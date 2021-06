Mike Pence livre le message le plus fort à ce jour sur les résultats des élections de 20202

Ses paroles s’éloignaient lentement mais fortement de la façon dont il avait déjà parlé de l’émeute du Capitole.

À part ne pas voir « les yeux dans les yeux » sur l’émeute meurtrière du Capitole, Pence a continué à faire l’éloge de Trump.

Lors d’un événement jeudi soir à Simi Valley, en Californie, l’ancien vice-président Mike Pence a semblé utiliser son langage le plus fort à ce jour sur l’émeute meurtrière du Capitole américain qui a mis sa vie et celle de ses collègues législateurs et du personnel de Hill en danger.

« Il n’y a presque aucune idée plus anti-américaine que l’idée qu’une seule personne puisse choisir le président américain. La présidence appartient au peuple américain et au peuple américain seul. » Pence a déclaré, réaffirmant qu’il n’avait aucune autorité pour rejeter les votes électoraux certifiés par les États, comme l’a insisté l’ancien président Donald Trump.

« Je comprends la déception que beaucoup ressentent à propos des dernières élections – je peux comprendre », a déclaré Pence, à quelques rires dans la salle. « J’étais sur le bulletin de vote. Mais vous savez, il y a plus en jeu que notre parti et notre fortune politique en ce moment. »

Ses mots sont apparus comme un éloignement lent, mais net, de la façon dont Pence avait déjà parlé de l’émeute du Capitole.

Lors de son premier discours public après la vice-présidence fin avril, Pence est resté silencieux sur les événements du 6 janvier, lorsque des émeutiers ont scandé « Hang Mike Pence » et « Bring out Pence ».

Discours de Pence en Caroline du Sud : Éloge de Trump, attaques contre Biden, silence le 6 janvier

Il a de nouveau parlé de l’insurrection début juin, devant une foule dans le New Hampshire, qualifiant cette fois la tension qui s’en est ensuivie avec Trump de quelque chose où ils pourraient ne jamais « se mettre d’accord ». L’ancien vice-président a qualifié cela de « jour sombre » dans l’histoire américaine, mais il a également blâmé les démocrates et les médias pour ce qu’il a qualifié d’examen minutieux au cours de la journée.

Ancien vice-président Mike Pence :Trump et moi ne serons peut-être jamais d’accord sur l’attaque du Capitole du 6 janvier

Dans un autre discours de juin, même s’il ne parlait pas de l’émeute, certains chahuteurs de la coalition Faith & Freedom en Floride l’ont hué et ont crié « traître » alors qu’il se présentait – comme il le fait souvent – ​​comme un « chrétien, conservateur et républicain , dans cet ordre. »

Mike Pence chahuté avec des appels de « traître » à la conférence Foi et liberté

Bien que Pence tente de réaffirmer et de justifier ses actions pour certifier les résultats des élections de 2020, comme il était censé le faire par la Constitution, la journée reste le seul signal de distance entre lui et Trump.

À part ne pas se voir « dans les yeux » le 6 janvier, Pence a continué à louer Trump et son rôle dans l’administration tout au long de ses récents discours publics. Jeudi soir, à la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, Pence a applaudi l’ancien président pour être « unique en son genre » et un « perturbateur ».

« Le président Trump nous a appris ce que les républicains peuvent accomplir lorsque les dirigeants restent fermes sur les principes conservateurs et ne reculent pas », a déclaré Pence, vantant le bilan de l’administration en matière de chômage, d’accords commerciaux et de sécurité aux frontières.

Avec l’élan croissant du mouvement conservateur, Pence dit « il n’y a pas de retour en arrière ».

