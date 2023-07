Mike Pence fait une apparition surprise à Paris

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien vice-président Mike Pence était l’invité surprise ce week-end lors d’un rassemblement à Paris, en France, organisé par des dissidents iraniens en faveur du renversement du régime iranien.

M. Pence, qui se présente à la primaire républicaine de 2024, de plus en plus encombrée, a dénoncé le gouvernement autoritaire de Téhéran et ce qu’il a qualifié d’efforts de l’administration Biden pour relancer l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran, les États-Unis et plusieurs pays européens. Cet accord a été abandonné par l’administration Trump qui a accusé Téhéran d’avoir violé l’accord « dans l’esprit ».

« Maintenant, une nouvelle administration menace de démêler tous les progrès que nous avons réalisés pour marinaliser le régime tyrannique de Téhéran », a déclaré M. Pence.

« Ils font des heures supplémentaires pour rétablir l’accord sur le nucléaire iranien, remettant Téhéran sur la voie rapide pour obtenir des armes nucléaires. »

Il a également affirmé que l’Iran pourrait développer une arme nucléaire dans un an si les sanctions étaient annulées et que l’accord de 2015 était remis en place.

Cependant, l’administration Biden n’a montré aucun signe, du moins publiquement, de relancer l’accord abandonné.

S’il y avait une possibilité de relancer les négociations avec l’Iran, celles-ci auraient maintenant probablement rencontré un obstacle avec la suspension de Rob Malley, l’envoyé spécial de Biden en Iran, suite à un examen interne du Département d’État visant à déterminer s’il avait mal géré des documents classifiés.

Des sources connaissant la situation ont décrit M. Malley comme un partisan de l’accord nucléaire iranien de 2015 pour L’indépendant.

Le département d’État a refusé de confirmer ces dernières semaines si les pourparlers concernant l’accord sur le nucléaire étaient en cours et a seulement déclaré que le statut de M. Malley était en cours d’examen.

Pence est apparu à l’événement annuel organisé par le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) quelques jours seulement après une visite inopinée en Ukraine pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky.

L’événement du groupe dissident s’est déroulé sans encombre et a réuni des milliers de personnes malgré le refus initial du gouvernement français d’accorder au groupe un permis pour un rassemblement en plein air. Cette décision a ensuite été annulée par un tribunal français.

Les autorités avaient averti que la menace d’une attaque terroriste nécessitait l’annulation du rassemblement. Les précédents événements du CNRI à Paris ont fait face à des menaces similaires, notamment en 2018 lorsqu’un diplomate travaillant pour le gouvernement iranien et trois autres personnes ont été arrêtés puis reconnus coupables d’un complot à la bombe.

Le voyage européen de l’ancien vice-président intervient alors que sa candidature à la Maison Blanche n’a pas encore atteint des niveaux de soutien à deux chiffres dans aucun sondage majeur, bien qu’il soit susceptible de se qualifier pour au moins un débat présidentiel.