NEW YORK (AP) — À trois mois des caucus de l’Iowa sur lesquels il a misé sa campagne, l’ancien vice-président Mike Pence est confronté à une dette croissante et à des sondages en retard qui soulèvent des questions non seulement sur sa qualification pour le prochain débat. , mais s’il est logique qu’il reste dans la course d’ici là.

Pence a terminé le mois de septembre avec seulement 1,18 million de dollars sur son compte de campagne, un chiffre étonnamment bas pour une course à la présidentielle et bien moins que celui de ses rivaux, selon de nouveaux documents. Sa campagne a également une dette de 621 000 $ – soit plus de la moitié de l’argent qui lui reste – et se démène pour atteindre les seuils de donateurs pour le débat du 8 novembre. Même s’il répondrait probablement aux exigences du débat en matière de sondage, Pence a eu du mal à gagner du terrain et les sondages se situent à un chiffre dans le bas de la fourchette à l’échelle nationale, sans aucun signe d’élan.

L’ancien président Donald Trump, quant à lui, devance chacun de ses rivaux d’au moins 40 points dans les sondages nationaux et a terminé le mois de septembre avec 37,5 millions de dollars en main.

Des sources proches de Pence affirment qu’il est désormais confronté à un choix quant à la durée de son maintien dans la course et à la question de savoir si le fait de rester candidat pourrait potentiellement diminuer sa position à long terme au sein du parti, compte tenu de l’avance dominante de Trump. Alors que Pence pourrait tenir le coup jusqu’aux caucus de l’Iowa du 15 janvier, en visitant les célèbres restaurants Pizza Ranch de l’État et en faisant campagne avec un budget restreint, il doit maintenant évaluer l’impact que cela aura sur son désir de rester une voix conservatrice de premier plan, selon le peuple, dont certains ont parlé sous couvert d’anonymat pour partager leurs opinions sans fard.

« Pour Pence et beaucoup d’autres, vous devez commencer à regarder et à dire : ‘Je ne vais pas m’endetter substantiellement si je ne vois pas de voie à suivre' », a déclaré l’ancien gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, qui s’est présenté contre Trump en 2016, mais a abandonné sa candidature après avoir conclu que « le train Trump avait quitté la gare ».

Pence, pour le moment, continue d’avancer. Il a organisé une assemblée publique Newsmax dans l’Iowa mardi soir et des collectes de fonds cette semaine à Cleveland, Philadelphie et Dallas. Il devait prendre la parole lors de la retraite d’automne du Comité national républicain vendredi soir et lors du sommet annuel du leadership de la Coalition juive républicaine à Las Vegas la semaine prochaine – autant d’occasions de présenter des donateurs aux poches bien garnies pour maintenir sa campagne à flot.

Le super PAC qui soutient Pence poursuit également ses efforts, collecte des fonds et mène de vastes activités de sensibilisation des électeurs, notamment en frappant à près de 600 000 portes et en comptant.

La campagne travaille également de manière agressive pour atteindre le seuil de 70 000 donateurs nécessaire pour se qualifier pour le débat du mois prochain et a exprimé sa confiance dans le fait qu’elle pourrait y parvenir s’elle essayait – même si d’autres restent sceptiques quant à sa capacité à y parvenir.

« Je sais que c’est une ascension difficile pour de nombreuses raisons pour nous, certaines que je comprends, d’autres que je ne comprends pas », a reconnu Pence alors qu’il s’adressait aux journalistes dans le New Hampshire la semaine dernière après s’être officiellement inscrit au premier concours de l’État. primaire de la nation.

Pourtant, certains dans l’entourage de Pence pensent qu’il lui reste d’importantes contributions à apporter à la primaire, en particulier après que l’attaque du Hamas contre Israël a placé la politique étrangère au premier plan. Pence a affirmé qu’il était le candidat le plus qualifié pour traiter des questions à l’étranger, déclarant lors du débat d’août que « ce n’est pas le moment de suivre une formation sur le tas ».

