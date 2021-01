Mike Pence fait face au plus grand test de fidélité en annonçant la perte de Trump lors d’une session extraordinaire du Congrès

WASHINGTON – Le vice-président Mike Pence a commencé l’administration Trump chargée d’enquêter sur les affirmations sans fondement de Donald Trump selon lesquelles des millions de bulletins de vote illégalement lui ont coûté le vote populaire en 2016.

La commission «d’intégrité électorale» dirigée par Pence a rapidement disparu et s’est dissoute des mois plus tard après n’avoir découvert aucune preuve de fraude électorale généralisée.

Maintenant, Pence met fin à son mandat avec un test encore plus grand pour savoir s’il faut soutenir les fausses déclarations électorales de Trump.

Le rôle constitutionnel de Pence de présider le Sénat comprend l’obligation de déclarer lors d’une session conjointe du Congrès mercredi que le président élu Joe Biden a reçu plus de votes du Collège électoral que Trump.

Ce sera la plus grande rupture avec Trump à ce jour pour le toujours fidèle Pence.

Trump, qui continue de faire valoir sans preuve qu’il a remporté l’élection, a exhorté Pence à rejeter unilatéralement les résultats certifiés par l’État qui montrent que Biden a remporté le Collège électoral, 306-232.

Trump a faussement affirmé que Pence avait la possibilité d’empêcher le Congrès d’accepter formellement les résultats. Cependant, Pence a informé le président qu’il avait l’intention de remplir son rôle constitutionnel et qu’il ne pense pas que la loi lui donne le pouvoir de faire autrement, selon les rapports du New York Times et d’autres médias.

Trump – mais pas Pence – a nié les informations. Trump a affirmé dans un communiqué mardi soir que lui et Pence « sont totalement d’accord sur le fait que le vice-président a le pouvoir d’agir ».

« Si le vice-président @Mike_Pence vient pour nous, nous gagnerons la présidence », Trump tweeté tôt mercredi matin.

Le bureau de Pence n’a pas immédiatement répondu à une demande de réponse aux commentaires de Trump.

Les règles n’ont peut-être pas d’importance pour les partisans de Trump, dont certains pensent apparemment que Pence peut faire ce qu’il veut.

« Nous avons besoin que vous fassiez la bonne chose le 6 janvier! », A crié un partisan de Trump à Pence lors d’un rassemblement lundi pour les courses de deuxième tour du Sénat en Géorgie.

La Cour suprême a refusé à deux reprises d’entamer des poursuites approuvées par Trump qui cherchaient à annuler les résultats des élections du 3 novembre. Les tribunaux fédéraux et d’État ont rejeté les allégations de fraude électorale de Trump plus de 60 fois. Et les récits en Géorgie et au Wisconsin ont confirmé les victoires de Biden dans ces États.

En plus de l’emporter au collège électoral, Biden a remporté le vote populaire par plus de 7 millions de voix.

« Trump est mon président »:Les manifestants se rassemblent à Washington un jour avant que le Congrès ne certifie l’élection

Endroit difficile

Rompre avec Trump pourrait nuire aux chances de Pence d’hériter de son manteau pour se présenter lui-même à la présidence dans quatre ans.

Mais Pence – un majeur de l’histoire qui vénère la Constitution et dit qu’il a des « frissons » quand il visite Independence Hall – doit également être hyper conscient de la façon dont l’histoire jugera ses actions.

Même si Pence reste dans la loi, il partagera avec Trump le blâme et les critiques d’une crise fabriquée parce qu’il n’a pas contré la campagne de désinformation du président sur la fraude électorale généralisée, a déclaré Timothy Naftali, historien présidentiel à l’Université de New York.

«Il ne suffit pas de dire que le président Trump a mis le vice-président Pence dans une situation difficile», a déclaré Naftali. «Je pense que le vice-président Pence s’est mis dans une situation difficile.»

En perspective 2024

Le refus de Trump de concéder a divisé le Parti républicain, y compris ceux qui envisagent une éventuelle candidature à la Maison Blanche en 2024.

