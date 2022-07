Mike Pence exhorte les conservateurs à regarder vers l’avenir alors qu’un nuage de Trump plane

“Nous sauvons les bébés, nous sauverons l’Amérique”, a-t-il déclaré.

Ancien gouverneur de l’Indiana aux manières douces, M. Pence s’est décrit comme étant concentré sur l’avenir et désireux de dire au président russe Vladimir V. Poutine des choses qu’il “ne voulait pas entendre”.

Mais il n’a pas pu échapper au contraste direct avec M. Trump. Lorsque M. Pence a terminé son discours, la première question du public de jeunes conservateurs lors d’une conférence de la Young America’s Foundation concernait M. Trump “et le fossé entre vous deux”.

“Je ne sais pas si notre mouvement est aussi divisé – je ne sais pas si le président et moi sommes en désaccord sur des questions, mais nous pouvons différer sur l’orientation”, a déclaré M. Pence.

M. Trump et M. Pence avaient été en contact assez régulier après avoir quitté leurs fonctions, parlant plusieurs fois par téléphone dans des conversations qui évitaient de discuter de l’émeute du Capitole, selon leurs conseillers. Dans une interview l’année dernière, M. Trump a déclaré qu’il n’avait jamais dit à M. Pence qu’il était désolé de ne pas avoir agi plus rapidement pour arrêter l’attaque – et que M. Pence n’avait jamais demandé d’excuses.

Mais une rivalité a éclaté dans les coulisses.

Lundi, M. Pence a annoncé que son livre sur son passage dans l’administration, “So Help Me God”, serait publié le 15 novembre. Le livre a été une source de tension avec M. Trump, qui, lorsqu’il a appris au début de 2021 que M. Pence avait un contrat de livre, envisageait toujours d’en obtenir un.

Mais dans la plupart des secteurs de l’édition, M. Trump était largement considéré comme un risque. L’ancien président semblait frustré que M. Pence ait obtenu un accord, et quelques jours après en avoir pris connaissance, il a attaqué l’ancien vice-président alors qu’il parlait à un groupe de donateurs républicains lors d’un événement du Comité national républicain à Mar-a-Lago, saisissant sur le refus de M. Pence de faire ce que M. Trump voulait le 6 janvier 2021.