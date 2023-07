Mike Pence et John Bolton parmi les VIP du rassemblement des dissidents iraniens malgré la pression de Téhéran

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Des milliers de dissidents iraniens ont envahi samedi les rues d’un quartier parisien tandis que les opposants occidentaux au gouvernement de Téhéran se sont réunis pour un événement politiquement étoilé visant à mettre un doigt dans l’œil des partisans de l’ayatollah.

Malgré les avertissements des autorités françaises et de l’ambassade des États-Unis à Paris selon lesquels les menaces présumées d’une attaque terroriste rendaient un grand événement en plein air imprudent, il n’y a eu aucun incident au cours du week-end alors que des militants dissidents iraniens se sont mêlés à d’éminents responsables actuels et anciens des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres. nations européennes. Si cette menace d’attaque terroriste était réelle, il était difficile de repérer l’inquiétude des autorités françaises samedi, étant donné que la police n’a pas fourni plus d’une poignée d’officiers pour patrouiller dans la zone, ont déclaré les personnes présentes sur les lieux. L’indépendant.

Les dissidents du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) et de l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (MEK) entretiennent depuis longtemps des relations difficiles avec l’Occident, en plus de leur longue campagne contre le gouvernement iranien. Cette année n’échappe pas à cette dynamique. Anciennement classé comme groupe terroriste par les États-Unis, le MEK réside désormais en Albanie, où il y a quelques semaines à peine, un raid policier massif a été accusé de la mort d’un haut responsable du MEK tandis que d’autres ont été grièvement blessés – tous, selon le MEK, à la demande du gouvernement iranien. Le même jour, les autorités françaises ont décidé d’annuler le rassemblement de samedi.

Diverses explications pour le raid ont été présentées dans les heures qui ont suivi, mais au cours du week-end, un haut responsable iranien a tweeté que les ordinateurs saisis à l’OMPI par la police albanaise avaient été transférés à la garde iranienne, un développement signalé pour la première fois lundi. dans les médias d’État iraniens. Un haut responsable du CNRI a fulminé à propos de la nouvelle dans une déclaration à L’indépendant, exigeant que le Département d’Etat américain prenne position sur la collaboration de l’Albanie avec les agences de renseignement iraniennes ; l’administration Biden avait précédemment réagi au raid en le qualifiant d’action policière tout en évitant soigneusement toute suggestion d’implication iranienne.

L’indépendant a contacté le Département d’État pour commenter la nouvelle du transfert des ordinateurs sous la garde iranienne. L’agence avait précédemment publié une brève déclaration à la suite du raid le décrivant comme une action typique d’application de la loi et notant que l’administration Biden ne considère pas le MEK comme une alternative politique viable au régime de Téhéran.

La présidente élue du CNRI, Maryam Radjavi, a également eu des mots tranchants pour le département d’État, en particulier dans son discours de dimanche.

«Quant aux partisans de l’apaisement au sein du département d’État américain, qui ont simultanément soutenu la tragédie de [Albania]il suffit de constater que les mollahs ont agité leurs turbans et les ont prodigués d’éloges », a-t-elle insisté.

Mme Radjavi a également interrogé: « Pourquoi [Ayatollah Ali] Khameni et [Iranian President Ebrahim] Raisi démontre une telle peur face à un rassemblement qui se déroule à 5 000 kilomètres de Téhéran ?

Les efforts apparemment croissants de Téhéran pour punir le MEK et le rejet par le département d’État de Biden du groupe en tant qu’alternative viable au régime iranien ont fait des événements de samedi et dimanche d’autant plus un coup d’État pour le CNRI et le MEK ; Avec le soutien croissant de membres éminents des institutions de politique étrangère de DC et de Londres, la position de l’administration actuelle semble d’autant plus précaire. Ce fait a été martelé par le discours virtuel de la convention de dimanche de l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, caractérisé par Les Indépendants sources comme entretenant l’une des relations, sinon la plus amicale, entre le Département d’État et le MEK pendant son mandat.

D’autres personnalités de l’événement de dimanche ont été tout aussi impressionnantes pour le groupe dissident, en particulier compte tenu de la froideur du département d’État: l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss, qui a comparu à distance, le candidat à la présidentielle de 2024 Mike Pence, l’ancien sénateur Joseph Lieberman, l’ancien président de la Chambre des communes John Bercow, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, et une douzaine de membres en exercice du Congrès américain des deux partis. Les membres qui ont assisté aux événements du CNRI à Washington sont généralement conservateurs ou favorables à l’aile belliciste de la politique étrangère du gouvernement américain.

Des personnalités telles que Mike Pence, John Bolton et d’autres prennent une photo de groupe lors du rassemblement Iran libre 2023 organisé par le CNRI (CNRI)

M. Pence a utilisé ses remarques pour s’en prendre à la Maison Blanche de Joe Biden pour avoir soi-disant « fait des heures supplémentaires » pour rétablir l’accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 sous l’administration Obama (et abandonné plus tard par Donald Trump).

« Maintenant, une nouvelle administration menace de démêler tous les progrès que nous avons réalisés pour marginaliser le régime tyrannique de Téhéran », a affirmé M. Pence.

« Ils font des heures supplémentaires pour rétablir l’accord sur le nucléaire iranien, remettant Téhéran sur la voie rapide pour obtenir des armes nucléaires. »

Il a également affirmé que l’Iran pourrait développer une arme nucléaire dans un an si les sanctions étaient annulées et que l’accord de 2015 était remis en place.

Mme Truss, quant à elle, a semblé viser l’ouest pour « l’apaisement » du régime iranien – des remarques qui étaient opportunes à la suite de l’action de la police albanaise et des accusations de trahisons similaires par les Français.

« Il y a eu trop d’apaisement. Il y a eu trop de vœux pieux, il y a eu trop d’espoir que les choses changent alors qu’il était évident que les choses n’allaient pas changer et n’ont pas changé », a-t-elle déclaré.

L’ancien président de la Chambre des communes, John Bercow, prononce une allocution lors du sommet 2023 du CNRI pour un Iran libre à Paris (CNRI)

Puis, parlant de l’Iran avec la Russie et d’autres gouvernements autoritaires, elle a déclaré : « Nous devons être clairs… nous ne traiterons pas ces pays comme faisant partie du système international normal.

Alors que le rassemblement de samedi s’est déroulé sans incident, le CNRI n’est pas étranger à faire face à la menace de complots de vengeance plus graves menés par des agents du gouvernement iranien.

Le rassemblement et la convention auxquels M. Pence et d’autres ont participé ont été ciblés en 2018 dans un complot terroriste qui a été découvert et stoppé par les autorités, qui ont arrêté un diplomate iranien et cinq autres personnes accusées d’avoir planifié un attentat à la bombe. Le diplomate, Assadolah Assadi, a été condamné en Belgique à 20 ans de prison et le gouvernement français a accusé les ministères du renseignement iraniens d’être derrière les plans.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a publiquement condamné la France au cours du week-end pour avoir autorisé le rassemblement, après qu’une bataille judiciaire ait abouti à la victoire des dissidents sur les autorités qui avaient espéré l’annuler.