« Le parti est en train de se déchirer », a déclaré mardi le sondeur du GOP Frank Luntz sur CNBC.

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., Que Pence a fait un effort supplémentaire pour aider à élire en 2018, a été le premier sénateur du GOP à annoncer qu’il s’opposerait aux résultats du collège électoral. Le sénateur du Texas Ted Cruz s’est joint à l’effort.

Le sénateur Tom Cotton de l’Arkansas, Ben Sasse du Nebraska et d’autres législateurs du GOP ont dénoncé de telles mesures comme dangereuses pour la démocratie.

Pence, comme il l’a fait tout au long de la présidence, a tenté de trouver un équilibre entre rester fidèle à Trump tout en ne répétant pas sa rhétorique la plus controversée et ses affirmations infondées.

Pence n’a pas soutenu une poursuite infructueuse visant à lui donner le pouvoir de décider des votes du collège électoral des États à compter. Mais il a «salué» les efforts des législateurs pour «utiliser l’autorité dont ils disposent en vertu de la loi pour soulever des objections et présenter des preuves».

Pence a décrit ses actions comme s’assurant que tous les «votes légaux» sont comptés sans reconnaître que les États et les tribunaux n’ont trouvé aucune irrégularité généralisée dans l’élection. Il n’a pas abordé les efforts de Trump samedi pour renforcer les responsables géorgiens afin d’annuler sa défaite électorale dans cet État.

Cassette audio:Trump fait pression sur le secrétaire d’État géorgien pour qu’il « trouve » des votes

Dans ses seuls commentaires publics sur les travaux de mercredi, Pence a promis lundi aux partisans de Trump: «Nous entendrons les objections. Nous entendrons les preuves.

Il s’est arrêté avant de dire qu’il ferait autre chose que de suivre les règles prescrites.

«Le rôle du vice-président en vertu de la loi est purement ministériel», a déclaré Norman Eisen, chercheur principal à la Brookings Institution et avocat externe pour le programme non partisan de protection des électeurs. «Sa responsabilité est d’ouvrir les certificats et d’appeler à des objections par écrit signé par au moins un sénateur et un membre du Congrès.»

Ces objections échoueront certainement. Ils ont besoin du soutien majoritaire de la Chambre contrôlée par les démocrates et du Sénat contrôlé par les républicains.

Est-ce que Pence «fera son devoir»?

Un républicain de l’Indiana qui a demandé l’anonymat pour parler librement a déclaré que Pence faisait ce que de nombreux autres républicains ont fait pendant quatre ans – garder la tête baissée et espérer que tout ira bien.

Bien que le républicain s’attende à ce que Pence «fasse son devoir», il a déclaré qu’il ne serait pas surpris si Pence quitte la scène pour l’annonce du vote final.

Pence pourrait remettre le marteau au sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, qui deviendrait le président en tant que membre le plus ancien du parti majoritaire au Sénat.

Le chercheur vice-présidentiel Joel Goldstein a déclaré que «ce serait un comportement assez misérable» de la part de Pence. La plupart des vice-présidents qui ont annoncé les résultats de leur propre défaite ont reconnu l’importance pour la démocratie d’accepter gracieusement leur perte et d’offrir leur soutien aux vainqueurs, a-t-il déclaré.

«Présider mais boycotter en déclarant le résultat montrerait clairement que plaire à Trump est plus important pour Pence que de communiquer ce message démocratique de base et traditionnel», a déclaré Goldstein.

Ce que les anciens vice-présidents ont fait

Richard Nixon et Al Gore ont tous deux reçu des ovations debout après avoir déclaré leurs adversaires vainqueurs lorsque, en tant que vice-présidents en exercice, ils ont dû certifier leurs propres pertes présidentielles.

Nixon a déclaré qu’il ne pouvait pas penser à « un exemple plus frappant et éloquent de la stabilité de notre système constitutionnel ».

En 2017, lorsque certains démocrates de la Chambre ont tenté de porter plainte contre l’ingérence électorale russe et les allégations de suppression des électeurs, Biden les a déclarées à plusieurs reprises irrecevables.

