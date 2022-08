Mike Pence dit qu’il n’a pas pris de matériel classifié

DES MOINES, Iowa –

L’ancien vice-président américain Mike Pence a déclaré vendredi qu’il n’avait emporté aucune information classifiée avec lui lorsqu’il a quitté ses fonctions.

La divulgation – qui serait généralement banale pour un ancien vice-président – ​​est remarquable étant donné que des agents du FBI ont saisi des informations classifiées et top secrètes du domaine de Floride de son ancien patron le 8 août alors qu’il enquêtait sur des violations potentielles de trois lois fédérales différentes. L’ancien président Donald Trump a affirmé que les documents saisis par les agents étaient “tous déclassifiés”.

Pence, à qui on a demandé directement s’il avait conservé des informations classifiées en quittant ses fonctions, a déclaré à l’Associated Press dans une interview : “Non, pas à ma connaissance”.

Malgré l’inclusion de matériel marqué “top secret” dans la liste gouvernementale des objets récupérés à Mar-a-Lago, Pence a déclaré: “Honnêtement, je ne veux pas préjuger avant de connaître tous les faits.”

Pence était dans l’Iowa vendredi dans le cadre d’un voyage de deux jours dans l’État, qui accueille les premiers caucus présidentiels républicains. Cela survient alors que l’ancien vice-président a fait des arrêts dans d’autres États à vote anticipé alors qu’il prend des mesures pour organiser une campagne à la Maison Blanche en 2024.

Pence a également pesé sur la défaite principale de la républicaine américaine Liz Cheney plus tôt dans la semaine face à un rival soutenu par Trump. Cheney, qui est sans doute la critique républicaine la plus en vue de Trump, a qualifié l’ancien président de “menace et de risque très graves pour notre république” et a encore accru sa colère en raison de son rôle de vice-présidente du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur le 6 janvier 2021, insurrection au Capitole des États-Unis.

“Ma réaction a été que les habitants du Wyoming ont parlé”, a déclaré Pence, qui a été pris pour cible au Capitole ce jour-là par des émeutiers en colère, dont certains ont scandé “Hang Mike Pence!” “Et, vous savez, j’accepte leur jugement sur le type de représentation qu’ils veulent au Capitole.”

Pence a déclaré qu’il avait “un grand respect” pour le père de Cheney, l’ancien vice-président Dick Cheney, qui a servi deux mandats sous le président George W. Bush.

“Et j’apprécie la position conservatrice que la députée Cheney a adoptée au fil des ans”, a poursuivi Pence. “Mais j’ai été déçu par la souillure partisane du comité du 6 janvier dès le début.”

Les assistants de Pence ont déclaré que le comité avait contacté son équipe juridique il y a des mois pour voir s’il serait disposé à témoigner. Bien que Pence ait déclaré qu’il accorderait “l’attention voulue” à la coopération, il était catégorique sur le fait que la nature historique d’une telle participation devait être justifiée et convenue.

“Au-delà de mes préoccupations concernant la nature partisane du comité du 6 janvier, il y a de profondes questions constitutionnelles qui doivent être prises en compte”, a-t-il déclaré. “Aucun vice-président n’a jamais été convoqué pour témoigner devant le Congrès des États-Unis.”

Parlant plus en détail de la perquisition de Mar-a-Lago, l’ancien vice-président a évoqué la possibilité, comme il l’a déjà fait, que l’enquête ait été politiquement motivée et a appelé le procureur général Merrick Garland à divulguer plus de détails sur ce qui a conduit les autorités à mener la perquisition. .

“L’inquiétude ressentie par des millions d’Américains ne sera résolue qu’avec la lumière du jour”, a déclaré Pence vendredi. “Je sais que ce n’est pas habituel dans une enquête. Mais c’est une action sans précédent du ministère de la Justice, et je pense qu’elle mérite une transparence sans précédent.”

L’insurrection du 6 janvier a marqué la première d’une série de pauses publiques entre Trump et son ancien numéro 2 pieux. Mais Pence a pris soin de ne pas s’aliéner les républicains qui ont soutenu Trump mais qui pourraient rechercher un autre candidat aux élections de 2024. Malgré sa réticence à critiquer l’ancien président, Pence s’est parfois prononcé contre Trump, critiquant l’attaque au Capitole américain et exhortant plus récemment ses collègues républicains à cesser de s’en prendre au FBI à propos de la recherche de Mar-a-Lago.

“Le parti républicain est le parti de la loi et de l’ordre”, a déclaré Pence mercredi lors d’un petit-déjeuner politique dans le New Hampshire. “Notre parti se tient aux côtés des hommes et des femmes qui se tiennent sur la mince ligne bleue aux niveaux fédéral, étatique et local, et ces attaques contre le FBI doivent cesser.”

Pence a déclaré vendredi qu’il prendrait une décision au début de l’année prochaine sur l’opportunité de se présenter à la Maison Blanche, une décision qui, selon ses collaborateurs, sera indépendante de ce que Trump décidera de faire.

Après avoir visité l’Iowa State Fair vendredi après-midi, Pence a également fait la une d’une collecte de fonds plus tôt dans la journée pour le sénateur républicain Chuck Grassley et devait parler à un groupe chrétien conservateur et à une collecte de fonds du parti républicain du nord de l’Iowa avant de quitter Saturda.