squawk Box » de CNBC.

Trump a plaidé non coupable mardi de 37 chefs d’accusation liés à sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés, dont des centaines ont été stockés dans sa maison de villégiature de Mar-a-Lago après son départ de la Maison Blanche en 2021. Trump est accusé d’avoir délibérément conservé des informations sur la défense nationale, complot en vue d’entraver la justice, dissimulation de documents et fausses déclarations.

Les remarques de Pence sur CNBC interviennent une semaine après son entrée dans la course primaire républicaine de 2024, où les sondages montrent que Trump a conservé une avance significative malgré ses problèmes juridiques croissants. Pence s’est brouillé avec Trump après avoir refusé d’aider les efforts de l’ancien président pour annuler sa défaite de 2020 face au président Joe Biden. La décision a érodé la position de Pence au sein du GOP, qui est en grande partie bloqué par Trump alors même qu’il continue d’insister à tort sur le fait que la course de 2020 a été truquée contre lui.

Le discours de lancement de la campagne de Pence a critiqué Trump en termes parfois énergiques, mais a toujours cherché à défendre le programme qu’ils ont adopté ensemble à la Maison Blanche. Ses remarques sur le dernier acte d’accusation de Trump ont tenté de marcher sur une ligne tout aussi fine.

« La manipulation de documents classifiés est une affaire très sérieuse », a déclaré Pence, mais « l’ancien président a droit à sa journée devant le tribunal ».

« Je ne peux pas croire que la politique n’ait pas joué un rôle ici », a ajouté Pence. « Si j’ai le privilège d’être président des États-Unis, nous allons faire le ménage au ministère de la Justice. Nous allons trouver des hommes et des femmes universellement respectés par les deux partis politiques, et nous allons restaurer la confiance du public et l’égalité de traitement devant la loi.

Pence a réitéré son appel à un nouveau leadership et a imprégné ses réflexions sur l’acte d’accusation de Trump d’une rhétorique de campagne.

« Deux choses peuvent être vraies à la fois », a-t-il dit, expliquant que même s’il ne défendra pas les accusations « graves » contre Trump, cela « ne change pas le fait que des dizaines de millions d’Américains ont le sentiment d’un système à deux niveaux ». système judiciaire ».

Il a fait référence à l’enquête sur Hillary Clinton à l’approche des élections de 2016, affirmant que l’ancien directeur du FBI James Comey « avait excusé un comportement très similaire » du candidat démocrate de l’époque. Pence a également souligné l’enquête sur l’ingérence électorale russe par l’ancien avocat spécial Robert Mueller et la prétendue suppression d’informations sur le fils de Biden, Hunter Biden.

Les experts juridiques ont argumenté que le cas de Trump, qui implique des violations présumées de la loi sur l’espionnage et un complot présumé pour entraver le gouvernement, diffère considérablement des autres cas de politiciens conservant des dossiers après avoir quitté leurs fonctions.