« Il n’y a pas de débat. Il n’y a pas de débat », a déclaré Biden en brandissant le marteau.

Moments dramatiques:Le décompte des votes du Collège électoral par le Congrès pourrait être le plus controversé en 144 ans.

Le porte-parole de Pence, Devin O’Malley, a refusé de dire si le vice-président avait l’intention de superviser toutes les procédures de dépouillement des votes, y compris la déclaration du vainqueur.

L’ancien représentant Mark Souder a déclaré que Pence avait constamment plié son propre record pour accueillir Trump mais qu’il n’était probablement toujours pas considéré comme 100% fidèle par les principaux partisans de Trump. Soutenir les affirmations de Trump jusqu’au bout ne serait probablement pas suffisant pour devenir le «futur candidat le plus pro-Trump», a déclaré le républicain de l’Indiana, et cela mettrait fin à la chance pour Pence d’élargir sa base politique potentielle, ainsi que de compromettre l’intégrité de base. du poste qu’il a eu l’honneur d’occuper.

«À l’intérieur de ces paramètres, le vice-président a franchi une ligne fine», a déclaré Souder, un républicain. « Maintenant, il devra choisir. »

Pence a des limites

L’ancien représentant de l’Indiana, David McIntosh, un ami proche de Pence, a déclaré que le vice-président voulait faire tout ce qu’il pouvait pour soutenir Trump et pensait qu’il y avait des irrégularités dans l’élection qui doivent être corrigées. Mais il y a des limites à jusqu’où il ira.

« Il va jouer son rôle et ne pas aller au-delà de cela pour essayer d’exercer un pouvoir qu’il n’a pas », a déclaré McIntosh, chef du club conservateur pour la croissance.

McIntosh a tenté de soulager une partie de la pression exercée par Pence en diffusant des publicités pour contrer celles diffusées par le projet Lincoln. Le groupe anti-Trump a trollé le président et le vice-président en avertissant que Pence «mettra le clou dans votre cercueil politique lorsqu’il présidera le vote du Sénat pour prouver que Joe Biden a gagné».

Les publicités du Club for Growth proclamaient: «Mike Pence reste vrai. … A toujours. Sera toujours. »

«Le public principal était le président», a déclaré McIntosh, qui a entendu dire que les publicités du Lincoln Project étaient parvenues à Trump. «Nous voulions corriger le record.»

Alors que Trump faisait pression publiquement sur Pence lundi pour qu’il ignore la loi, il a alterné ses supplications avec des éloges pour Pence en tant qu’homme intelligent qui l’appelle droit.

« Bien sûr, s’il ne passe pas, je ne l’aimerai pas autant », a déclaré Trump lors d’un rassemblement en Géorgie avant d’ajouter: « Non, Mike est un gars formidable. »

Impacts à long terme

L’ami de longue date de Pence, Ralph Reed, président de la Coalition Foi et Liberté, a déclaré que la relation que Pence avait établie avec Trump était suffisamment solide pour résister à la décision attendue de Pence de suivre les règles mercredi.

«Il a été un partenaire de gouvernement indispensable pour ce président et son équipe», a déclaré Reed. «Il y a une immense et profonde estime personnelle pour lui.

Reed a déclaré que la «priorité absolue» de Pence sera de «faire ce qu’il faut et de laisser le verdict de l’histoire prendre soin de lui-même».

En supposant que Pence n’ignore pas la loi mercredi, sa présidence de la certification par le Congrès de la défaite de Trump pourrait ne pas devenir une grande partie de son héritage, a déclaré Lindsay Chervinsky, historienne présidentielle et auteur de «Le cabinet: George Washington et la création d’un Américain Institution. »

« Mais certainement, son acceptation, son flirt et sa sorte de culture prudente de ces idées que peut-être l’élection a été truquée seront une grande partie de sa biographie », a-t-elle déclaré. «Ils essaient de renverser la démocratie. Et donc je pense qu’il restera dans les mémoires comme ayant participé à cela.