Pence, disent-ils, ressent un sens renouvelé du devoir étant donné ses avertissements tout au long de la campagne contre la vague croissante d’isolationnisme au sein du Parti républicain. Pence a utilisé le conflit pour dénoncer les « voix de l’apaisement », qui, selon lui, encouragent des groupes comme le Hamas.

Une autre personne a averti que Pence, un fervent chrétien évangélique qui considère la campagne comme une vocation, pourrait réagir différemment des autres candidats à sa position s’il se sentait appelé à rester dans la course.

S’il décide de se retirer, Pence disposerait d’une plateforme potentielle au sein d’Advancing American Freedom, le groupe de réflexion conservateur qu’il a fondé après avoir quitté la vice-présidence.

Entre-temps, la campagne s’est efforcée de réduire les coûts, notamment en réduisant le nombre de déplacements du personnel pour les événements.

Quelle que soit sa décision, la situation difficile à laquelle est confronté l’ancien vice-président souligne à quel point Trump a radicalement transformé le Parti républicain.

Pence, à bien des égards, s’est présenté pour diriger un parti qui n’existe plus.

Il s’est présenté comme le candidat le plus traditionnellement conservateur du secteur, dans le moule de Ronald Reagan. Mais bon nombre de ses positions – depuis le maintien du soutien américain à la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe jusqu’à la proposition de coupes dans la sécurité sociale et l’assurance-maladie – sont en décalage avec la base d’une grande partie de son parti.

Il fait également face aux conséquences du 6 janvier 2021, lorsqu’une foule de partisans de Trump – certains scandant « Pendez Mike Pence ! – a pris d’assaut le bâtiment du Capitole, l’envoyant courir pour sauver sa vie. Trump a tenté de convaincre faussement Pence et ses propres partisans que le vice-président avait, d’une manière ou d’une autre, le pouvoir d’annuler les résultats.

Pence a été confronté à plusieurs reprises au cours de la campagne électorale à des personnes qui l’accusent de trahir Trump, qui continue de promouvoir des mensonges sur les élections de 2020 – souvent plusieurs fois par jour.

Mais Pence a également été confronté au même défi que tous les candidats non nommés Trump, un personnage singulier dont l’emprise sur le parti n’a fait que s’intensifier à mesure qu’il a été accusé de dizaines de crimes.

« Si quelque chose d’important ne se produit pas le 8 novembre, la primaire est terminée. Certains diraient que c’est le cas maintenant », a déclaré Walker, qui s’est présenté comme favori à la primaire républicaine de 2016, mais a mis fin à sa campagne en septembre 2015, des mois avant qu’un seul vote ne soit exprimé, dans un contexte d’endettement croissant.

Un sondage AP-NORC d’août a révélé que les Républicains étaient divisés sur Pence : 41 % avaient une opinion favorable du candidat et 42 % une opinion défavorable. À l’échelle nationale, une majorité d’adultes américains – 57 % – le voient négativement, et seulement 28 % ont une opinion positive.

Certains espèrent que Pence n’abandonnera pas. Dans l’Iowa, Kelley Koch, présidente du Parti républicain du comté de Dallas, a déclaré qu’elle estimait que Pence avait eu du mal à se définir au-delà de Trump et que beaucoup restaient sceptiques quant à ses actions du 6 janvier.

Mais elle a ajouté qu’après l’attaque contre Israël, alors que tous les regards sont désormais tournés vers le Moyen-Orient et une nouvelle guerre, Pence pourrait avoir un moment pour percer.

« C’est un vrai pro de la politique étrangère. C’est l’une de ses forces. Et il a cela sur beaucoup de nouveaux candidats recrues qui sont en lice. Il devrait se présenter là-dessus », a-t-elle déclaré. « Je pense que ce serait juste une trompette majeure ouvrant la voie à Mike Pence pour intervenir et prendre le micro. »

———-

Holly Ramer, rédactrice d’Associated Press à Concord, New Hampshire, a contribué à ce rapport.

Jill Colvin, Associated Press