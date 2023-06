Mike Pence entre officiellement dans la course pour devenir président des États-Unis

L’ancien vice-président Mike Pence a déposé lundi des documents déclarant sa campagne à la présidence en 2024, lançant un défi à son ancien patron, Donald Trump, deux ans seulement après la fin de leur séjour à la Maison Blanche par une insurrection au Capitole américain et à Pence. fuyant pour sa vie.

Pence devrait lancer officiellement sa candidature à l’investiture républicaine avec une vidéo et un événement de lancement à Des Moines, Iowa, mercredi, qui est son 64e anniversaire, selon des personnes familières avec ses plans. Il a officialisé sa candidature lundi auprès de la Commission électorale fédérale.

Pence a servi pendant plus d’une décennie au Congrès et en tant que gouverneur de l’Indiana avant d’être nommé colistier de Trump en 2016.

Pence rejoindra un domaine en pleine croissance qui comprend également, entre autres, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et l’ancien ambassadeur américain aux Nations Unies Nikki Haley. Plusieurs rapports ont indiqué que l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, annoncera cette semaine une deuxième course à la présidence, après avoir échoué en 2016.

Ce sera la première fois qu’un vice-président est en compétition pour l’investiture avec le président sous lequel il a servi depuis 1940, lorsque le vice-président Jack Garner a décidé de défier son ancien colistier, le président Franklin Delano Roosevelt.

Le caractère compte, dit Pence

Alors qu’il loue fréquemment les réalisations de « l’administration Trump-Pence », une nomination de Pence serait à bien des égards un retour à des positions longtemps associées à l’establishment républicain mais abandonnées alors que Trump a remodelé le parti à son image.

Pence, qui se décrit comme « un chrétien, un conservateur et un républicain, dans cet ordre », a passé des mois à jeter les bases d’une course attendue, organisant des événements dans les premiers États votants comme l’Iowa, la Caroline du Sud et le New Hampshire, visitant des églises, prononcer des discours politiques et courtiser les donateurs.

Mike Pence, avec sa femme, Karen, se prépare à faire de la moto samedi lors de l’événement Roast and Ride de Joni Ernst à Des Moines. Pence a rejoint lundi un champ croissant contestant la nomination républicaine à la présidence en 2024. (Scott Olson/Getty Images)

L’équipe de Pence considère l’Iowa et ses électeurs chrétiens évangéliques comme essentiels à son chemin potentiel vers la victoire. Les conseillers disent qu’il prévoit de faire campagne de manière agressive dans l’État, frappant chacun de ses 99 comtés avant ses premiers caucus du pays l’année prochaine.

Fervent opposant au droit à l’avortement, Pence soutient une interdiction nationale de la procédure et a fait campagne contre les politiques d’affirmation des transgenres dans les écoles. Il a fait valoir que des changements à la sécurité sociale et à l’assurance-maladie, comme le relèvement de l’âge de la qualification, devraient être sur la table pour maintenir les programmes solvables – auxquels Trump et DeSantis se sont opposés.

Il a également déclaré que les États-Unis devraient offrir davantage de soutien à l’Ukraine contre l’agression russe, tout en réprimandant les « apologistes de Poutine » dans le parti qui ne veulent pas tenir tête au dirigeant russe.

En tant que vice-président, Pence avait été un défenseur extrêmement fidèle de Trump jusqu’aux jours précédant le 6 janvier 2021, lorsque Trump a tenté à tort de convaincre Pence et ses partisans que Pence avait le pouvoir d’annuler unilatéralement les résultats de l’élection de 2020. .

Ce jour-là, une foule de partisans de Trump a violemment pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain après avoir été stimulée par les mensonges de Trump selon lesquels l’élection avait été volée. Beaucoup dans la foule ont scandé « Hang Mike Pence! » alors que Pence, son personnel et sa famille couraient pour se mettre en sécurité, se cachant dans un quai de chargement du Sénat.

Nous pouvons être une nation où tout le monde prospère et tout le monde y gagne. Nous pouvons avoir un gouvernement aussi bon que notre peuple. Et nous pouvons être une nation où chaque Américain est libre de vivre, de travailler et de prier, selon les préceptes de sa foi et de sa conscience ! 🇺🇸 —@Mike_Pence

Pence a qualifié les actions de Trump de dangereuses et a déclaré que le pays recherchait une nouvelle marque de leadership.

« Je pense que nous aurons de meilleurs choix », a-t-il récemment déclaré à l’Associated Press. « Le peuple américain veut que nous revenions aux politiques de l’administration Trump-Pence, mais je pense qu’il veut voir un leadership qui reflète davantage le caractère du peuple américain. »

Trump « a mis ma famille en danger »

Après que les efforts juridiques de Trump pour éviter la défaite des élections de 2020 aient été annulés par les tribunaux et les responsables de l’État, lui et son équipe se sont concentrés le 6 janvier, date à laquelle une session conjointe du Congrès se réunirait pour certifier officiellement la victoire du président Joe Biden. Dans les semaines qui ont précédé la session, Trump s’est engagé dans une campagne de pression sans précédent pour convaincre Pence qu’il avait le pouvoir de rejeter les votes électoraux des États du champ de bataille remportés par Biden, même s’il ne l’a pas fait.

Alors que l’émeute était en cours et après que Pence et sa famille ont été expulsés du Sénat et se sont cachés, Trump a tweeté : « Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait ».

Des séquences vidéo de l’attaque montrent des émeutiers lisant à haute voix les paroles de Trump et des foules scandant que Pence devrait être pendu. Une potence de fortune a été photographiée à l’extérieur du Capitole.

Pence a déclaré que Trump « avait mis en danger ma famille et tout le monde au Capitole ce jour-là » et que l’histoire le tiendrait responsable.

Malgré son expérience déchirante, Pence s’est opposé aux efforts pour témoigner dans les enquêtes sur les actions de Trump le 6 janvier et avant le 6 janvier. enquêtes, bien qu’il ait finalement témoigné devant un grand jury.